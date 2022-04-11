شركة إماراتية متخصّصة في التكنولوجيا الزّراعية وتتمتع بسجلّ حافل من النّمو تختتم بنجاح جولة تمويل أولي لدعم خطط توسّعها وتطوّرها التقني.

التمويل الذي قادته "دسربت أي دي" يدعم استراتيجية الغذاء والزراعة الخاصة بشركة القابضة (ADQ) لإنشاء منصّة عالمية للمنتجات الطازجة

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتّحدة: أعلنت شركة "رايت فارم"، المنصّة الرقمية المتخصّصة في خدمة قطاع الأعمال، اليوم، عن تمكّنها من جمع 2.8 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل الأولي التي أطلقتها مؤخرًا. وتتخذ "رايت فارم" من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًّا لها، وتعمل على توفير المنتجات الطازجة من المزارع المحلية والدولية لتلبية الطلب المتنامي في قطاعي الأغذية والتجزئة.

وقادت "دسربت أي دي"، منصّة دعم المشاريع الناشئة التابعة لشركة "القابضة" (ADQ)، بالتعاون مع شركة "إنهانس فينتشرز"، استوديو دعم وتمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا، جولة التمويل الأولية، حيث تمكّنت من جمع تمويل بقيمة 2.8 مليون دولار أمريكي (10.2 مليون درهم إماراتي) والذي سيتم استثماره في التكنولوجيا الزراعية، من خلال دعم التطوير التقني السريع لشركة "رايت فارم" وتنفيذ خططها الطموحة لتنمية عملياتها في المنطقة.

وتأسست "رايت فارم" في عام 2021، بهدف معالجة الفجوات في سلسلة قيمة المنتجات الطازجة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا، عبر تطوير التقنيات التي تمكّن الشركات من تحسين مصادرها وسبل شرائها للمنتجات الطازجة. ومن خلال منصته المبتكرة يستخدم متجر "رايت فارم" الشامل تقنية تنبؤية تسهّل التوجيه والعمليات والشراء، والذي تم تصميمه لتوفير عملية سهلة وشاملة لنقل المنتجات من المزرعة إلى المائدة. ويوفر المشروع الوصول إلى أكثر من 1000 صنفٍ من الفاكهة والخضروات وأنواع الخضر الصغيرة، مما يمكّن الشركات من تقديم طلبات الشراء واستلام المنتجات الطازجة في غضون 12 ساعة.

وحول هذا الإنجاز علّق إيلي سكاف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "رايت فارم"، قائلًا: "سيساعد الاستثمار من دسربت أي دي وإنهانس فينتشرز على تسريع رحلتنا لبدء التشغيل وإطلاق إمكانيّات الوصول إلى محفظة الأغذية والزراعة المتنامية التابعة لـ"القابضة" (ADQ). وخلال الفترة السابقة عملنا على أنشاء منتج مناسب لاحتياجات السوق ونقوم حاليًّا بتطوير التكنولوجيا التي من شأنها تحديث قطاع المنتجات الطازجة لضمان تقديم تجربة سلسة للعملاء مع زيادة الكفاءة التشغيلية إلى الحدّ الأقصى وتمكين الوصول عبر الأسواق. ومع اكتمال جولة التمويل الأوليّة، فإنّنا على ثقة من أن أعمالنا ستشهد المزيد من فرص النمو عبر قطاعات مختلفة من السوق في الوقت الذي سنركّز فيه على إنشاء نموذج أعمال مستدام ومجدي تجاريًا."

وقال ألبر سيلين، مؤسّس شركة "إنهانس فينتشرز": "مع تزايد الطلب على الأغذية الطازجة، فإنّنا على ثقة من أنّ رايت فارم تعتبر مقترحًا استثماريًا جذّابًا، وسنسعى إلى جعله اسمًا مألوفًا لدى المزارعين والشركاء في قطاع المواد الغذائية. ويعكس استثمارنا في "دسربت أي دي" عمق إيماننا بصحّة رؤية قيادة رايت فارم والتي يمكنها أن تعمل على تحويل قطاع المنتجات الطازجة على المدى الطويل."

