بنمو نسبته 15.8% على أساس سنوي

البحر:

- أرباحنا خلال النصف الأول تعكس مزيج أعمالنا المتنوع وقوة ميزانيتنا العمومية

- واثقون من قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي احتياجات عملائنا المتنامية

-نسير بخطى ثابتة في مسار تقديم قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا

- التزامنا بتعزيز ولاء عملائنا واستثماراتنا المجتمعية يرسخ مكانتنا الرائدة في المنطقة

الصقر:

- واصلنا البناء على زخم قوي في محركات الأداء التشغيلية وحققنا نموًا في قطاعات أعمالنا الرئيسية

- حافظنا على مسار استراتيجيتنا في تعظيم أعلى العوائد لمساهمينا

- النصف الأول شهد استمرار التنفيذ المنضبط لأولوياتنا الاستراتيجية ومبادراتنا لتعزيز نمو الإيرادات

- السيولة القوية وإدارتنا الحصيفة للمخاطر ورأس المال عوامل تدعم النمو القوي لأرباحنا في 2023

- أداؤنا المرن يمكننا من دعم عملائنا ويعزز تجاربنا الرقمية الرائدة التي تميزنا عن منافسينا

- استراتيجية جديدة لـ ESG وتحويلها إلى مستويات أعلى من التكامل عبر عمليات وأنشطة المجموعة

- أطلقنا تقرير الاستدامة 2022 وفق منهجية وإطار جديد يعكس التطور الكبير في استراتيجيتنا للاستدامة

- نعتز بتتويج جهودنا بجائزة أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط للعام 2023

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام 2023 والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 275.3 مليون دينار كويتي (896.7 مليون دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 15.8% بالمقارنة مع 237.8 مليون دينار (774.6 مليون دولار أميركي) لذات الفترة من العام 2022.

كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر من العام والمنتهية في 30 يونيو 2023 بواقع 141.1 مليون دينار كويتي (459.7 مليون دولار أميركي) بنمو على أساس سنوي نسبته 16.4%.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2023 بواقع 5.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.1 مليار دينار كويتي (117.5 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.6 مليار دينار كويتي (70.2 مليار دولار أميركي) مرتفعة بنسبة 7.1% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.6 مليار دينار كويتي (11.7 مليار دولار أميركي) بارتفاع بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي.

وقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على توزيع 10% أرباح نقدية نصف سنوية للسهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، ما يعادل 10 فلوس لكل سهم.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2023 قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر:" حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2023، ليعكس أداؤنا خلال النصف الأول مزيج أعمالنا المتنوع وقوة وحجم ميزانيتنا العمومية. ويؤكد على أننا نسير بخطى ثابتة في مسار تقديم قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا".

وأضاف البحر: "تبرهن استراتيجيتنا للنمو وإدارتنا الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، إلى جانب مزيج أعمالنا المتنوع على قوتنا واستقرارنا وسط بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات".

وأشار البحر إلى أن الوطني يواصل جني ثمار استثماراته الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي موظفيه، مؤكداً على ثقته في قدرة البنك على تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي احتياجات عملائه المتنامية.

وقال البحر: "إن التزامنا بتعزيز ولاء عملائنا وإعادة الاستثمار المجتمعي وتبني أعلى معايير الاستدامة يعزز مكانتنا كبنك رائد في المنطقة ويدعم فرص النمو على المدى الطويل".

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: " سجلنا أرباحاً قوية في النصف الأول من 2023، وحافظنا على مسار استراتيجيتنا الرامية إلى تعظيم أعلى العوائد لمساهمينا وبما يتماشى مع مستهدفاتنا طويلة الأجل".

وأشار الصقر إلى أن المعنويات تجاه البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحسناً تدريجياً خلال الفترة الماضية بعد انتخاب البرلمان الجديد معرباً عن أمله في أن ينعكس ذلك على تلقي البيئة التشغيلية مزيداً من الزخم خلال النصف الثاني من العام.

