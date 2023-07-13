وتقوم بشطب جميع خسائرها المتراكمة

دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV)، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام والمنتهية في 30 يونيو 2023، مسجلة أرباحاً صافية بلغت نحو 28 مليون درهم اماراتي مقارنة بصافي خسائر بلغ قدرها 2.5 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي. وقد أصدرت الشركة أحدث تقاريرها المالية التي تشير إلى استمرار التحسن في أدائها التشغيلي والمالي ومدعومة بإجراءات تعزيز النمو وضبط التكاليف.

وجاءت أبرز النتائج على النحو الآتي:

بلغت الأرباح التشغيلية 23 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 4.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي الربح 11مليون درهم مقارنة بإجمالي ربح بلغ 12 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

انخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية الى 65 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023 مقارنة بنحو 72 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022 وذلك نتيجة بيع احدى السفن.

بلغت الأرباح المحتجزة 6 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023 مقارنة بخسائر متراكمة بلغت نحو 679 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2022.

إجمالي الأصول بلغ 759 مليون درهم.

بلغت قيمة صافي الأرباح 14 مليون درهم بنهاية الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بصافي خسائر بلغت 4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وتمكنت الخليج للملاحة خلال الربع الثاني من هذا العام من شطب كافة الخسائر المتراكمة والتي بلغ قدرها 679 مليون درهم (او ما يعادل 66% من رأس المال كما في الربع الثاني من عام 2022)، بل وتحولت هذه الخسائر الى أرباح محتجزة بلغ قدرها 6 مليون درهم في الربع الثاني من خلال استكمال عملية تخفيض رأس المال، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء السفن وتخفيض كلف التمويل وتحويل جزء كبير من مديونيات الشركة الى أسهم في رأس المال.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 30 يونيو 2023 بنسبة 16٪ إلى 487 مليون درهم مقابل 419 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. وانخفضت المصاريف التشغيلية الى 54 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 60 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي وذلك نتيجة بيع سفينة "جلف مشرف".

وفي هذه المناسبة، قال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: “مع استمرار الشركة في تحقيق نمو كبير في الإيرادات وتعزيز الكفاءة في عملياتها وأسواقها الأساسية، نجدد ثقتنا بأن الخليج للملاحة ستتمكن باستمرار من تحسين أداء العمليات التشغيلية والحفاظ على مستويات الربحية. وبحمدالله، ثم بفضل الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لتحسين النتائج المالية، فقد تكمنت الشركة من شطب كافة الخسائر المتراكمة لأول مرة في تاريخ الشركة منذ أكثر من 10 سنوات."

من الجدير بالذكر أن الخليج للملاحة تمكنت من اصدار بياناتها المالية في الربع الأول لهذا العام دون أي تحفظ على مبدأ الاستمرارية من قبل المدقق الخارجي لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث قطعت الإدارة شوطاً كبيراً في إعادة هيكلة ديون والتزامات الشركة مما يدل على مدى صلابة أداء الشركة المالي والتشغيلي وكفاءة فريق العمل والإدارة التنفيذية.

أضاف الكيلاني: " تؤكد النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني نجاح استراتيجيتنا بعيدة الأمد للنمو، والثقة الراسخة لدى شركائنا وعملائنا بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة ونموذج أعمال الشركة الجديد. ويعكس النمو المستمر في الإيرادات التشغيلية استمرار الطلب على اسطولنا البحري المتخصص وعالي الجودة. لذا فإننا نتمتع اليوم بوضع قوي وأساس صلب لمواصلة الاستفادة من الازدهار الملحوظ في قطاع الشحن البحري بفضل ازدياد الطلب على ناقلات المواد البتروكيماوية بشكل عام وارتفاع أسعار التأجير.

وأضاف: "تبقى نظرتنا إيجابية للفترة المتبقية من العام وخاصة أننا بصدد استكمال عملية زيادة رأس المال، والتي بدورها سوف ستساهم في زيادة وتحديث اسطول الشركة من ناقلات المواد البتروكيماوية وتعزيز قدرة الشركة في مجال امتلاك وإدارة هذه النوعية من السفن. كما ستستمر الشركة في استكشاف الفرص لعقد تحالفات وشراكات جديدة لدعم آفاق النمو على المدى الطويل. وسنواصل تركيز جهودنا على تعزيز القيمة لمساهمينا الكرام وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بأعمالنا".

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نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.

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نادر مقبل

مدير علاقات المستثمرين

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