دبي: أعلنت شوبا العقارية، الشركة العالمية الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دبي، عن مواصلة تطبيق برنامج المكافآت الخاصة لموظفيها، والذي يؤكد التزام الشركة بتكريم جهودهم وتفانيهم في العمل.

وتقديراً للإسهامات الاستثنائية التي قدمها فريق عملها خلال السنة المالية 2025، خصصت الشركة مكافآت بقيمة 260 مليون درهم إماراتي للموظفين غير المشمولين ببرامج الحوافز. وتشمل هذه المبادرة مختلف أقسام الشركة، وتعكس تقدير شوبا العقارية للجهود الجماعية التي تمثّل العامل الرئيسي وراء النجاحات المستمرة للشركة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "يشكّل موظفونا الركيزة الأساسية في مسيرة شوبا العقارية وإنجازاتها. وتعكس هذه المبادرة تقديرنا العميق لجهودهم اليومية. ومن خلالها، نسعى إلى ترسيخ ثقافة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والإلهام، بما يحفزهم على العمل نحو تحقيق النجاح والأهداف المشتركة."

وتهدف المكافآت، التي تم توزيعها في ديسمبر 2025، إلى توفير دعم مالي إضافي للموظفين مع بداية العام الجديد. وتؤكد شوبا العقارية تقديرها الكبير للدور الحيوي الذي يؤديه كل موظف في مسيرة نمو الشركة ونجاحها، مما يعزز التزامها بتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفّزة.

وتنسجم هذه المبادرة مع القيم الأساسية لشوبا العقارية والمتمثلة في النزاهة والابتكار والتميز، وتؤكد التزام الشركة بأهم أصولها على الإطلاق: موظفيها الذين يشكلون ثروتها الحقيقية. وتعزز مواصلة هذا النهج مكانة شوبا العقارية، التي حصلت على شهادة "Great Place to Work"، فضلاً عن شهادات "Best Workplaces in the Middle East" و"Best Workplaces for Women".

