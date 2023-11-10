الشركة تسجل زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث لتصل 1.1 مليار درهم (303 مليون دولار)، مع ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار)

نمو كبير بنسبة 21% على أساس سنوي في كميات وقود الشركة المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية)

نمو في معاملات غير الوقود بنسبة 14%في الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي ، مع ارتفاع كبير في معدّل التحول من الوقود إلى متاجر التجزئة ليصل إلى 24% مقارنة بـ 21% للربع الثالث من عام 2022 (نسبة العملاء التي تقوم بعمليات شراء في واحة أدنوك أثناء التزود بالوقود)

الشركة تحقق هدفها لعام 2023 بافتتاح 28 محطة جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرقم:AEA006101017) و(الرمز :ADNOCDIST)، نتائج قوية للربع الثالث من عام 2023، حيث سجلت زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتبلغ 1.1 مليار درهم (303 مليون دولار) مع ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار)، وهو ما يمثل أحد أقوى النتائج الربع السنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بنمو كميات الوقود وقطاع التجزئة لغير الوقود إلى جانب مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة وزيادة مساهمة عملياتها الدولية.

نمو كميات الوقود بنسبة 21% على أساس سنوي

سجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية)، وبنسبة 5% على أساس ربع سنوي. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بالتوسع المستمر لشبكة محطات الشركة وانتعاش النشاط الاقتصادي والتنقل في المنطقة.

وقد قدّمت أدنوك للتوزيع سجلاً حافلاً في خلق القيمة منذ الطرح العام الأولي، من خلال اقتناص الفرص الجديدة في الأسواق المحلية والدولية وتخصيص رأس المال لتحقيق النمو. كما حققت الشركة في الربع الثالث من 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.447 مليار درهم (394 مليون دولار). كذلك حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.67 مرة، مما يعزز آفاق نمو الشركة وعائدات المساهمين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تؤكد النتائج الإيجابية التي حققناها خلال الربع الثالث على استمرار نمو أعمالنا وتعزيز قطاعي تجزئة الوقود ومبيعات التجزئة لغير الوقود، وذلك بتسجيل أحد أقوى النتائج الربع السنوية منذ الطرح العام الأولي. وتأتي هذه النتائج القوية بفضل التزامنا بتحقيق القيمة وتقديم عائدات مجزية لمساهمينا من خلال تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الذكي، بما في ذلك توسعة شبكة أعمالنا محلياً ودولياً، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستثمار في النمو، وتبني الشركة لأحدث التقنيات في جميع عملياتها لتقديم أفضل التجارب والخدمات للعملاء."

نمو معاملات التجزئة لغير الوقود بنسبة 14% مع ارتفاع معدل التحول إلى متاجر التجزئة ليبلغ 24%

وخلال الربع الثالث من عام 2023، حقّقت الشركة نمواً متواصلاً في قطاع التجزئة لغير الوقود بتسجيل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في معاملات غير الوقود، مع زيادة في ربحية القطاع ومعدل التحول من الوقود إلى متاجر التجزئة إلى 24% مقارنة بنسبة 21% للربع الثالث من عام 2022.

وشهد برنامج ولاء العملاء "مكافآت أدنوك" نمواً متواصلاً ليصل عدد المشتركين في البرنامج الآن ما يتجاوز 1.8 مليون عضو، أي بزيادة 14% مقارنة بالربع الثالث من 2023. كما واصلت الشركة تحسين القيمة المقدمة لعملائها، حيث قامت مؤخّرًا بترقية برنامج الولاء الخاص بها من خلال تقديم المستويات الفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تقدم كل منها مجموعة موسعة من المكافآت للعملاء.

توسعة شبكة محطاتنا لتعزيز حضورنا محلياً ودولياً

وتماشياً مع استراتيجيتها للنمو الذكي، واصلت أدنوك للتوزيع توسعة شبكة محطاتها بافتتاح اثني عشر محطة خدمة جديدة خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك بعد افتتاح 16 محطة خدمة في النصف الأول من العام ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 828 محطة خدمة منها 585 محطة خدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وجدير بالذكر أنه بعد افتتاح 28 محطة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، فقد حققت الشركة هدفها لعام 2023 المتمثل في إضافة 25-35 محطة خدمة جديدة، وتتوقع أن يستمر توسّع شبكتها خلال الربع الأخير من عام 2023 وما بعده.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، تم افتتاح أولى ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، والتي تقع في مناطق استراتيجية في القاهرة الكبرى حيث تقدم المحطات مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات للمجتمعات المحلية. ومن المخطط افتتاح ست محطات خدمة أخرى تابعة لأدنوك للتوزيع في أنحاء مصر بنهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أدنوك للتوزيع مؤخّرًا زيوت أدنوك فويجر في مصر من خلال مشروعها المشترك، لتقدم مجموعة زيوت تشحيم أدنوك المميزة والمعتمدة من قبل الشركات المصنعة للسيارات للعملاء في السوق المصري. وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الاستحواذ الناجح في مصر، تقوم الشركة بتقييم فرص النمو غير العضوي في الأسواق الدولية مع التركيز على التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو.

خفض انبعاثات الكربون من عملياتنا

في يناير 2023، أعلنت أدنوك للتوزيع عن التزامها بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك من خلال حرصها على تحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية. وقد حققت الشركة العديد من الإنجازات في هذا الصدد فقد أعلنت الشركة عن استخدامها للوقود الحيوي في تشغيل 100% من أسطولها من الشاحنات الثقيلة في الإمارات. كما بدأت الشركة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات خدمة أدنوك للتوزيع في إمارة دبي، كجزء من توجّه الشركة لتركيب الألواح الشمسية بشكل تدريجي في محطاتها على مستوى دولة الإمارات.

مواكبة أعمالنا للمستقبل وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين على المدى الطويل

تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة لخدمة قطاع التنقل في الإمارات، بما في ذلك توفير البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية والتزويد بالهيدروجين. وتتضمن هذه الإنجازات تركيب أكثر من 40 نقطة شحن فائقة السرعة للمركبات الكهربائية في مواقع استراتيجية، مما يعزز القيمة التي تقدّمها أدنوك للتوزيع ويساهم في تلبية الطلب الحالي من أصحاب المركبات الكهربائية. بالإضافة الى الدخول في تعاون لبدء تشغيل أول محطة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين فائق السرعة.

استدامة نمو الأرباح وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين

وتنص سياسة شركة أدنوك للتوزيع لتوزيع الأرباح لعام 2023 على توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، ما يعادل 20.27 فلس للسهم، أي بما يقدّم عائد ربح سنوي بنسبة 5.9% بناءً على سعر السعر السهم البالغ 3.46 درهم كما في 9 نوفمبر2023. وكانت الشركة قد دفعت أرباح نقدية بقيمة 1.285مليار درهم (350 مليون دولار) بما يعادل 10.285 فلس للسهم، عن النصف الأول من العام 2023 في شهر أكتوبر 2023، على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح لعام 2023 بقيمة لا تقل عن 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) ، أي 10.285 فلس للسهم، في شهر أبريل 2024، وذلك بما يخضع لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين. وتنص سياسة توزيعات الأرباح للأعوام اللاحقة على توزيع أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة الشركة لتوزيع الأرباح الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الشركة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً.

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حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتيسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 34 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 50 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 800 محطة خدمة، 518محطة خدمة في دولة الإمارات و67 محطة خدمة في السعودية. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 355 متجر واحة أدنوك و33 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكملت أدنوك للتوزيع في فبراير 2023 صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.