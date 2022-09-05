عائدات السفينة ستعود بالكامل الى الشركة بعد فك الرهن

دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV) عن استكمال سداد قرض احدى سفنها بالكامل. حيث كانت تبلغ قيمة القرض الممول من شركة رسملة حوالي 2.7 مليون دولار وبنسبة فائدة 12%. وبالتالي، بعد ان تم فك الرهن، فإن دخل هذه السفينة سيعود الى الشركة بدون اي خصومات، مما يعزز ربحية الشركة والسيولة النقدية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

يأتي هذا الإنجاز استكمالا لجهود الشركة في خفض تكاليف التمويل، حيث أعلنت الشركة في شهر أغسطس الماضي بأنها قامت بإعادة تمويل 5 سفن مخصصة لنقل المواد البتروكيماوية وذلك ضمن شروط جديدة وتفضيلية. حيث تم التوصل الى اتفاقية اعادة تمويل تمتد الى 5 سنوات وبنسبة هامش فائدة متدنية لا تتجاوز 4% مما أتاح للشركة ان توفي بجميع التزاماتها لبعض المقرضين بالكامل وأن تقلل الكلفة الإجمالية للاقتراض وبالتالي تجنب مخاطر إعادة التمويل في المستقبل.

وأوضحت الشركة بأنها استطاعت اليوم أن تخفض كلف التمويل بنسبة 40% مقارنة بعام 2020. كما أن قيمة الفوائد كانت تبلغ 35 مليون درهم سنوياً كما بنهاية عام 2020، ومن المتوقع ان يتم تخفيضها بنسبة 31% الى 24 مليون درهم بنهاية عام 2022 وأن تستمر بالانخفاض الى 18 مليون درهم بنهاية 2023، أي بنسبة تخفيض 49% مقارنة بعام 2020. أضف الى ذلك أن قيمة الديون كانت تبلغ 433 مليون درهم بنهاية 2020، مقارنة بقيمة الديون التي تعادل 294 مليون اليوم. ومن المتوقع أن ينعكس تأثير هذه الاجراءات على نتائج الشركة بشكل ايجابي في الربع الثالث لهذا العام.

وبفضل الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة وسياسة ضبط التكاليف، فإن الشركة اليوم تمتلك سفينتين بدون اي التزامات او قروض، وهو انجاز كبير، حيث أن جميع السفن كانت دوماً مرهونة للبنوك او شركات التمويل بالسابق. ووصلت الشركة اليوم الى مرحلة تتيح لها إعادة تمويل اصولها إذا استدعت الحاجة او بيع هذه السفن بغاية استبدالها بسفن جديدة باستطاعتها الفوز بعقود تشغيلية طويلة الاجل.

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نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية، مما يتيح فرصاً جديدة للارتقاء بمستوى خدمة العملاء الحاليين، وجذب عملاء جدد.

للعلاقات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

نادر مقبل

مدير علاقات المستثمرين

هاتف: +971 56 778 0799

البريد الالكتروني: investor.relations@gulfnav.com