ضمن استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية

النصر الله: أكاديمية الوطني تعد أحد المبادرات التي يفخر بها البنك ضمن استراتيجيته الرامية إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية متميزة

ضمن استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة السابعة والعشرين من المتدربين الجدد ضمن برنامجه السنوي "أكاديمية الوطني" والمصمم خصيصاً لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.

وحضر حفل الاستقبال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ سليمان المرزوق، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية السيد/محمد العثمان ورئيس مجموعة العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ محمد الخرافي، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية السيد/ أحمد بورسلي، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ومسؤولين في إدارة التدريب والتطوير.

ويمتد البرنامج التدريبي للأكاديمية لمدة 7 أشهر، حيث يبدأ في 18 سبتمبر الجاري وينتهي في مارس من العام المقبل، حيث يخضع المتدربون لبرنامج مكثف في المهارات التقنية والسلوكية وغيرها من المهارات التي تمنح المشاركين الفرصة لبناء مسيرة مهنية طويلة في بنك الكويت الوطني.

كما يتضمن البرنامج جوانب مختلفة للعمل المصرفي مثل المبادئ المصرفية الأساسية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، الائتمان إضافة إلى التدريب على الإبداع والابتكار والتفكير التصميمي وتعزيز الإنتاجية إضافة إلى تدريب مكثف لمدة 5 أسابيع على نظام العمل في الفروع قبل التدريب العملي لمدة شهرين في الفروع.

وفي المراحل الأخيرة من البرنامج التدريبي يجرى المتدربون تدريباً ميدانياً شمل العديد من إدارات البنك من أجل فهم أفضل لطبيعة عمل القطاع المصرفي.

كما يقدم المشاركون في الأكاديمية أمام مديري الإدارات المختلفة أفكاراً جديدة من خلال "مشروع تحدي الابتكار" والذي تم تدشينه بهدف تحفيز قدرات المتدربين على الإبداع ووضع حلول ابتكارية للعناصر والجوانب المختلفة التي تم التدريب عليها خلال الأكاديمية.

وتجسد أكاديمية بنك الكويت الوطني إرثا من النجاح يمتد لأكثر من 13 سنة، حيث تم تصميم هذا البرنامج خصيصاً لحاملي الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة الذين اجتازوا بنجاح معايير الاختيار من أجل الانضمام للبرنامج، كما يتضمن مدربين معتمدين عالمياً لتمكين الموظفين من اكتساب المهارات المصرفية المتخصصة.

وبهذه المناسبة قالت مريم النصر الله المسؤولة في إدارة المواهب والتطوير: "نحرص في بنك الكويت الوطني دائما على استقطاب المواهب الكويتية الشابة والعمل على تطويرهم وصقل مهاراتهم حتى يصبحوا قيمة مضافة للقطاع المصرفي في المستقبل".

وأضافت قائلة: "تعكس أكاديمية الوطني رؤية البنك ورسالته المتمثلة في الاستثمار في المواهب المحلية بما يتماشى مع أهدافه المتعلقة بسياسة توطين الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني".

وأكدت النصر الله أن أكاديمية الوطني تهدف إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة ذات مهارات عالية في جميع تخصصات القطاع المصرفي، وهو ما ينسجم مع تطلعات البنك الرامية إلى بناء مستقبل مستدام والارتقاء المتواصل بالخدمات والنمو المطرد لأنشطة الأعمال والخطط التوسعية على المستويين المحلي والإقليمي.

جدير بالذكر أن أكاديمية الوطني افتتحت في العام 2008 بهدف تمهيد تمكين الخريجين الجامعيين الجدد من الشباب الكويتي من الالتحاق بالعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من خلال ما توفره الأكاديمية للخريجين من أفضل البرامج التدريبية التي تم وضعها بالتعاون مع أكبر المؤسسات والجامعات حول العالم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

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