· مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح بقيمة 40 فلسًا للسهم الواحد للنصف الأول من عام 2023

· &e تُوسِّع أعمالها في وسط وشرق أوروبا عبْر استحواذها على حصة الأغلبية في PPF Telecom

أبو ظبي، أعلنت &e، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للنصف الأول من العام الجاري 2023، كما أعلنت عن توقيعها اتفاقية مُلزمة مع مجموعة PPF، تقوم على أساسها بالاستحواذ على حصة مُسَيْطِرَة (50% + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة PPF للاتصالات “PPF Telecom” في بلغاريا، وهنجاريا، وصربيا، وسلوفاكيا؛ حيث تُعتبر “PPF Telecom” ذراع الاتصالات لمجموعة PPF، وبالتالي توسُّع &e أعمالها بقوة داخل السوق الأوروبي.

ووصلت إيرادات &e الموحَّدة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 26.6 مليار درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 1.1%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 4.7 مليار درهم، فيما بلغت أرباحها قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 12.8 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي "اتصالات من &e" في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 13.9 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 5.1%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 165 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.1%.

وبهذه المناسبة، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة &e: "أداء &e خلال النصف الأول من العام يؤكِّد نجاحَها في بناء نموذج أعمال قوي ومرن قادر على التعامل مع مختلف التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا الأداء الجيد تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة وسعيها الدائم لتحقيق التنمية المستدامة، وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نخدمها، بالتزامن مع خَلْق قيمة مضافة لمساهمينا".

وأضاف: "يسعدني أن أعلن اليوم عن إنجاز مهم يتمثل في التوسع الاستراتيجي لــ&e في أوروبا؛ حيث بدأنا العمل مع مجموعة PPF لتعزيز انتشارنا الجغرافي في مناطق وسط وشرق أوروبا، في خطوة جديدة نسعى من خلالها إلى دعم تحوُّل &e إلى مجموعة عالمية للتكنولوجيا، وبالشكل الذي سيمكِّنها من إطلاق مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية الرائدة الموجَّهة لقطاعات الأعمال والأفراد في وسط وشرق أوروبا".

وأوضح معاليه أن هذا الاستحواذ يتوافق مع طموح &e الاستراتيجي في تسريع وتيرة نموها الدولي والتنوع الجغرافي لعملياتها؛ حيث يُعتبر هذا الاستحواذ فرصة مهمة للعمل والنمو في مناطق وسط وشرق أوروبا، خاصة أن محفظة PPF Telecom تعمل بشكل متوازن في أربع دول تتميز باقتصادات قوية، وعملات نقدية مستقرة، وأُطُر تنظيمية متقدمة توفِّر بيئة تنافسية إيجابية تدعم تحقيق عوائد وإيرادات مالية تُعَدُّ من بين الأعلى في أوروبا. ويسهم هذا الاستثمار في إضافة أكثر من 10 ملايين عميل بعد إتمام الصفقة.

وتَابَع معاليه: "لقد حقَّقنا تقدمًا ملحوظًا في مجالات تركيزنا الاستراتيجي، مدعومًا بأداء قوي في محفظة أعمالنا الرئيسية، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على خدماتنا وحلولنا الرقمية المبتكرة، كما أكَّدنا التزامنا بتقديم مختلف الحلول المتقدمة التي من شأنها المساهمة في تسريع عملية التحوُّل الرقمي في المجتمعات التي نخدمها. علاوةً على ذلك، فقد نجحت &e خلال هذه الفترة في ضخ استثمارات وإبرام شراكات استراتيجية مهمة، من شأنها قيادة نمو المجموعة خلال السنوات المقبلة، في ظل رؤية استشرافية، تسعى من خلالها &e إلى اكتشاف فرص النمو الجديدة في العالم الرقمي سريع التطور، ومن ثم الاستفادة منها".

