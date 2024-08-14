دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشادت "فلل" للإسكان، العلامة التجارية المتخصصة في تطوير وتوفير الحلول والمنتجات السكنية للمواطنين في دولة الإمارات، بالجهود المبذولة من قبل حكومة الإمارات في تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين من خلال اعتماد 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت ملياري درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي هذا السياق، قالت الهام الراشدي، مدير إدارة تجربة المتعاملين في "فلل" للإسكان: "إن هذه المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ونحن في "فلل" ملتزمون بدورنا في دعم هذه الرؤية عبر توفير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع الإماراتي".

وأضافت الراشدي: "نعمل باستمرار على تطوير المشاريع السكنية لعملائنا وفق أعلى معايير الجودة والابتكار، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة في الدولة. وتعد شراكتنا مع الجهات المعنية جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية الأجيال القادمة".

وأكدت الراشدي أن "فلل" للإسكان تبذل كل الجهود لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وتقديم خدمات تتجاوز توقعات العملاء، وذلك بالتعاون مع شركات المقاولات الرائدة في الدولة. كما تسعى "فلل" مع شركائها الاستراتيجيين لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في إكمال مشاريعهم من خلال توفير التمويل عبر شراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتقديم قروض بشروط سداد ميسرة.

وتعمل "فلل" على تقديم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مستندة إلى أحدث معايير الجودة والتصميم، مما يساهم في خلق بيئة سكنية متميزة ومستدامة.

واختتمت الراشدي قائلة: "نحن في "فلل" على استعداد دائم للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الإسكان، وتقديم الدعم اللازم لضمان توفير المسكن الملائم لكل مواطن".

ويعتبر قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية التي أولتها دولة الإمارات أولوية قصوى منذ تأسيسها، نظراً لدوره المحوري في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة للمواطنين. ومع النمو السريع الذي تشهده الدولة، أصبح من الضروري تبني تخطيط استراتيجي واستثمار متكامل في قطاع الإسكان لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وضمان توفير مساكن ملائمة تتماشى مع طموحاتهم، مما يعكس التزام القيادة المستمر بتحقيق الرفاهية للمواطنين وضمان مستقبل مستدام للجميع.

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