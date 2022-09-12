حظيت شركة الباحث الخليجي بالسبق كأول شركة أبحاث، داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تحصل على شهادة الاعتماد المرموقة الآيزو في مجال أمن المعلومات ISO 27001، وذلك تقديرًا لالتزامها الاستثنائي بحماية الأصول المعلوماتية لعملائها

حصلت شركة الباحث الخليجي ذ.م.م (Gulf Researcher W.L.L.) على شهادة الآيزو المعروفة في مجال أمن المعلومات ISO 27001 وذلك بعد خضوعها لعملية تدقيق صارمة أجرتها إحدى هيئات الاعتماد الدولية. وبذلك، تصبح شركة الباحث الخليجي أول شركة أبحاث خليجية تحقق هذا الإنجاز. وقد تسلم شهادة الآيزو السيد محمود كامل الصالح المدير الإداري للشركة.

الجدير بالذكر أن الباحث الخليجي شركة أبحاث متعددة الخدمات، تقدم حلولًا بحثية شاملة للعملاء في القطاعين العام والخاص. وقد أنجزت الشركة، منذ تأسيسها في عام 2013، عددًا كبيرًا من المشاريع البحثية والدراسات عبر مجموعة واسعة من القطاعات. ونجحت شركة الباحث الخليجي في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع الوزارات والهيئات الحكومية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، حيث تعمل كذراع بحثي خارجي لتلك الجهات.

وبهذه المناسبة، صرح الصالح بقوله: "نشعر بالاعتزاز لحصولنا على هذا الاعتماد الذي يدل على التزام شركة الباحث الخليجي بالتعامل الآمن مع معلومات عملائنا شديدة الحساسية". وأضاف قائلًا: "لا شك أن هذا يمثل إنجازًا مهمًا للغاية، لا سيّما في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها مجال مخاطر أمن المعلومات. وعلاوةً على ذلك، فإن شهادة الاعتماد هذه ستمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها البحثية وتعزيز علاقاتها مع عملائها الدوليين، الحاليين والجدد".

وإنه من خلال الوفاء بالمعايير الصارمة المطلوبة للحصول على هذه الشهادة، تثبت شركة الباحث الخليجي التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات. والجدير بالذكر، أن شهادة الآيزو 27001 تحظى بإشادة عالمية باعتبارها أداة حيوية في مساعدة المؤسسات على إدارة التهديدات المختلفة وتعزيز حماية الأصول المعلوماتية التي تحتفظ بها.

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نبذة عامة حول الشركة

شركة الباحث الخليجي هي شركة الأبحاث الرائدة في الشرق الأوسط، حيث تقدم خدمات بحثية شاملة، وفق طلب العملاء في القطاعين العام والخاص. توفر الشركة حلولًا بحثية متكاملة تدعم عملية اتخاذ القرار لعملائها وتساعدهم في بناء رؤى واضحة ومستنيرة بشأن الاتجاهات المستقبلية. وتغطي الخدمات التي تقدمها شركة الباحث الخليجي مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات، مستفيدة في ذلك من معرفتها الواسعة بالسوق المحلية وخبراتها الدولية. ومن خلال نموذج شراكتها الفريد من نوعه، تعمل الشركة كذراع بحثي خارجي للعديد من أبرز الجهات العامة والخاصة في المنطقة.

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