وقال معالي رئيس مجلس الإدارة: "متفائلون بالمستقبل، مع تركيزنا على تقديم تجربة عملاء فائقة، والارتقاء بالكفاءات التشغيلية، والابتكار في ركائز أعمالنا الرئيسية، وتتمتَّع &e بمكانةٍ تُتيح لها استغلال فرص النمو تحت مظلة مَسِيرَة التحول الرقمي المستمرة، كما أنها تلتزم بتحقيق رؤيتها المتمثلة في ربط الأفراد وإثراء حياتهم عبْر التقنيات المستقبلية المتطورة. ولطالما كانت رؤية قيادة دولة الإمارات مصدرَ إلهام لنا لمواصلة مسار التقدم والتطوير، مع تعزيز الثقة في القيمة التي تضيفها &e. ولن ندَّخر جهدًا لتقديم أحدث التقنيات والخدمات التي من شأنها رسم ملامح المستقبل الرقمي، وتحقيق الرؤية المتمثلة في النمو الاجتماعي الاقتصادي المستدام، والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة".

من جانبه، قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ&e: "أَظْهَرَ أداء المجموعة خلال الأشهر الستة الماضية مرونةً وقدرةً عالية على التكيُّف وتحقيق التميز والابتكار، وذلك على الرغم من التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي".

مضيفًا: "يعود هذا الأداء الإيجابي إلى ركائز أعمالنا الرئيسية، وقطاعات الأعمال الجديدة التي شهدت نموًّا ملحوظًا في الطلب على منتجاتها وخدماتها محليًّا وعالميًّا، فضلًا عن استغلال إمكانياتنا وخبراتنا التكنولوجية؛ التي أسهمت في تشكيل مسارات جديدة، وإحداث تحولات جذرية في تلك القطاعات، وتحويل طريقة ممارستنا للأعمال على المستوى العالمي. واليوم، وبفضل التزامنا وسعينا الحثيث نحو بلوغ آفاق جديدة وتبنِّي التغيير، فإننا نتمتع بمكانة رائدة في العصر الرقمي".

وأكمل: "حقَّقت &e إيراداتٍ موحَّدةً خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 26.6 مليار درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 1.1%، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة إلى 4.7 مليار درهم، فيما بلغت أرباح &e قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 12.8 مليار درهم، وبهامش أرباح نسبته 48%. ويعود هذا الأداء الجيد إلى استراتيجيتنا التي تركِّز بشكل كبير على تلبية احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية، إلى جانب استثماراتنا في البنية التحتية الرائدة عالميًّا، واستخدام التقنيات المتطورة التي تمهِّد الطريق أمامنا نحو النجاح واستدامة الأعمال".

وقال دويدار: "أودُّ أن أُعرب عن شكري وامتناني لموظفينا على تفانيهم في العمل، ولعملائنا ومساهمينا على ولائهم وإيمانهم برؤيتنا وتوجُّهنا الاستراتيجي. إنني على ثقةٍ اليوم في أن التزامنا بربْط الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من خلال التكنولوجيا سيمكِّننا من تحقيق نمو مُستدام، وتحقيق أعلى قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا في السنوات القادمة".

أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2023:

&e تُوسِّع أعمالها في وسط وشرق أوروبا عبْر استحواذها على حصة الأغلبية في PPF Telecom

تشمل الحصص الاستثمارية لـ &e أعمال شركات الاتصالات Yettel بلغاريا، و Yettel هنجاريا، و Yettel صربيا، و O2 سلوفاكيا، بقاعدة عملاء تفوق 10 ملايين عميل، ومكانة رائدة في الأسواق التابعة لكلٍّ من تلك الشركات، وتشمل الحصص الاستثمارية أيضًا أعمال البنية التحتية للشبكات في كل من شركة CETIN وشركة O2 في الدول المذكورة ذاتها.

وبلغت القيمة الأوَّلية للصفقة 2,150 مليون يورو، خاضعة لبند استثماري إضافي تصل قيمته إلى 350 مليون يورو مستحقَّة لصالح مجموعة PPF في حال تجاوزتْ أصول PPF Telecom أهدافًا استثمارية محدَّدة خلال 3 أعوام من استكمال الصفقة، ويخضع البند ذاته لحَقِّ الرجوع في حال عدم تحقيق تلك الأهداف الاستثمارية.

وتتبع أعمال البنية التحتية لمجموعة PPF Telecom في الدول الأربعة جهاتٍ استثماريةً مختلفة، وتُدار بشكلٍ مستقل عن الشركات المُشغِّلة لها. وبموجب هذا الاستثمار، تحصل &e على حصة مُسَيْطِرَة (50% + 1 حصة اقتصادية) في كلٍّ من الشركات المُشغلة وأعمال البنية التحتية.

