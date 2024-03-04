دبي- توقعت شركة إيرباص في تقريرها الأخير "توقعات الأسواق العالمية" أن تبلغ قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط أكثر من الضعف بحلول عام 2042، لترتفع قيمة السوق من 12 مليار دولار أمريكي حالياً إلى 28 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.4%. كما سيتجاوز التوسع الإقليمي للسوق متوسط النمو العالمي البالغ 3.6%.

وتضم منطقة الشرق الأوسط اليوم خمساً من أكبر مدن الطيران في العالم، بما في ذلك دبي وأبوظبي، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مسافر لمسافات طويلة يومياً. كما وتتوقع شركة إيرباص تسليم 3,120 طائرة تجارية وشحن جديدة على مدار الأعوام العشرين القادمة.

ونظراً لتنامي حركة الملاحة الجوية بشكلٍ سنوي والتوقعات بأن تزداد بنسبة 4.6% في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تنامي الحاجة إلى طائرات أكثر اتصالاً ورقمنة، سينعكس نمو مستويات الطلب على الخدمات في مجالات تشمل صيانة الأسطول والتدريب والتشغيل، بالإضافة إلى التحسينات والتجديدات.

وتواصل إيرباص تركيزها على سوق الصيانة بشكلٍ رئيسي، والتي تتوقع نموها من 10 مليار دولار أمريكي إلى 23 مليار دولار أمريكي. كما من المتوقع أن يسجل سوق التحسينات والتجديدات أعلى متوسط نمو سنوي يبلغ 5.5% عبر مختلف الأقسام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2042، ليرتفع من 1.3 مليار دولار أمريكي إلى 3.6 مليار دولار أمريكي. ويعود ذلك النمو بشكلٍ أساسي على عمليات التحسين ضمن المقصورات والأنظمة، والتي ستشهد مستويات طلب عالية حتى عام 2030 بوصفها جزءاً رئيسياً من عمليات تجديد الأسطول.

كما من المتوقع أن تتضاعف قيمة سوق التدريب والتشغيل لتصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2042. وإدراكاً للتقدم الكبير الذي يشهده القطاع وقوة الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) في منطقة الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3% سنوياً، تتوجه حكومات دول المنطقة إلى الاستثمار في توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل والتعليم والتدريب.

ونتيجةً لذلك، تتوقع إيرباص أن ينضم 208 آلاف موظف من أصحاب الكفاءات العالية إلى القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط خلال العشرين عاماً المقبلة، بما في ذلك 56 ألف طيار جديد و52 ألف فني جديد و100 ألف من أفراد طاقم المقصورة.

وتسهم حلول الصيانة والهندسة التي تقدمها شركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط بترسيخ مكانتها الرائدة على صعيد المنطقة، حيث تتمتع بأعلى معايير الموثوقية لدى عملائها نظراً لخبراتها الواسعة في مجال تصنيع المعدات الأصلية وكفاءتها في تحسين جاهزية الطائرات من خلال مختلف برامج خدمات الصيانة الشاملة.

ويسلط مجموعة من الرؤساء التنفيذيين من شركة إيرباص الضوء على عدد من التوجهات الرئيسية في القطاع والفرص الجديدة التي يوفرها، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024 الذي يقام يومي 5 و6 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. وتشهد الفعالية مشاركة جريجوار ديماسورس، رئيس قسم حلول التسويق والاستدامة في شركة إيرباص بالجلسة تحت عنوان:

الصيانة والإصلاح والتجديد: التقدم المحقق في مجال الاستدامة يوم 6 مارس الساعة 1:50 ظهراً.

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