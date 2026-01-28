اتفاقية طويلة الأجل للعمل بشكل مشترك لتطوير محطة مرافق مركزية تتيح الربط مع شبكة الكهرباء والبنية التحتية لتوفير البخار والماء والتبريد بشكل موثوق لمنطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية

يُعزِّزُ هذا المشروع القاعدة الصناعية لدولة الإمارات من خلال توفير المرافق اللازمة لتصنيع الكيماويات على نطاق واسع

منظومة "تعزيز" ستكون قادرة على إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية المُصنَّعة في دولة الإمارات بحلول عام 2028

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) اليوم، عن توقيع اتفاقية لشراء خدمات المرافق مدتها 27 عاماً لتزويد منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس الصناعية بخدمات المرافق الأساسية. وتشمل الاتفاقية إنشاء محطة لتوفير خدمات المرافق وتوريدها.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل "أدنوك" و"طاقة" بشكل مشترك لتطوير مشروع المرافق المركزية، الذي يتضمن الربط بشبكة الكهرباء، وإنتاج البخار، وتبريد العمليات الصناعية، إضافة إلى مرافق المياه ومياه الصرف المختلفة اللازمة لتمكين مشاريع "تعزيز" للكيماويات والوقود الانتقالي.

تعد "تعزيز" مشروع مشترك بين شركة "أدنوك" وشركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة" (ADQ) – أبوظبي، وسوف تنشئ شركة لإدارة الخدمات مملوكة لـ "تعزيز" مهام المتعاقد الوحيد لمشتريات البخار والمياه والمرافق المساندة بموجب الاتفاقية التي تمتد لـ 27 عاماً، ما يوفر قاعدة صلبة لأنشطة صناعية تتسم بالكفاءة فعّالة ضمن منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية.

وفي هذه المناسبة، قال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في "طاقة": "تُعزِّز هذه الاتفاقية دور "طاقة" في تمكين النمو الصناعي في دولة الإمارات عبر تطوير مشروع سيوفر بنية تحتية للمرافق تتسم بالموثوقية والكفاءة لخدمة "تعزيز" في إنتاج الكيماويات والوقود الانتقالي. ومن خلال هذه الشراكة طويلة الأجل مع "أدنوك"، فإننا نساهم بدعم عملية تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ونستثمر في بنية تحتية استراتيجية ومستدامة ستُساهم في نموّ الناتج المحلي الإجمالي. وتمتلك كلٌّ من "أدنوك" و"طاقة" سجلاً حافلاً بالنجاح في قطاعي الطاقة والمرافق، وتعملان معاً على تطوير منشأة عالمية المستوى في الرويس."

ومن جانبه، قال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لـ "تعزيز": "تُعدّ هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع شركة "طاقة" خطوة مهمة في جهود "تعزيز" لتسريع تنفيذ خططها واستراتيجيتها على المدى البعيد، والمساهمة في دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية، حيث تُعد المرافق والبنية التحتية ذات الموثوقية العالية ركيزة أساسية لعملياتنا، وستساهم في تمكين "تعزيز" من تصنيع الكيماويات والوقود الانتقالي على مستوى عالمي."

وتعد هذه الاتفاقية خطوة بارزة في مسيرة تطوير منظومة "تعزيز"، التي ستُساهم في تسريع التنويع الصناعي في دولة الإمارات، حيث من المقرر أن تنتج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية مع بدء الإنتاج في عام 2028، وهذا يشمل الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، وكلوريد البوليفينيل، وكلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية.

وكان قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في "طاقة" قد أعلن في الآونة الأخيرة عن عددٍ من المشاريع الجديدة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المنطقة، بما في ذلك مشروع محطة "الظفرة" العاملة بتوربينات الغاز بقدرة 1 جيجاواط هنا في دولة الإمارات، إضافة إلى محطتين جديدتين عاليتي الكفاءة لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط، وهما "رُماح 2" و"النعيرية 2" في المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع كلٍّ من شركة "جيرا" ومجموعة "البواني".

