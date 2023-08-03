أكدت تعاونية الاتحاد أنها تحرص على توفير أجود أنواع السلع سواء المحلية أو المستوردة بأسعار تنافسية للمستهلكين، مشيرة إلى أنها تواكب متطلبات العصر الحديث وتلبي احتياجات ورغبات مختلف الزبائن، حيث توفر أكثر من 2790 سلعة عضوية في جميع فروعها الـــ 26 المنتشرة في دبي، منها 2382 سلعة من الأطعمة والخضروات وغيرها من المنتجات الأخرى و410 سلعة غير غذائية.

وبينت أنها تتعامل مع 178 مورد للسلع العضوية في الدولة سواء من أصحاب العلامات التجارية المعروفة أو وكلائها المعتمدين، إذ يتم التعاقد مع الموردين للمواد والسلع العضوية ضمن شروط وإجراءات لضمان توفير سلع عضوية بجودة عالية للمستهلكين، مشيرة إلى أن المواد والسلع العضوية في التعاونية تنمو بشكل كبير ويتم شهرياً زيادة أعدادها بما يتناسب مع احتياجات ورغبات المتسوقين.

وأوضحت تعاونية الاتحاد بأن حجم مبيعات المواد العضوية الشهرية تبلغ 79,711 سلعة ومادة سواء غذائية وغير غذائية، لافتة إلى أن التعاونية تحرص منذ عقود على دعم المنتجات العضوية بجميع أنواعها وأصنافها وخاصة المحلية عبر تقديم التسهيلات للموردين المعتمدين لديها لتوفير المنتجات العضوية بشكل مستمر للمستهلكين، إلى جانب الإسهام في بناء أمن غذائي مستدام.

وبينت بأنها تعمل دوماً مع الشركات المحلية ومن خلال عقد الاجتماعات وتنظيم الزيارات للبحث عن المصادر الجديدة للمنتجات العضوية وتنوعها، لافتة إلى مزارع التعاونية العضوية التي تنتج حوالي 20 صنفاً من الخضروات الورقية والتي تغطي 30% من استهلاك أفرع التعاونية، حيث أن هذه المزرعة تمثل جانباً تثقيفياً لزوار التعاونية من مختلف الأعمار لا سيما طلبة المدارس، وتبين طريقة الزراعة المائية الصحيحة خطوة بخطوة.

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