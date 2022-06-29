· أكثر من 2.7 مليون مسافر من المتوقع سفرهم مع الاتحاد للطيران في الفترة مابين يونيو وأغسطس

· أكثر من 1.4 مليون مسافر من المتوقع مغادرتهم من مطار أبوظبي الدولي

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة – تستعد الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي لاستقبال 2.7 مليون مسافر خلال أشهر الصيف المقبلة، وذلك مع ازدياد الطلب على السفر عالمياً.

ومن المتوقع أن تنقل الاتحاد أكثر من 1.4 مليون مسافر عبر شبكة وجهاتها، من ضمنهم 330 ألف مسافر محلي، مع تشغيل أكثر من 1100 رحلة أسبوعياً على امتداد الشبكة

وبالحديث عن هذا الموضوع، صرح محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية، قائلاً: "مع تعافي سوق السفر من تداعيات جائحة كوفيد-19، شهدت الاتحاد ارتفاعاً ملحوظاً في الحجوزات في الأسابيع القليلة الماضية. ومع اقتراب موعد اجازة الصيف ولاستقبال هذا العدد المتزايد من المسافرين، عززت الاتحاد للطيران عملياتها التشغيلية محلياً وعلى امتداد شبكة وجهتها للتأكد من حصول ضيوفنا على تجربة سفر سلسة سواء في المطار أو على متن الرحلة."

وتحرص الاتحاد للطيران على تذكير ضيوفها بضرورة إتمام إجراءات السفر الكترونياً واستخدام خدمة معتمد للسفر لتقديم مستندات السفر المتعلقة بكوفيد للاعتماد المسبق، والوصول إلى المطار مبكراً.

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