استمرارًا للأداء القوي..

القاهرة: أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2023، وأظهرت تحقيق مؤشرات غير مسبوقة على مستوى كافة الأنشطة، حيث سجلت "المطورون العرب" أعلى نسبة نمو في المبيعات بين الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك أكبر نسبة زيادة سنوية في صافي الأرباح، وذلك بفضل جهود إدارة الشركة في تقديم منتج عقاري متميز بأنظمة سداد تنافسية ومتنوعة؛ لاستغلال الإقبال الكبير على الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الحالية.

حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 896 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 275%، وبلغت الإيرادات 687 مليون جنيه مقارنة مع 468 مليون جنيه بنسبة نمو 147%.

وسجل مجمل الربح لشركة المطورون العرب القابضة نموًا بنسبة 132% ليرتفع من 154 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 204 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وزاد صافي الربح من 15 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو سنوي 362%، كما زاد نصيب السهم من الأرباح من 0.01 جنيه إلى 0.04 جنيه.

وبالنسبة لفترة الربع الثاني من عام 2023، حققت شركة المطورون العرب القابضة مبيعات بلغت 1.16 مليار جنيه من بيع عدد 368 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 57 ألف متر مربع مقابل مبيعات بلغت 581 مليون جنيه من بيع عدد 277 وحدة بإجمالي مساحة 48 ألف متر خلال الفترة المماثلة من عام 2022، ونجحت الشركة في تسليم عدد 207 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 36 ألف متر مربع مقارنةً بعدد 165 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 31 ألف متر مربع، مما انعكس على نمو معظم معدلات أداء النشاط.

قال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الأداء التشغيلي والمالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2023 يشير إلى نجاح استراتيجية الإدارة في أن تستمر المطورون العرب القابضة أحد أهم الرواد في القطاع العقاري المصري من خلال تطوير المشروعات القائمة لتسريع وتيرة تسليم الوحدات للعملاء القائمين وتوفير كل الخدمات لتحسين تجربة العميل مع الشركة مما ينعكس بالإيجاب على نمو المبيعات المستقبلية، كما نعمل في الوقت نفسه على دراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لتعظيم العائد للمساهمين، وتلبية احتياجات السوق من المشروعات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.

وكشف "خليفة"، عن عزم الشركة تطوير محفظة مشروعاتها خارج مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى سعي الشركة للمضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع أغادير، واستكمال مراحل مشروع البحر الميت، بالإضافة إلى دراسة عدة فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، بحيث تتواءم معدلات النمو والأنشطة الاستثمارية من ناحية مع الأولوية البيئية والمناخية من ناحية أخرى.

يذكر أن إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة بلغ 772.4 مليون جنيه في 10 أغسطس لعام 2023 موزعًا على 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم الواحد، وبلغ مجموع حقوق الملكية للمجموعة في 30 يونيو لعام 2023 مبلغ 1.24 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.96 جنيه.

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نبذة عن المطورون العرب القابضة

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت في أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضًا في إعادة تشكيل الخريطة العقارية في السوق المصري بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، والتي تضم باقة من المزايا المبتكرة التي تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي تحتفي بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقيه لحياة عصرية لا تقارن.