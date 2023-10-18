القاهرة- يسر شركة "كربون القابضة"، الشركة المصرية الرائدة في قطاع البتروكيماويات، أن تعلن عن نجاحها في إعادة رسملة قروضها البالغة 265 مليون دولار أمريكي مع "مؤسسة التمويل الأفريقية"، و"البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير"، و"مؤسسة التمويل الدولية"، و"جلف كابيتال". إذ يسلط هذا الإنجاز الضوء على مرونة شركة "كربون القابضة" وقدرتها للتغلب على التحديات وسط مناخ اقتصادي متقلب، مما يدل على التزام الشركة بالنمو المستدام وضمان النجاح على المدى الطويل وتعزيز الثقة في مصر واقتصادها.

بدأت شركة "كربون القابضة" عملية إعادة هيكلة هذه القروض في خطوة رئيسية من شأنها أن تمثل في إعادة رسملة المجموعة وسط الاضطرابات الاقتصادية المستمرة على مستوى العالم. ومن خلال المفاوضات المستمرة والمثمرة، تمكنت شركة "كربون القابضة" من تأمين إعادة الرسملة لتتماشى بشكل أفضل مع خطط النمو المستقبلية للشركة. وقام بنك الاستثمار العالمي المدرج في بورصة نيويورك، Houlihan Lokey "هوليهان لوكي"، بدور المستشار المالي للشركة في هذه الصفقة. وقادت شركة "جلف كابيتال" المناقشات بالنيابة عن المقرضين.

ولا تعكس عملية إعادة الرسملة الناجحة للقروض مدى قوة الإدارة المالية لشركة "كربون القابضة" وقراراتها الإستراتيجية فحسب، بل تؤكد أيضًا على الثقة التي تمتلكها شركة "جلف كابيتال" والمقرضون في فرص نمو الشركة على المدى الطويل. وتوفر إعادة الرسملة لشركة "كربون القابضة" المرونة المالية اللازمة لمواصلة عملياتها وسط اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وتقلب أسعار السلع الأساسية ومواصلة المساهمة في نمو وتطور الاقتصاد المصري.

وأعرب باسل الباز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كربون القابضة"، عن امتنانه لشركة "جلف كابيتال" والمقرضين الحاليين لدعمهم الثابت والتزامهم بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر. وقال: "تشهد إعادة الرسملة الناجحة هذه على علاقاتنا القوية مع شركائنا وإيمانهم بفرص النمو الواعدة لشركة "كربون القابضة". ونحن لا نزال مصممين على التزامنا بالنمو المستدام وخلق فرص العمل وسنواصل المساهمة في تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر التي هي أساس صناعة الاقتصاد المصري."

وقال مجد خضر، المدير التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "نأمل أن يمكّن هيكل رأس المال الجديد شركة "كربون القابضة" من إطلاق القيمة الكامنة في أصولها الأساسية والتغلب على التحديات في المشهد الاقتصادي المتقلب. وتستفيد الشركة الآن من هيكل رأس المال المخصص الذي سيسمح لها بمواصلة نموها في المستقبل."

ومن طرفه صرح آرون ريدي، المدير الاداري ورئيس الحالات الخاصة لبنك Houlihan Lokey في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يسعدنا العمل كمستشار مالي لشركة "كربون القابضة" والمساعدة في إعادة رسملة الأعمال بنجاح. ونحن نعتقد أن إعادة الرسملة توفر للشركة هيكلاً ديناميكياً لرأس المال لدعم الأعمال في المستقبل."

لعبت شركة "كربون القابضة"، باعتبارها إحدى اهم شركات البتروكيماويات الرائدة في مصر، دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز التقدم التكنولوجي في البلاد. وتوضح إعادة رسملة هذه القروض مرونة شركة "كربون القابضة"، وتؤكد فرص نموها على المدى الطويل، وتعزيز مكانتها كشركة موثوقة واستراتيجية في الصناعة.

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