دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز ما نسبته 28% من مشروع "ريفييرا بيتش فرونت"، المستوحى من النمط المعماري الفرنسي المتوسطي في قلب مدينة محمد بن راشد.

وقد وصلت نسبة البناء في الأعمال الهيكلية في مشروع "بيتش فرونت 1" إلى 73%، فيما تمّ إنجاز 8% في أعمال الطابوق، مع إجمالي قوى عاملة في الموقع يبلغ 900 عامل، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في الربع الثالث من عام 2025.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالتقدّم الملحوظ الذي تشهده أعمال الإنشاء في مشروع "ريفييرا بيتش فرونت"، وقال: "إنّ التزامنا بتوفير بيئة معيشية فخمة تجسد المعايير الاستثنائية للجودة والابتكار التي نحافظ عليها لا يزال ثابتًا، ونتطلّع إلى تسريع وتيرة العمل بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة".

ويقع مشروع "ريفييرا بيتش فرونت" في مدينة محمد بن راشد، ويوفر المشروع ثلاثة مبانٍ سكنية يبلغ ارتفاع كل منها 20 طابقاً، وتشتمل مجتمعة على 555 وحدة، موزّعة على استوديوهات، وشقق من غرفة نوم وغرفتين، ومساحات أخرى لمحلات التجزئة. وتقع المباني الثلاثة على شواطئ بحيرة عزيزي الكريستالية التي يمكن السباحة فيها ويبلغ طولها 2.7 كيلومتر، ما يعني إتاحة الفرصة أمام القاطنين للوصول مباشرة إلى الشاطئ، فضلاً عن وجود مسبح خاص في كل مبنى، ومساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الجميلة، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة مخصصة للشواء، وملعب للأطفال، ومساحة لممارسة تمارين اليوغا، وغيرها من مرافق الراحة المتنوّعة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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