ويسعى الجانبان، &e ومجموعة PPF، إلى تعظيم فرص التعاون المشترك بينهما، بما يشمل تقليص التكاليف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي، إلى جانب العديد من الفرص المتاحة أمام &e لإطلاق خدماتها وحلولها الرقمية الرائدة لقطاعات الأعمال والأفراد في وسط وشرق أوروبا.

واتفق الجانبان على مواصلة الرئيس التنفيذي الحالي لـ PPF Telecom، باليش شارما، مهامَّه لضمان استمرارية الأعمال، والاعتماد على الخبرة الواسعة لـكوادر PPF Telecom في الأسواق التي تعمل بها.

وتقود e& إنترناشونال هذا الاستحواذ، وهي وحدة أعمال الاتصالات في الأسواق العالمية لـ &e، في خطوة تهدف من خلالها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة لـ e& إنترناشونال في توسيع محفظة أعمالها الدولية، وتعزيز انتشار الحلول الرقمية لـ e&، وتعظيم مستوى ونطاق الشَّراكات في مختلف ركائز الأعمال التابعة لـ e&.

e&

وقَّعت &e اتفاقية مُلْزِمَة مع شركة Uber Technologies, Inc وشركتها الفرعية "Careem"؛ تقوم على أساسها &e بالاستحواذ على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App. يأتي هذا الاستحواذ، الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار، داعمًا لاستراتيجية &e الطموحة والمتمثلة في توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، وبما يُسهم في تسريع تحوُّلها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية.

وأتمَّت المجموعة كذلك، وبنجاحٍ، الاستحواذَ الكامل، وبنسبة 100%، على شركة Service Souk DMCC المعروفة باسم Service Market؛ وبالشكل الذي يسهم في توسيع نطاق خدماتها الرقمية على منصة «بسمات» (Smiles)، وفي الوقت نفسه تقديم أكثر من 30 خدمة من الخدمات الرقمية اليومية لعملائها.

كما عزَّزت &e مكانَتَها العالمية هذا العام بحصولها على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير Brand Finance Global 500 للعام الجاري 2023.

وفي إطار سعيها المتواصل لتقديم تجارب رائدة وعالمية المستوى للعملاء، دخلت &e في شراكة مع "إندوسات"، تهدف إلى استكشاف طرق جديدة لخدمة العملاء في إندونيسيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمزيد من الدول والمناطق الأحرى، وبالشكل الذي يمكِّنهم من التمتع بخدمات اتصالات صوتية دولية (IDD) عالية الجودة.

كما عزَّزت &e قدراتها في استخدام التقنيات المتطورة من خلال الشراكة مع E-Space؛ وذلك بهدف التطوير الإبداعي للحلول الرقمية السحابية وحلول إنترنت الأشياء المطوَّرة القائمة على الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي (Edge AI)، وبما يسهم في تعظيم قيمة الاتصال الذكي والحلول الرقمية بلا حدود عبْر مختلف الاستخدامات، سواء البرية أو البحرية أو الجوية.

وإضافةً إلى ذلك، فقد دخلت &e في شراكة مع "إنتل" (Intel)؛ بهدف العمل على تفعيل مراكز البيانات المتطورة، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوًى من الصفر، باستخدام الجيل الرابع من Intel Xeon Scalable.

كما تعاونت &e مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتقديم ورش تعليمية وتفاعلية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، باعتبار ذلك جزءًا من التزام المجموعة بتمكين المجتمعات رقميًّا. وتأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها &e لدعم القطاع التعليمي في دولة الإمارات، واستكمالًا للجهود السابقة للمجموعة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، التي أثمرت عن تنفيذ عدة ورش توعوية في المدارس؛ لنشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز القدرات الرقمية للأجيال القادمة.

وتتعاون أكاديمية اتصالات من &e مع "إيرثلنك" (EarthLink) لإنشاء أكاديمية "إيرثلنك"، التي تهدف إلى تحقيق التميز في مجال الأعمال، وتنمية وتطوير القدرات القيادية والمواهب، ومشاركة المعرفة، وتوفير التدريب المهني. وتعتمد الأكاديمية برنامجَ تدريبٍ شاملًا يغطِّي مجالات الاتصالات، وأنظمة توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH)، مما يَضْمَن تقديم برامج تدريبية بمعايير عالية الجودة تلبِّي احتياجات السوق.

