أبوظبي : أعلنت مجموعة أدنيك أن نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) الخاص بها قد حصل على شهادة الأيزو"27001:2013 " ويعد اجتياز جميع عمليات التدقيق والفحص للتحقق من الالتزام بحوكمة وحماية أمن المعلومات، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتأمين بيانات شركائها وعملائها عبر جميع القطاعات والشركات التابعة.

بناءً على أول شهادة حصل عليها مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في عام 2021، وسّعت المجموعة نطاق نظام إدارة أمن المعلومات ليشمل جميع قطاعات الأعمال، بما في ذلك الفعاليات، الخدمات، الأطعمة والمشروبات، السياحة، والإعلام. يؤكد هذا الاعتماد التزام المجموعة بالحفاظ على معايير عالية لحماية البيانات وأمن المعلومات.

و من جانبه قال ألكسندر نيقي، الرئيس التنفيذي الرقمي و التقني للمجموعة في أدنيك:"هذه الشهادة تؤكد تركيز أدنيك على تبني أفضل الممارسات العالمية في أمن المعلومات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية وثقة العملاء من خلال حماية البيانات الحساسة."

وقال محمد الحوسني، رئيس أمن المعلومات في مجموعة أدنيك:"قيادة جهود الحصول على شهادة الأيزو" 27001:2013 "عبر جميع القطاعات كانت تحديًا مثمرًا، لقد أنشأنا إطارًا قويًا يتماشى مع المعايير العالمية، حيث نضع أمن البيانات على قائمة الأولويات في كافة عملياتنا.

وشهادة الأيزو" 27001:2013 " هي معيار عالمي معترف به لحوكمة وإدارة أمن المعلومات، وتركز على مبادئ السرية والنزاهة وتوافر البيانات، و يعزز حصول مجموعة أدنيك على هذه الشهادة التزامها بالحفاظ على هذه المبادئ وضمان أعلى مستوى من العناية في إدارة بيانات أصحاب المصلحة.

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