ويضم الفريق المؤسس لـ "رايت فارم" كلَا من الرئيس التنفيذي إيلي سكاف، والمدير التنفيذي للعمليات مازن مراد، ورئيس قسم التكنولوجيا محمد أبو عجمية الذين يقودون فريقًا متنوعًا يضم أكثر من 30 عضوًا من 13 جنسية مختلفة من ذوي الخبرة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وقطاع المنتجات الطازجة. ويتمتّع الفريق بخبرات عمليّة في العديد من الشركات المعروفة، منها كريم، ونون، وأرامكس، وستارزبلاي، و Groupon، وهايك، وفريش فروتس كومباني، وكيبسونز وبركات. وتدير الشركة أعمالها من منشأة التخزين البارد في قلب سوق الخضروات والفاكهة في دولة الإمارات.

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نبذة عن رايت فارم

"رايت فارم" هي منصّة تكنولوجيّة سريعة النمو متخصّصة في خدمة قطاع الأعمال تعمل على تحديث سلاسل التوريد الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتأسست شركة "رايت فارم" في عام 2021 ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على معالجة الفجوات في سلسلة قيمة المنتجات الطازجة وتطوير التقنيات التي تمكّن الشركات من تحسين مصادرها وسبل شرائها للمنتجات الطازجة من خلال منصتها المبتكرة عبر الإنترنت والموجّهة لخدمة قطاع الأعمال.

وتستفيد "رايت فارم" من قوة البيانات والتكنولوجيا لتحسين عملية الحصول على المنتجات الطازجة وتحديث سبل التواصل بين موردي المواد الغذائية الطازجة والشركات في قطاع الأعمال. وتهدف الشركة إلى إنشاء سلسلة إمداد أكثر استدامة للمساهمة في معالجة قضايا الأمن الغذائي من خلال زيادة الكفاءات التشغيلية والمالية عبر سلسلة قيمة المنتجات الطازجة.

للاستفسارات الإعلامية ، يرجى التواصل مع جو عفيف، مدير التسويق والنمو،من خلال: media@rightfarm.com

نبذة عن "دسربت أي دي"

تم إطلاق "دسربت أي دي"، منصة دعم المشاريع الناشئة التابعة لشركة "القابضة" (ADQ)، لتسريع مستقبل الابتكار. وتوفر المنصّة فرصًا رائدة تعمل من خلالها على احتضان شركات التقنيّة الناشئة في بنية تحتية متطورة لعصر رقمي، والاستثمار فيها ومساعدتها على التوسع التجاري. وتهدف "دسربت أي دي" إلى تعزيز البحث والتطوير وإطلاق العنان لإمكانات النظام البيئي المبتكر وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استقطاب المواهب التقنية عالية المهارة.

وتعمل "دسربت أي دي" على جذب وإنشاء مجتمع مزدهر من المؤسسين ومديري الصناديق والحاضنات والمسرّعات لبناء ودعم وتوسيع نطاق التقنيات الحديثة من العاصمة أبوظبي.

نبذة عن شركة "إنهانس فينتشرز"

"إنهانس فينتشرز"، عبارة عن استوديو لدعم وتمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا، يهدف لتأسيس المشاريع المختصّة بمستقبل التمويل والتجارة والاستثمار فيها. وتشمل محفظة إنهانس منصة الهدايا الرائدة عبر الإنترنت Joi Gifts (joigifts.com) ومنصة رقمية مختصة في خدمة قطاع الأعمال Right Farm (rightfarm.com) ومنصة الرقمنة والدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة Clevr (theclevrapp.com) وسوق التجارة الواعية Blue Terra (blueterra.co) وغيرها. وتعمل "إنهانس فينتشرز" أيضًا بالتعاون مع الشركات الكبيرة والحكومات لبناء شركات مبتكرة واستوديوهات مشاريع في إطار وحدة تعزيز الابتكار. كما تتّخذ شركة إنهانس من كلّ من دبي والرياض مقرّا رئيسيّا لها في وتعمل في تسعة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا.