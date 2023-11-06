الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكدت تعاونية الاتحاد أنها ملتزمة باستراتيجياتها الهادفة إلى الانتشار وتعزيز حضورها واستثماراتها في قطاع تجارة التجزئة في مختلف أرجاء إمارة دبي، لا سيما في إنشاء الفروع والمراكز التجارية الراقية، لافتة إلى أنها مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في الأسواق لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين والمتعاملين معها، وتوفير خدماتها لجميع الفئات وفق أفضل المعايير والمواصفات المعتمدة، مشيرة إلى أنه حالياً يتبع لها 27 فرعاً و7 مراكز تجارية توفر خدمات ومنتجات وسلع بأسعار تنافسية لإسعاد المستهلكين.

وقالت في تقريرها لشهر نوفمبر إن التعاونية افتتحت خلال عام 2023 ثلاث مشاريع بعد إنجازها، "النهدة مول، ومركز الموتور سيتي التجاري السكني، وفرع سوق حتا" إضافة إلى قيامها بتطوير بعض الفروع بما يلبي احتياجات المستهلكين، وافتتاح المحلات التجارية والأكشاك بالمراكز التجارية التي تتبع لها لتوفير جميع الخدمات للمتعاملين مع التعاونية من المستهلكين، فضلاً عن توفير خدمة الإنترنت للمتسوقين في جميع فروع التعاونية مجاناً.

وأشارت إلى أن التعاونية تتمتع بسمعة متميّزة كأكبر تعاونية استهلاكية بالدولة وتعتبر من أهم وجهات التسوق في دبي لما تمتلكه من فروع ومراكز تجارية تلبي احتياجات جميع الفئات، حيث تحتضن مشاريعها وفروعها ومراكزها التجاري مساحات واسعة بتصاميم عصرية حديثة تتماشى مع تطورات أسواق التجزئة وتعكس جوانب الأصالة العربية والتطور العمراني بإمارة دبي، وتضم متاجر ومنتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية فاخرة.

وتابعت خلال تقريرها الشهري بأنها تسير وفق استراتيجية واضحة وبمسارات صحيحة، حيث أنها مستمرة بجلب العلامات التجارية العالمية لتقديم تجربة تسوق متميزة لعملائها، وحتى تمنح المستهلكين عناصر جديدة لأسلوب الحياة من أجل تحسين تجربة التسوق ككل، لافتة إلى أن لديها مجموعة اتفاقيات طويلة الأمد مع العلامات التجارية المحلية والعالمية، والموردين، والتي تزيد من جاذبية التعاونية كوجهة تسوق استثنائية.

وبينت أنها تعمل بشكل مستمر لتعزيز تجربة التسوق الإلكتروني لدى المتسوقين من خلال تسخير كافة الإمكانيات لإيصال جميع خدماتها لهم.

ولإيمانها بدور التسوق الذكي عبر الشبكة العنكبوتية في المستقبل أطلقت في بداية 2023 أول متجر إلكتروني متكامل في العالم الافتراضي ميتافرس (Union Coop Perfect Store)، إضافة إلى زيادة عدد المنتجات وأماكن التوصيل الذي اتاحته للإمارات عبر موقعها وتطبيقها الذكي منها أبو ظبي والشارقة وعجمان وكافة مناطق دبي وتنويع وتكثيف العروض الترويجية الحصرية للمتجر الإلكتروني.

ولفتت التعاونية إلى أنها تسعى باستمرار إلى التواصل مع عملائها من خلال خدمة إسعاد العملاء والرد على استفساراتهم واقتراحاتهم وأخذ ملاحظاتهم، وذلك لتتمكن من تزويدهم بأفضل الخدمات لديها، حيث استقبلت خلال 2023 العديد من الملاحظات والاستفسارات التي تم التجاوب معها وحلها، وذلك لتعزيز ثقافة التواصل مع عملائها الذين يعتبرون أحد أبرز أهدافها لتزويدهم بخدمات أكثر راحة وملاءمة.

وأوضحت بأنها عبر جميع فروعها تقوم بتقديم عروض وخصومات تصل أحياناً إلى 90%، وهناك تخفيضات ثابتة ضمن حملات شهرية وسنوية على مجموعة من السلع الاستهلاكية التي تعد أكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين والتي تكون نسبة الخصومات فيها بين 40% حتى 70%، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع.

وأشارت إلى بطاقات الولاء "تميز" والتي تمنح المتعاملين قيمة إضافية عند التعامل بها، سواء عند الاستفادة من العروض الممنوحة لحامليها، أو حتى عند تحصيل عائد على النقاط التي يتم جمعها، لافتة إلى أن عدد حاملي بطاقات تميز في التعاونية والمستفيدين منها وصل إلى 843,099، مشيرة إلى أن برامج الولاء في قطاع التجزئة أصبحت مهمة جداً لدورها في تحليل بيانات المستهلكين من حيث سلوكياتهم الشرائية وتفضيلاتهم.

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