وفي إطار التزامها الراسخ بتعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة ودعم ممارسات الأعمال المستدامة، تعاونت &e مع نوكيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ لإتمام برنامج "المرأة في القيادة"، وهو أول برنامج مصمَّم خصيصًا لتعزيز وجود المرأة في مراكز صنع القرار، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، وتطبيق نَهْج الموازنة والمساواة بين الجنسين في العمل؛ لصنع فرص العمل المبتكرة، وتطوير أحدث الحلول التكنولوجية.

كما حافظت المجموعة على مسارها الصحيح نحو تحقيق هدفها للوصول إلى نتيجة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2030؛ وذلك من خلال تنفيذ مشروعات للعمل المناخي عبْر عملياتها في دولة الإمارات. وأدَّت عمليات التحوُّل الأولية للمعدات اللاسلكية الموفِّرة للطاقة، التي نفَّذتها اتصالات من &e في مواقع شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بها، إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 52% مقارنةً بالمعدَّات التقليدية، ويعادل هذا الانخفاض في استهلاك الطاقة مقدار 7.6 طنًّا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا لكل موقع.

اتصالات من &e

أظهرت شركة "اتصالات من &e" أداءً تشغيليًّا قويًّا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023؛ حيث شهدت قاعدة مشتركيها في خدمات الهاتف المتحرك والثابت زيادة مستمرة، وهو ما أسهم في نموِّ نسبة عدد المشتركين الإجمالي لتصل إلى 5.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أسهم في نمو الإيرادات بنسبة إجمالية وصلت إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما ارتفع عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد تحققت هذه الإنجازات والنمو الملحوظ نتيجة تفاعل العملاء الإيجابي مع العديد من العروض المتميزة التي أطلقتْها "اتصالات من &e" مثل عروض Emirati Freedom و Freedom Live.

كما ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 2.1%، و1.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد تحقَّق هذا النمو نتيجةً للعروض الجديدة التي أطلقتْها "اتصالات من &e"، مثل: Business Pro و Home Wireless، في حين حافظت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء والأرباح الصافية على قُوَّتِها لتصل إلى هامش ربح أكثر من 51% و26% على التوالي؛ بفضل التركيز على نمو الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على تكلفة تشغيلية منخفضة.

وقد أسهمت استراتيجية "اتصالات من &e"، المتمثلة في تنويع منتجاتها الرقمية الجديدة والمبتكرة، في تحفيز النمو في أعداد المشتركين في تطبيق Smiles، ليصل عدد المشتركين فيه إلى أكثر من 3.5 مليون مشترك، في حين شهد تطبيق Go Chat أكثر من 5.5 مليون عملية تنزيل.

كما لعبت "اتصالات من &e"، ومن خلال استثماراتها وجهودها الدؤوبة في إطلاق ونشر شبكة الجيل الخامس G5، دورًا إيجابيًّا ومحوريًّا في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رائدًا عالميًّا في سرعات الهاتف المتحرك والثابت؛ حيث تربَّعت في المراكز المتقدمة الأولى والثانية على التوالي.

حافظت شركة "اتصالات من &e" على مكانتها باعتبارها أقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام، برصيد نقاط بلغ 89.1 من أصل 100، لتحقِّق بذلك التصنيف الريادي (AAA)، كما صُنِّفَتْ واحدةً من أفضل ثلاث علامات تجارية في قطاع الاتصالات في العالم، وفق تقرير Brand Finance Global 500 لعام 2023، وقد أسهمت هذه الإنجازات في نموِّ إجمالي إيرادات الشركة عبْر جميع الفئات خلال الربع الثاني بنسبة وصلت إلى 5.8%.

كما أسهمت الجهود المتسارعة في الاستثمار في شبكة الجيل الخامس 5G في ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالميًا في كل من السرعات الثابتة والمتحركة في جميع أنحاء العالم.