ملاحظات للمحررين:

القدرة المتعاقد عليها لمحطة المرافق تشمل (تقريباً):

163 طن/ساعة من البخار

710 طن/ساعة من المياه

13,850 متر مكعب قياسي/ساعة من الهواء المضغوط

385 متر مكعب/ساعة من مياه الصرف المُعالجة

73,000 متر مكعب/ساعة من مياه البحر المستخدمة للتبريد

21,500 متر مكعب/ساعة من المياه العذبة للتبريد

5,000 متر مكعب/الساعة من مياه الإطفاء

ويُستخدم البخار لتوفير الحرارة اللازمة لعمليات تصنيع المواد الكيماوية، إضافة إلى عمليات فصل المكوّنات والتنظيف والمحافظة على درجات الحرارة. أما المياه، فتُستخدم لتبريد المنشآت وإنتاج البخار وتدخل كمادة أولية في عمليات تصنيع المواد الكيماوية، بالإضافة إلى استخدامها في الإطفاء والتنظيف والغسيل والشرب.

ويجري تطوير مشروع المرافق هذا، على أساس (البناء والتملك والتشغيل) من خلال شركة مشروع مملوكة بشكل مشترك من قبل "طاقة" بنسبة 60% و"أدنوك" بنسبة 40%. وستشرف الشركتان على عمليات التشغيل والصيانة بشكل مشترك، لضمان أن المحطة تقدم دعماً طويل الأمد للعمليات التشغيلية الكفؤة عبر "تعزيز".

نُبذة عن "أدنوك"

تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع.، المملوكة بالكامل من قبل إمارة أبوظبي، واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في إمارة أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adnoc.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر:media@adnoc.ae

نُبذة عن "تعزيز"

تمثل "تعزيز" ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتصنيع والتنويع الاقتصادي. تأسست في عام 2020 كمشروع مشترك بين "أدنوك" و"القابضة" (ADQ)، لتقدم منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات الصناعية واللوجستية والمرافق، تسهم في تمكين إنتاج الوقود الانتقالي وتطوير منتجات جديدة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الكيماويات.

بمجرد اكتمالها في عام 2028، ستكون منطقة "تعزيز" الصناعية للمواد الكيميائية جاهزة لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيميائية. يشمل ذلك مصنعاً للأمونيا بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، و1.9 مليون طن سنوياً من المنتجات القابلة للتسويق من مجمع البولي فينيل كلوريد (PVC) المتكامل. وسيكون مجمع PVC، الذي ينتج PVC، وثنائي كلوريد الإيثيلين (EDC)، ومونومر كلوريد الفينيل (VCM)، والصودا الكاوية، من بين أكبر ثلاثة مجمعات PVC في موقع واحد على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تُساهم المرحلة الأولى من منظومة "تعزيز" بمبلغ 50 مليار دولار (183 مليار درهم إماراتي) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تُوفر 20 ألف فرصة عمل في قطاع الإنشاءات و6 آلاف وظيفة تشغيلية، وأن تُمكّن المصنّعين المحليين من إنتاج مئات المنتجات النهائية الجديدة لأول مرة، مما يدعم النمو الصناعي الوطني وطموح "أدنوك" في أن تصبح من بين أكبر ثلاثة شركات عالمية في مجال الكيماويات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.taziz.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر media@adnoc.ae

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز .(TAQA) تمتلك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، ومعالجة المياه، والمياه المُعاد تدويرها، وأصول النقل والتوزيع. كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتمتلك وتدير أصولاً تنتشر في 25 دولة حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.taqa.com، ومتابعة صفحاتنا عبر وسم @TAQAGroup على منصّات "لينكد إن" و"تويتر" و"إنستغرام" و"يوتيوب."

للاستفسارات الإعلامية: (media.hq@taqa.com)

للاستفسارات الخاصة بالمستثمرين: (ir@taqa.com)

