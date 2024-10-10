مع هذا الإعلان يصل إجمالي عدد مراكز فيزيوثيرابيا إلى 28 موقعًا الآن في الرياض والمدينة وجدة والدمام والخبر وينبع وتبوك والطائف والجبيل

أبوظبي | الرياض: أعلنت برجيل القابضة، عن إطلاق 11 مركزًا متطورًا لشبكة فيزيوثيرابيا، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 28 مركزًا كجزء من استراتيجيتها الطموحة للنمو في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومع هذه الافتتاحات الجديدة، تواصل المجموعة نموها في جميع أنحاء المملكة، مما يجعل فيزيوثيرابيا أسرع شبكة للعلاج الطبيعي والرعاية نموًا وأكبرها في المملكة العربية السعودية، حيث يدعم هذا التوسع التزام برجيل المستمر بتعزيز وجودها في قطاع الرعاية الصحية في الأسواق الرئيسية على مستوى المنطقة.

وتتوزع المراكز الـ 11 الجديدة بشكل استراتيجي عبر المدن الكبرى، مما يعزز حضور المجموعة في السوق، وتشمل المواقع الرئيسية الرياض (وقت اللياقة أوريجيا، وقت اللياقة فلاح للسيدات، وقت اللياقة ندوة)، جدة (وقت اللياقة طيبة برو)، المدينة المنورة (وقت اللياقة خالدة للسيدات)، الطائف (وقت اللياقة شهار، وقت اللياقة الطائف للسيدات)، تبوك (وقت اللياقة مروج، وقت اللياقة مروج للسيدات)، الدمام (وقت اللياقة زهور)، والجبيل (وقت اللياقة جلمودة). ويتماشى هذا التوسع مع استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة برجيل في وضع فيزيوثيرابيا كأكبر وأسرع سلسلة مراكز للعلاج الطبيعي والرعاية نموًا في المملكة العربية السعودية، وخطة للوصول إلى 60 مركزًا بحلول عام 2025.

تقع مراكز فيزيوثيرابيا في الرياض والمدينة وجدة والدمام والخبر وينبع وتبوك والطائف والجبيل، بالإضافة إلى ذلك، دخلت فيزيوثيرابيا في شراكة مع شركات التأمين الرائدة، بما في ذلك ملاذ للتأمين، والخليج للتأمين، والتعاونية للتأمين، لتعزيز إمكانية الوصول إلى خدماتها وبأسعار معقولة.

تستمر برجيل في إعطاء الأولوية لخلق القيمة من خلال تلبية الطلب المتزايد على خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في المملكة، حيث تقدم مراكز فيزيوثيرابيا مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل إعادة تأهيل الإصابات الرياضية، والتعافي بعد العمليات الجراحية، وإدارة الألم المزمن.

قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "تلتزم فيزيوثيرابيا بتقديم خدمات عالمية المستوى مع التركيز القوي على رفاهية المريض، ويتماشى هذا التوسع مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية ودمج الرياضة والصحة"، وأضاف، نهدف إلى لعب دور رئيسي في تعزيز أنماط الحياة الصحية والأكثر نشاطًا في جميع أنحاء المملكة، ودعم ​​استراتيجية النمو الخاصة بنا، والتزامنا بوضع معايير جديدة في خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والرعاية."

أطلقت فيزيوثيرابيا، بالشراكة مع شركة لجام للرياضة، شراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية والأندية الرياضية الرئيسية، مما يعزز مكانتها الفريدة في السوق، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة.

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