كما قامت "اتصالات من &e" بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة Service Market، وبالشكل الذي أسهم في توسيع نطاق خدماتها الرقمية على منصة (Smiles)، وتقديم أكثر من 30 خدمة من الخدمات الرقمية اليومية لعملائها.

وفي إطار رؤيتها الرامية إلى تمكين العملاء في رحلة تحوُّلهم الرقمية، أَبْرَمَت "اتصالات من &e" شراكةً مع "أرامتك" ARAMTEC؛ بهدف مساعدة الأخيرة في الارتقاء بالخدمات الرقمية وخدمات الهاتف المتحرك لديها، وتزويد الموظفين بأحدث الحلول التي تعزِّز مستوى الإنتاجية، وتدعم أعمالهم أثناء السفر والتنقُّل.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق الاتصال عَبْر الأقمار الصناعية للجيل الخامس G SatComs5، وذلك لأول مرة في المنطقة، وتطبيق أحدث الحلول التقنية عَبْر الأقمار الصناعية EUTELSAT QUANTUM، مما أسهم في تعزيز قدرات شبكة الجيل الخامس لديها عَبْر ربطها بالأقمار الصناعية المبرمجة، وفي تعزيز قدراتها على تلبية المتطلبات المستقبلية للتطبيقات التي تحتاج إلى استخدام نطاق تردُّدي عالٍ.

وبهدف توفير أفضل الحلول المبتكرة، أَطلقت "اتصالات من &e" مركزًا جديدًا لعمليات الحماية السيبرانية للهواتف المتحركة، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتزويد العملاء من الشركات بخدمات حماية قوية في الوقت الفعلي، وبالشكل الذي يُسهم في حماية الهواتف المتحركة من الهجمات الضارة. ونجحت في إطلاق خدمة "مايكروسوفت أزور للحوسبة الطرفية متعددة الوصول الخاصة للمؤسسات (MEC)"، لتصبح من أوائل مشغِّلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توفير هذه الخدمة لقطاعات متعددة.

وأعلنت شركة "اتصالات من &e" إطلاق باقات الهاتف المتحرك لقطاع الأعمال ذات الدفع الآجِل؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء، من خلال توفير المزيد من البيانات والمزايا التي تدعم نمو الأعمال، وتعزِّز الإنتاجية، وتمكِّن العملاء من البقاء على اتصال أينما كانوا.

كما أطلقت "اتصالات من &e" أحدث حلول الدفع uTap، الذي يهدف إلى تبسيط عمليات الأعمال وتسهيل إجراءات الدفع وتبنِّي حلول الدفع الرقمية.

وفي إطار تركيزها على دعم مجتمع الشركات الناشئة، دَعَت "اتصالات من &e" أصحابَ الأفكار والمشروعات الناشئة إلى تقديم أفكارهم التجارية وتطلعاتهم المستقبلية، عبْر المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة “Hello Business Pitch”، التي توفِّر منصة مبتكرة لدعم منظومة ريادة الأعمال لدى الشركات الناشئة في الدولة.

وحافظت "اتصالات من e&" على نهجها الأصيل نحو التوطين، إذ أثمرت جهودها عن توفير أكثر من 220 وظيفة حتى الآن لمواطني الدولة في العام الثاني وفقا لمذكرة التفاهم المشتركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس). كما انتهجت "اتصالات من e&" خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من قادة المستقبل في دولة الإمارات، مما أتاح لها تحقيق نسبة متقدمة في التوطين بلغت 53%، والتي تُعَدُّ من أعلى النسب ضمن فئتها في الإمارات.

كما واصلت "اتصالات من &e" جهودها في مجال التوطين؛ بإطلاق «البرنامج الوطني لتأسيس الشركات»، وهو برنامج جديد مصمّم لدعم الإماراتيين في تأسيس أعمالهم، ودعم جهود القيادة في تعزيز نمو الشركات المملوكة بنسبة 100% لمواطني دولة الإمارات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وشاركت "اتصالات من &e" في فعالية "إمارات زايد تجمعنا"؛ دعمًا لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قيم التسامح والتعايش داخل الدولة. وأطلقت الشركة، على هامش الفعالية، تطبيقَ "فايف – Five" الجديد المخصَّص للعمال باستخدام شريحة "فايف".

