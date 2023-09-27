كارفور تتيح الفرصة لعملائها للاستفادة من خصومات استثنائية تصل إلى أكثر من 70% خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر

العلامة التجارية الرائدة في قطاع التجزئة تعاونت مع الموهبة الإماراتية الشابة عبدالله الشامسي لتأليف أغنية خاصة احتفاءً بإرث وقصة نجاح كارفور

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ28 لانطلاقها، أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات العربية المتحدة، عن خصومات تصل إلى أكثر من 70% على فئات متعددة من المنتجات وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر. وتواصل كارفور، التي انطلقت أعمالها في دولة الإمارات منذ ثلاثة عقود تقريباً، التزامها الراسخ نحو عملائها من خلال توفير منتجات عالية الجودة وتحقيق أفضل قيمة لهم.

تشمل خصومات كارفور الخاصة باحتفالات الذكرى السنوية الـ28 تشكيلة واسعة من المنتجات ضمن فئات عديدة، بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة، ومستلزمات العناية الشخصية، والإلكترونيات، ومنتجات الرعاية المنزلية ورعاية الأطفال وغيرها الكثير. كما ستتاح الفرصة أمام عملاء كارفور للاستفادة من العروض اليومية الحصرية المفاجئة والمميزة، بالإضافة إلى خصومات كبيرة على العديد من الفئات والعلامات التجارية.

وبهذه المناسبة، قال بيرتراند لوماي، مدير كارفور الإمارات لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "قبل ثمانية وعشرين عاماً، انطلقت أعمال كارفور في دولة الإمارات في خطوةٍ هدفنا من خلالها إلى تقديم تجربة تسوق غنية ومميزة. ونواصل اليوم المضي قدماً نحو تعزيز أعمالنا وخططنا الاستراتيجية، ونفخر بشركائنا وعملائنا الأوفياء الذين يثقون بكارفور بصفتها العلامة التجارية الرائدة في قطاع التجزئة".

وأضاف: "نستقبل في كارفور أكثر من 250 الف عميل يومياً في متاجرنا في دولة الإمارات. ويُشكل ذلك دلالة واضحة على التزامنا بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والسلع التي تلبي احتياجاتهم المختلفة. وتحمل الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ28 رمزية خاصة، فهي تمثل أكثر من مجرد إنجاز مميز، حيث تؤكد مجدداً على التزامنا بخدمة مجتمعنا وشركائنا وزملائنا وعملائنا، الذين يشكلون الركائز الأساسية لنجاحنا".

هذا وتعاونت كارفور مع الموهبة الإماراتية الشابة عبد الله الشامسي، لتأليف أغنية للاحتفاء بقصة نجاح كارفور وتسليط الضوء على إرثها المتميز في دولة الإمارات. وستتاح الفرصة أمام زوار كارفور للاستمتاع بهذه الأغنية التي سيتم بثها في متاجر كارفور في كافة أنحاء الدولة ليعكس هذا التعاون جهود كارفور في مجال دعم المواهب الوطنية الشابة.

يمكن زيارة أقرب متجر كارفور أو الموقع الإلكتروني carrefouruae.com لمعرفة المزيد عن احتفالات كارفور بالذكرى السنوية لانطلاقها.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

نبذة عن كارفور

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 770 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.