مسقط - يشارك بنك ظفار – ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع - كراعٍ ذهبي للنسخة الثامنة والعشرين من معرض "عطاء السنوي"، الذي تُنظمه جمعية دار العطاء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير 2026.

ويأتي معرض "عطاء 2026" ليؤكد دوره كمنصة فاعلة تُسهم في دعم جهود جمعية دار العطاء من خلال تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى توفير مساحة تسويقية مميزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يُساعد المعرض في تمكين رواد الأعمال اقتصاديًا، بما يُرسّخ مفهوم الاستدامة ويعزز قيم العطاء والتضامن الاجتماعي داخل المجتمع. ويُمثل المعرض كذلك فرصة مهمة لدعم الأسر العمانية المتعففة، حيث سيتم تخصيص عائداته لتوفير كسوة العيد لـ 5000 طفل من الأطفال المسجلين لدى الجمعية، ما يٌجسد رسالة المعرض الإنسانية وأثره الاجتماعي العميق.

وتعليقًا على المشاركة، قال سعيد بن جمعة البوسعيدي، رئيس التسويق والتواصل المؤسسي: " تُعد المسؤولية الاجتماعية ركنًا أساسيًا في منظومة قيم بنك ظفار، حيث يلتزم البنك بدعم المبادرات التي تترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع. كما يواصل البنك ترسيخ دوره كمؤسسة مالية رائدة في تنمية المجتمعات المحلية من خلال المشاركة في أنشطة وفعاليات تُعنى بخدمة الأفراد أولًا، إلى جانب تقديم الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في وصول منتجاتهم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف بقوله: " لقد كان بنك ظفار الراعي الذهبي لهذا الحدث المهم الذي يُجسد روح العطاء والدعم المجتمعي. إذ نُؤمن في البنك بأهمية المسؤولية المجتمعية، وأهمية دعم المبادرات التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع والاقتصاد الوطني. كما تم تخصيص ركن للبنك في المعرض للتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الشخصي وحسابات التوفير والعروض المميزة".

ويعدُّ بنك ظفار أحد أهم المؤسسات المالية في سلطنة عُمان التي تدعم باستمرار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية "عٌمان 2040". إذ يعد هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الوطني الذي يعول عليه في إحداث التحولات الاقتصادية والاجتماعية المهمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للدولة والأفراد على حد سواء.

ويُعتبر بنك ظفار واحدًا من أبرز المؤسسات المالية في سلطنة عمان، ويُقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات. كما يسعى البنك دائمًا لتقديم أفضل الحلول المالية التي تُلبي احتياجات زبائنه من خلال شبكة فروعه الواسعة التي تصل إلى أكثر من 145 فرعًا، إضافة إلى تقنيات مصرفية حديثة.

