دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سويد آند سويد" الرائدة في مجال التطوير العقاري ومقرها دبي، عن إنجاز كامل أعمال مشروع آر بي 10 العقاري الصناعي من الفئة أ، بقيمة 275 مليون درهم إماراتي، حيث يقع المشروع الصناعي الضخم المتطور في جنوب شرق أتلانتا، ويمتد على مساحة 825 ألف قدم مربع، وقد تم إنجازه في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة، مما عزز سمعة المطور العقاري الذي يتخذ من دبي مقراً له في تقديم أصول من الدرجة الأولى باستمرار في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. ويمثل إكمال مشروع آر بي 10 دخول سويد آند سويد إلى قطاع العقارات الصناعية المزدهر، مما يؤهلها لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على المساحات اللوجستية والتصنيعية.

وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى فرض ضغوط متزايدة على سلاسل التوريد، مما أدى إلى زيادة الطلب على مرافق التوزيع والخدمات اللوجستية لاستيعاب تخزين ونقل البضائع لكل من تجار التجزئة ومقدمي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية.

هذا وتشهد الصناعات التحويلية المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشًا ملموساً إلى جانب طفرة التجارة الإلكترونية، ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد تضاعف الإنفاق على بناء مرافق التصنيع بأكثر من الضعف منذ عام 2021، ويعزى هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى المبادرات السياسية مثل قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (IIJA)، وقانون خفض التضخم (IRA)، وقانون CHIPS.

وقد حفزت هذه البرامج حدوث استثمارات كبيرة في قطاعات الإلكترونيات والسيارات وأشباه الموصلات، وفي هذه المناسبة علق ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة سويد آند سويد قائلاً: "مع زيادة الشركات المصنعة للإنتاج، فقد ازدادت الحاجة إلى المساحات الصناعية لدعم هذه العمليات، مما يجعل مشاريع مثل مشروع آر بي 10 ضرورية لتلبية متطلبات القدرة هذه".

وفي الوقت الذي يستمر الطلب على المساحات الصناعية في الارتفاع، فقد تباطأ بناء المرافق الجديدة بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الفائدة، حيث تشير آخر التقارير الصادرة إلى أن مشاريع البناء الصناعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية قد انخفض عددها بشكل ملحوظ تزامناً مع انخفاض عدد الإنشاءات الجديدة بنسبة 40% على أساس سنوي وانخفاض بنسبة 77% مقارنة بأعلى مستوى وصلت له عام 2022، ومن المتوقع أن يؤدي تشديد العرض والطلب المستدام من قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع إلى تسريع نمو الإيجارات في عام 2025.

يتمتع مشروع آر بي 10 بموقع استراتيجي مثالي للاستفادة من ظروف السوق هذه، وباعتباره منشأة حديثة مصممة لتلبية احتياجات المستأجرين الصناعيين، يوفر مشروع آر بي 10 مساحة مطلوبة بشدة في منطقة تشهد نموًا قويًا ولكنها لا تزال تعاني من نقص الخدمات فيما يتعلق بالتطورات الصناعية الجديدة.

لمحة عن شركة "سويد آند سويد":

تأسست شركة "سويد آند سويد" التي يقع مقرها في مدينة دبي عام 2006، وهي شركة متخصصة في القطاع العقاري وتستهدف فرص التطوير والاستثمار والبناء المناسبة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونجحت بترسيخ مكانتها الرائدة بفضل إيلاء الاهتمام اللازم لكافة مراحل التطوير (التوريد والتمويل والتنفيذ).

تفخر شركة سويد آند سويد بإمكاناتها الفريدة وقدرتها على تقديم مشاريع تجارية وسكنية فاخرة وفق أفضل المعايير العالمية. هذا وشملت مشاريعها مجموعة من المستأجرين والمشغلين العالميين بما في ذلك "فيزا" و"بانيان تري" و"أوراكل" و"ٍساب" و"جلاكسو سميث كلاين" وسناب شات" و"ماك غرو هيل" و"جونسون كونترولز" وغيرها من الشركات العالمية.

في عام 2019، قامت سويد آند سويد بتسليم مشروع سكني بارز، بانيان تري ريزيدنسز - دبي، وهو عبارة عن برج واحد مكون من 32 طابقًا يتألف من 244 وحدة سكنية. كما يقترب مبنى المقر الرئيسي لشركة فيزا سويد آند سويد الحائز على جوائز عدة من الاكتمال والتسليم، ومن المقرر أن يستضيف عمليات الشرق الأوسط لإحدى المؤسسات المالية الرائدة في العالم.

تقوم شركة سويد وسويد أمريكا حاليًا بتسليم مشروع ذا هايوود السكني في مدينة أوستن بولاية تكساس، وقد أعلنت للتو عن مشروع سكني أمريكي ثان يحمل اسم دبل كريك 2 في تكساس كابيتال.

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