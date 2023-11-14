الشركة تستعرض حلولها العصرية خلال رعايتها لمؤتمر تقنيات التحديث وقمة التطوير العقاري في الرياض

جدة، المملكة العربية السعودية: كشفت جونسون كنترولز العربية، الشركة الرائدة في مجال حلول الأنظمة الذكية في مجالات التدفئة والتهوئة والتكييف والتبريد، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحقيق نتائج متميزة في مجال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، حيث ساهمت مشاريعها المحلية خلال العامين الماضيين في تخفيض استهلاكها للطاقة بما يعادل 263 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما تفوق قيمته 80 مليون ريال سعودي و يعادل غرس 3 مليون شجرة وتوفير 432 ألف برميل نفط على الاقتصاد الوطني.

وتعتزم جونسون كنترولز العربية استعراض حلولها الرائدة، التي تضمن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 25-30% في المتوسط وتحقيق العائد على الاستثمارات التي تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر تقنيات التحديث التي تستضيفها الرياض خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 15 نوفمبر، وقمة التطوير العقاري في الرياض التي ستقام يومي 15 و 16 نوفمبر. وتسلط الشركة الضوء خلال مشاركتها على خدمات تحديث ورفع كفاءة الأنظمة بما يحقق أهداف الإستدامة التي تُشكل 80% من مجمل أعمال الشركة، كما ستستعرض أحدث حلولها وخدماتها المرتبطة بخدمات كفاءة الطاقة وخدمات الدعم والصيانة التي يتم تصميمها لتلائم المتغيرات المتنوعة لمختلف القطاعات والميزانيات والأهداف الوطنية طويلة الأمد.

وقال د. مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية: "نلتزم في شركة جونسون كنترولز العربية بالمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون والتغير المناخي. وتماشياً مع التقدم التكنولوجي العالمي، تتمتع منتجاتنا وحلولنا بعمر افتراضي طويل الأمد، نظراً لإمكانية ترقيتها وتحديثها من خلال خدمات تحديث ورفع كفاءة الأنظمة وخدمات الدعم والصيانة المتقدمة. وتمكننا محفظتنا الشاملة من حلول الدعم والصيانة وفريق عملنا الذي يضم مجموعة من الخبراء والتقنيين المحترفين، من الحفاظ على موقعنا الرائد في هذا المجال الحيوي من أعمالنا عبر تلبية الاحتياجات والتطلعات المتنوعة للشركات المحلية والإقليمية".

وأضاف د. مهند الشيخ: "لقد أطلقنا مؤخراً عملية التحديث الشامل لنظام التهوية والتكييف والتبريد لأحد المراكز التجارية المميزة في الرياض، بحيث سيتمكن هذا المشروع من تخفيض كلفة استهلاك الطاقة بما يقارب 900 ألف ريال سعودي سنويًا من خلال استبدال المبردات والمضخات التي يزيد عمرها عن 30 عامًا وتركيب أنظمة إدارة التبريد الحديثة. وتتمكن المشاريع المشابهة من تحقيق العائد الملموس على الاستثمار خلال 4 إلى 6 سنوات".

وتكتسب مشاريع تحديث ورفع كفاءة الأنظمة أهمية خاصة في قطاع التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد لكونها عاملاً رئيسياً في استدامة هذه الحلول وكفاءتها، حيث تساهم هذه المشاريع في الحد من التكلفة التشغيلية للحلول المتخصصة على المدى الطويل. كما تلعب خدمات الدعم والصيانة دوراً حيوياً في تأمين استدامة الحلول وضمان العائد على الاستثمار، وتشتمل محفظة جونسون كنترولز العربية من خدمات الدعم والصيانة على خدمات تشغيل وصيانة وإصلاح أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وعمليات خدمات إدارة المباني وخدمات الصيانة والتصليح والأمن والحرائق وحلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وصيانة ودعم التبريد الصناعي. وتضم الشركة فريق عمل يتألف من حوالي 1600 مهندس وفني متخصص في مجال الدعم والصيانة من ضمن اجمالي موظفيها البالغ عددهم 2500، ويُعتبر أكبر فريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثالث أكبر فريق لشركة جونسون كونترولز العالمية بعد الولايات المتحدة والصين.

#بياناتشركات

- انتهى -