&e إنترناشونال

قطعت &e إنترناشونال شوطًا كبيرًا في الارتقاء بالتجربة الرقمية لمشغِّلي شبكات الهاتف المتحرك وغيرهم من المشغلين في المنطقة من خلال مشروع مشترك مع شركة "سيركلز"؛ بهدف تمكينهم من إطلاق وتشغيل العلامات التجارية للاتصالات الرقمية.

كما أطلقت &e إنترناشونال برنامج e& partner networks؛ لدعم نمو مشغِّلي الاتصالات العالميين، وتوفير الوصول إلى أفضل ممارسات السوق والخدمات المتطورة والمزايا التي تقدِّمها &e لمشغِّلي الاتصالات الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء العالم.

وأصبحت اتصالات تونس أول شركة تلتحق ببرنامج "e& partner networks"، وبالشكل الذي يُسهم في دعم النمو المستقبلي للمشغِّل الوطني التونسي.

وأطلقت "اتصالات من &e" في مصر، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، شركةً جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم "إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومُتَنَاهِيَة الصِّغَر". وتماشيًا مع هدفها في تمكين المستقبل الأخضر، فقد نشرت &e حلَّ Smart Connected Site، الذي سيسمح لـ"اتصالات من &e" في مصر بفرصة التوفير في تكلفة الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 40%، فضلًا عن تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومن جانبها، دخلت PTCL في تعاون استراتيجي مع Vodafone لتطوير وتقديم مجموعة متكاملة من خدمات إنترنت الأشياء؛ حيث يهدف التعاون إلى تسريع التمكين الرقمي للمؤسسات، وتحسين اعتماد الخدمات المتَّصلة في باكستان.

&e الحياة

دخلت e& money، ذراع التكنولوجيا المالية والتطبيق المالي الرائد لشركة &e الحياة، في شراكة مع ماستر كارد؛ لتمكين حلول الدفعات المالية حول العالم، من خلال استخدام بطاقة حصرية مُسبقة الدفع، وبما يوفِّر المرونة والراحة في الاستخدام عبر البطاقات الفعلية أو الرقمية، لتغدو جهة الإصدار الأولى التي يدعمها مشغِّل اتصالات في دولة الإمارات.

وحصلت "evision"، وحدة بث المحتوى الترفيهي التابعة لـ &e، على حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفيلم الوثائقي "الملك تشارلز الثالث: الطريق إلى العرش". ويأتي عرض الفيلم الوثائقي الجديد عقب تتويج الملك تشارلز الثالث، كفرصة غير مسبوقة لمشاهدة اللقطات الحَصْرِيَّة من حفل التتويج.

كما أطلقت الشركة قناة "Golf Life"، التي تبثُّ بشكل حصري ومباشر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لجميع عشاق لعبة الجولف في المنطقة، وحصلت على حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا لجولة الجولف (PGA)، وجولة موانئ دبي العالمية، وكأس "رايدر" للجولف، وبطولة كأس الرؤساء، ودوري الكريكت الهندي الممتاز 2023؛ أكثر بطولات الكريكت شهرة.

وأطلقتْ evision بنجاحٍ منصات OTT في باكستان، ومنصات SHOQ TV لـ PTCL، وTWIST TV لـ"اتصالات من &e" في مصر، كما وقَّعت اتفاقيةً استراتيجية تُتيح لكل من Starz Play وشركات &e إنترناشونال فرصةَ الحصول على خدمات البث عند الطلب للمحتوى العربي عبْر منصة WATCH IT.

e& المؤسسات

حقَّقت &e المؤسسات، التي تَقُودُ رحلة التحوُّل الرقمي عبْر قطاع الأعمال، إنجازاتٍ ملحوظةً، من خلال تقديم أفضل التقنيات التي من شأنها تمكين الشركات رقميًّا في جميع أنحاء المنطقة عبر مجموعة من الاستحواذات والشراكات الاستراتيجية.

واستحوذت &e المؤسسات على حصة الأغلبية في منصة Beehive، المنصة الرقمية الرائدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا الاستحواذ ليكون بمثابة خطوة مهمة في استراتيجية &e المؤسسات للتوسُّع، والتي تؤكد من خلالها على التزامها بفتح مجالات جديدة للنمو داخل دولة الإمارات والمنطقة، فيما سيمكِّن هذا الاستحواذ «Beehive» من تعزيز أعمالها وتوسيع نطاق عُرُوضها المختلفة.

