ساهم نمو الدخل الناتج عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة إيرادات النصف الأول من العام 2022 بنسبة 27.3% إلى 77.4 مليون ريال سعودي

ارتفع صافي الدخل إلى 26.4 مليون ريال سعودي في النصف الأول بنمو 36.2%، و بلغ هامش صافي الدخل نسبة 34.1%

تخطت قيمة محفظة التمويل 1.0 مليار ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة المرابحة المرنة للتمويل ("المرابحة المرنة")، وهي شركة رائدة مستقلة في مجال تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2022، عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

وصلت إيرادات النصف الأول من العام 2022 إلى 77.4 مليون ريال سعودي مقابل 60.8 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 27.3%، وذلك بفضل نمو الدخل الناتج عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وارتفع صافي الدخل بنسبة 36.4% ليصل إلى 26.4 مليون ريال سعودي، بهامش قوي قدره 34.1%. وارتفعت قيمة الأصول الإجمالية بنسبة 17.3% إلى 1.2 مليار ريال سعودي مقابل 1.0 مليار ريال سعودي في 30 ديسمبر 2021. تخطت القيمة الإجمالية لمحفظة التمويل لدى "المرابحة المرنة" 1.0 مليار ريال سعودي لأول مرة في تاريخ الشركة.

قامت "المرابحة المرنة" في النصف الأول من العام 2022 بزيادة أسهم رأس المال من 311 مليون ريال سعودي إلى 500 مليون ريال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين الحاليين بقيمة 144.6 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى رسملة جزء من الأرباح المحتجزة. تم تغطية الاكتتاب في حقوق الأولوية بنسبة 133%، بالمشاركة 91 مساهم. جدير بالذكر انه تم تخصيص 10% من زيادة رأس المال كأسهم خزينة لاستخدامها مستقبلاً في إطار خطة تحفيز الموظفين.

وبهذا الشأن، علَق السيد وليد الغملاس العضو المنتدب التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى شركة "المرابحة المرنة": "سجلت الشركة نمواً قوياً على مستوى الإيرادات وصافي الدخل في النصف الأول من العام 2022، مما يعكس قوة أعمالنا وتوجهنا الاستراتيجي. كما حققنا نمواً في محفظة التمويل والتي تخطت 1.0 مليار ريال سعودي في 30 يونيو 2022.

وأضاف: "أود أن أتوجه بالشكر لفريق إدارة "المرابحة المرنة" على جهودهم وتفانيهم، كما أشكر مجلس الإدارة والمساهمين على توجيهاتهم المستمرة وثقتهم ودعمهم".

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عن شركة المرابحة المرنة للتمويل:

شركة المرابحة المرنة هي شركة تمويل رائدة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تقدم نطاقاً واسعاً من الحلول المرنة والمبتكرة، بسجل تجاري (1010337706) مرخصة من البنك المركزي السعودي برقم 22/ أ ش / 201410 بتاريخ 19/11/1435 هـ . تأسست الشركة في عام 2012 ولديها مكتب رئيسي في الرياض و16 فرعًا في 13 مدينة في جميع أنحاء المملكة. تقدم الشركة العديد من الخدمات منها الإيجار التمويلي، وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الأصول الإنتاجية والتمويل الاستهلاكي للأفراد، تخضع أنشطة الشركة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

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