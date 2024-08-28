المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو2024م، بإجمالي إيرادات بلغ 195 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول وبزيادة 182% مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي، وبصافي ربح قدره 26.5 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 28.4% مقارنة مع 20.6 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام الماضي 2023م، حيث حققت الشركة مجموعة من الإنجازات الرئيسية في مشاريعها الخاصة بالمحفظة العقارية من خلال إعلانها البدء بالأعمال الانشائية لمشروع مارينا باي الواقع في جزيرة الريف في العاصمة المنامة والذي يضم مجموعة من الفلل الفاخرة بالإضافة إلى مجموعة من شقق البنتهاوس والدوبلكس بإطلالات خلابة على الواجهة البحرية. ويؤكد هذا الأداء الإيجابي على التزام إنفراكورب بتعزيز النمو عبر محفظتها المتنوعة في قطاعات البنية التحتية والاستثمار، الأمر الذي يتجسد في مشاريعها الحالية وشراكاتها الاستراتيجية.

كما شهد موقع البحرين هاربر العديد من التطورات، حيث أعلنت جامعة ستراثكلايد اتخاذها المشروع كموقع لإطلاق عملياتها التعليمية في مملكة البحرين مما سيعزز نمو زوار المنطقة. ويأتي هذا التطور مع إطلاق العديد من العلامات التجارية العالمية عملياتها في مجال الفنادق والمطاعم والمقاهي وقطاع التجزئة مما يسهم في تحقيق رؤية الشركة لتكوين مجتمع متكامل ووجهة سياحية وتعليمية رائدة في المملكة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعلنت الشركة عن إتمام الأعمال المتعلقة بمشاريع الضيافة في كل من مراكش ومدينة طنجة المغربية بالإضافة إلى مواصلة أعمال الإنشاء للوحدات السكنية في منطقة نافي مومباي بجمهورية الهند.

إضافة إلى ذلك، يجسد التوسع المستمر لمحفظة مشاريع إنفراكورب استراتيجية الشركة المتمثلة في إنشاء مجتمعات شاملة ترعى الاستدامة الاجتماعية والبيئية. وتركز إنفراكورب على دمج التقنيات الخضراء المتقدمة بسلاسة في مشاريعها، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية للشركة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتعليقًا على نتائج النصف الأول من العام 2024م، صرح السيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالقول: "نحن مسرورون بالإعلان عن تحقيق عوائد إيجابية خلال هذه الفترة، حيث حققنا نموًا كبيرًا في إيرادات الشركة من شأنها أن تعزز من مكانة إنفراكورب في قطاع البنية التحتية والاستدامة. تجسد مشاريعنا الأخيرة التزامنا باستراتيجيتنا الهادفة إلى خلق القيمة من خلال الاستثمار المسؤول في المجتمعات."

وأضاف السيد الخان بالقول: "وبينما نواصل هذه الإنجازات، نعمل على تكريس جهودنا خلال المرحلة القادمة لتعزيز الابتكار والمسؤولية البيئية وضمان أن عروضنا لا تلبي التوقعات فحسب بل تتجاوزها، في حين نتطلع إلى البناء على هذا الزخم ودفع الربحية وتقديم حلول مستدامة تساهم في نمو قطاع الاستثمار في البنية التحتية والتطوير العقاري في المناطق التي نتواجد بها."

من الجدير بالذكر بأن إنفراكورب تواصل إعطاء الأولوية للاستدامة والتنمية الاقتصادية في جميع مبادراتها، حيث تظهر قدرة مثبتة على التكيف في الأسواق المتغيرة. وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي تخدمها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

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نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة برأس مال يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي. تدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.