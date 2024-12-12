دبي تتصدر منصات إدراج الصكوك عالمياً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة فيها 98.9 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت ناسداك دبي، بثلاثة إصدارات لصكوك صادرة عن جمهورية إندونيسيا (بيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا III) بقيمة إجمالية تبلغ 2.75 مليار دولار أمريكي، في إطار برنامج إندونيسيا لإصدار شهادات الصكوك بقيمة 45 مليار دولار. وهي المرة الرابعة خلال العام 2024 التي تصدر فيها الجمهورية الإندونيسية صكوكاً في الأسواق المالية بالدولار الأمريكي، لتصبح الدولة الوحيدة في آسيا التي حققت هذا الإنجاز المهم، ما يعكس الإقبال الواسع ومستوى الطلب القوي من المستثمرين على إصدارات الحكومة الإندونيسية.

وتشمل شرائح الصكوك المدرجة الجديدة:

شهادات صكوك بقيمة 1.1 مليار دولار بمعدل ربح 5.00%، تُستحق في عام 2030

شهادات صكوك بقيمة 900 مليون دولار بمعدل ربح 5.25%، تُستحق في عام 2034

شهادات صكوك بقيمة 750 مليون دولار بمعدل ربح 5.65%، تُستحق في عام 2054

وبذلك، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 98.9 مليار دولار، ما يؤكد مكانة دبي كأكبر وجهة عالمياً لإدراج الصكوك.

وتعد حكومة إندونيسيا من أكبر الجهات المصدرة للصكوك في ناسداك دبي، وبهذا الإصدار ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من الحكومة الإندونيسية في البورصة إلى 24.6 مليار دولار أمريكي عبر 21 عملية إدراج.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب كل من السيد إيكو إن إم سابوترو، الملحق المالي في السفارة الإندونيسية في أبوظبي ممثِّلاً حكومة جمهورية إندونيسيا، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وعلق سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة قائلاَ: "

شكّلت الإصدارات الثلاثة للصكوك من قبل جمهورية إندونيسيا إنجازاً استثنائياً، فعلى الرغم من التحديات المالية العالمية، نجحت الحكومة في دخول السوق وجذب اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين من مختلف المناطق الجغرافية، وهو ما يعكس مستوى الإقبال القوي في السوق والثقة الراسخة بجمهورية إندونيسيا وأسسها الاقتصادية الصلبة".

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "نرحب بأحدث إصدارات الصكوك من جمهورية إندونيسيا في ناسداك دبي، والذي يشكل إنجازاً مهماً ويعكس الشراكة القوية بين إندونيسيا ودبي، كما يؤكد مكانة البورصة كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي. وتشكل عمليات إدراج الصكوك دليلاً على ثقة المستثمرين الدوليين في الأسس القوية للاقتصاد الإندونيسي وموثوقية ناسداك دبي. سنواصل جهودنا والتزامنا بدعم الجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء، وتعزيز النمو والابتكار في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم".

يُذكر أن الاكتتاب على الصكوك الجديدة تجاوز القيمة المستهدفة بواقع 1.8 ضعف، مما يُبيّن الاهتمام القوي من المستثمرين الدوليين ويعزز الثقة في مسار نمو الاقتصاد الإندونيسي.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

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