وأكد على أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية واصلت البناء على الأداء القوي الذي حققه البنك مطلع العام الحالي، مشيراً إلى أن الاستقرار في البيئة التشغيلية سيكون محفزاً لأداء أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصقر أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفعت في النصف الأول من 2023 بنسبة 18.8% لتبلغ 565.9 مليون دينار كويتي بفضل النمو القوي في صافي دخل الفوائد وصافي الاتعاب والعمولات.

وقال الصقر: "الأسس الصلبة التي يتمتع بها البنك وسجلنا الحافل في تقديم أداء مالي مرن في مختلف الظروف، يمكننا من دعم عملائنا بالمشورة والمنتجات والخدمات المتكاملة التي يحتاجونها إلى جانب تعزيز تجاربنا الرقمية الرائدة التي تميزنا عن منافسينا وتحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

وأشار إلى أن استمرار نمو حجم الأعمال والسيولة القوية التي يتمتع بها البنك إضافة إلى المستويات الحكيمة لجودة الأصول، عوامل ستستمر في دعم نمو الأرباح خلال 2023 بالإضافة إلى كونها مكنت البنك من مواجهة التقلبات الكبيرة في الصناعة المصرفية العالمية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الصقر أن الستة أشهر الأولى من العام، شهدت مواصلة التنفيذ المنضبط لأولويات البنك الاستراتيجية ومبادراته نحو تعزيز نمو الإيرادات إلى جانب تحقيق أداء تشغيلي قوي.

وشدد على أن البنك استمر في تحقيق الإنجازات الرئيسية في مسيرة رحلته الرقمية، الأمر الذي دعم تعميق العلاقات مع عملائه الحاليين وسرع من معدلات نمو اجتذاب العملاء الجدد.

وأكد الصقر على اعتزاز البنك بتتويجه بجائزة أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط للعام 2023 من مجلة يوروموني وأيضاً بالتقدم الذي أحرزه في مجالات الابتكار الرقمي ومبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية، وفوز البنك بجوائز مرموقة من مجلة ميد العالمية، وذلك بفضل جهود موظفيه الدؤوبة لتقديم تجربة مميزة لعملائه وتنفيذ أولوياته الاستراتيجية.

وقال الصقر إن البنك وانطلاقاً من سعيه الطموح في أن يكون الشريك الرائد لعملائه والمجتمع في الالتزام بممارسات الأعمال وأنشطة التمويل المستدامة والعمل لتحقيق الحياد الكربوني، فقد أعلن عن إقرار استراتيجية جديدة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحويلها إلى مستويات أعلى من التكامل عبر عمليات وأنشطة المجموعة بالإضافة إلى إطلاق تقرير الاستدامة للعام 2022 وفق منهجية وإطار جديد يعكس التقدم الذي أحرزه في مبادراته إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للموظفين وحصولهم على شهادات معتمدة لتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لفهم معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)".

أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية:

صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 565.9 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أميركي) في الستة أشهر الأولى من العام 2023 بارتفاع نسبته 18.8% عن نفس الفترة من العام 2022.

إجمالي الموجودات نمت بنسبة 5.3%على أساس سنوي بنهاية يونيو 2023 لتبلغ 36.1 مليار دينار كويتي ) 117.5 مليار دولار أميركي).

القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 7.1% على أساس سنوي لتصل إلى 21.6 مليار دينار كويتي (70.2 مليار دولار أميركي).

ودائع العملاء تصل إلى 20.3 مليار دينار كويتي (66.0 مليار دولار أميركي) بنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي.

معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.75%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 218%.

احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 16.4%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بنك الكويت الوطني:

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي (509.1 مليون دينار كويتي) في العام 2022، في حين بلغ صافي موجودات البنك 118.6 مليار دولار أميركي (36.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2022، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.2 مليار دولار أميركي (3.4 مليار دينار كويتي).

ويُعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والامارات.

تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل

• وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1

• وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: A+

• وكالة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني: A