والتزامًا برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا عالميًّا للصناعات المستقبلية، تعاونت شركة "e& enterprise IoT & AI" مع "ماكس بايت تكنولوجي (Max byte)"؛ بهدف تعزيز تَبَنِّي أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالاستفادة من الخبرة والتجربة المشتركة لكلا الشركتين.

وتماشيًا مع هدفها المتمثل في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات عبْر مختلف القطاعات، أعلنت &e المؤسسات عن التطبيق الناجح لمنصة engageX على المنصات الرقمية لخدمة العملاء لـ "أودي" من النابودة للسيارات؛ بهدف أَتْمَتَة إجراءات دعم خدمة العملاء عبْر القنوات الرقمية.

وقد أطلقت الشركة عرض الاستدامة كخدمة لمساعدة الشركات في رحلة الاستدامة الخاصة بها، وذلك بالشَّراكة مع Microsoft؛ حيث تَمَّ إطلاق خدمة "مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة" (Microsoft Sustainability Manager)، كعنصر رئيسي في العرض.

كما أطلقت Help AG، ذراع الأمن السيبراني لـ &e المؤسسات، منصةَ SaaS الجديدة UNIFY، التي تمَّ تصميمها بشكل يتوافق مع مشهد تكنولوجيا الأمن السيبراني المتطور بشكل مستمر، ويُسهم في توفير تجربة عملاء سَلِسَة وموحَّدة.

وتعاونت شركة "e& enterprise IoT & AI"، الشركة المتخصّصة في تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع مركز محمد بن راشد للفضاء؛ بهدف بحث فرص تطوير نموذج أعمال تجاري. وسيمكِّن هذا التعاون &e المؤسسات من الاستفادة من خبرات المركز في مجال الذكاء الاصطناعي ونماذج التنبؤ، في حين سيستفيد المركز من موارد وقدرات &e المؤسسات.

e& الاستثمار

قادت &e الاستثمار، ذراع الاستثمار التكنولوجي لـ &e، الجولةَ الاستثمارية الأخيرة لمنصة almentor، المنصة العربية الرائدة في مجال صناعة التعّلم بالفيديو في منطقة الشرق الأوسط، والتي جمعت من خلالها 10 ملايين دولار. وسيتم استخدام هذه العائدات لتسريع نمو almentor بالشكل الذي يمكِّنها من تحقيق هدفها المتمثل في خدمة 10 ملايين متعلِّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتطلع المنصة إلى الاستفادة من هذا التمويل لتعزيز استثماراتها في قطاع الـ B2C، والتوسُّع في المملكة العربية السعودية.

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حول &e:

تعد &e مجموعة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والاستثمار، حققت أداءً مالياً قياسياً في عام 2022، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 52.4 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

وتمتلك المجموعة إرثاً غنياً يمتد لنحو 47 عاماً من التميز، انطلاقاً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، بصفتها أول مزود لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، ونجحت بتوسيع أعمالها حالياً في 16 سوق على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

يشكل الابتكار صفة راسخة في جذور مجموعة &e، التي تهدف إلى ربط المجتمعات رقمياً عبر خدمات التواصل الذكية، وتوفير أحدث التقنيات والحلول. وأعادت المجموعة مواءمة عملياتها من خلال نموذج أعمال مرن يضم خمس ركائز متخصصة للأعمال، يستفيد منها ملايين العملاء، تتضمن: اتصالات من e&، e& إنترناشونال، &e الحياة، &e المؤسسات، &e الاستثمار، وتسعى المجموعة بشكل مستمر إلى تقديم خدمات وتجارب استثنائية من خلال هذه الركائز، تمكنها من إحداث نقلة نوعية وإيجابية في الطريقة التي يتواصل بها الناس، وكيفية قيامهم بأعمالهم، وطريقة حياتهم، بشكل يحقق رؤية e& في ربط المجتمعات عبر دفع حدود الإنجاز نحو مرحلة جديدة تحدث فرقاً في حياة الناس.

لمعرفة المزيد حول &e، يرجى زيارة https://eand.com/