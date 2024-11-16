في إطار التزامها الراسخ بتعزيز المشاركة المجتمعية وخلق تأثير اجتماعي إيجابي، أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، رسميًا انطلاق النسخة الـ 26 من برنامج تحدي التداول الاستثماري "تريد كويست" لطلاب لمدارس الثانوية والجامعات للعام الأكاديمي 2024 – 2025. وقد شهد إطلاق البرنامج مشاركة الفرق الطلابية ومرشديهم من المدارس والجامعات، فضلا عن مرشدي الاستثمار الذين سيقومون بمراقبة أداء الفرق وتقديم الاستشارات خلال البرنامج. ويهدف البرنامج في نسخته الـ 26 إلى المساهمة الفعالة في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الثقافة المالية بين الشباب.

وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: "يواصل برنامج "تريدكويست" دوره الأساسي في تزويد الشباب البحريني بالمعرفة والمهارات من خلال توفير فرص تعلم خارج إطار المناهج الدراسية. ومن خلال دمج الطلاب في بيئة تنافسية متميزة وتجربة محاكاة فريدة من نوعها، فإننا نساعدهم على اكتساب تجربة عملية في الأسواق المالية، فضلا عن تزويدهم بالمعرفة لاستكشاف استراتيجيات الاستثمار المتنوعة. وتتقدم بورصة البحرين بخالص الشكر والتقدير إلى الرعاة والشركاء على التزامهم بالمشاركة في البرنامج وحرصهم على الاستثمار في الجيل القادم من قادة القطاع المالي."

وقد حظي برنامج هذا العام برعاية بعض من أبرز الرعاة المرموقين، رعاة الفئة البلاتينية هم البنك الأهلي المتحد، بنكABC ، خليجي بنك، بنك البحرين الوطني، وبنك السلام. أما رعاة الفئة الذهبية فهم شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا)، بنك البحرين الإسلامي، وسيكو ش.م.ب (م)، ورعاة الفئة الفضية هم: بنك البحرين والكويت، بنك الخليج الدولي، بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج المتحد. أما الشريك المعرفي للبرنامج فهو معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ، حيث يقدَم الورش العملية للبرنامج في غرفة التداول بالمعهد.

ويشارك في برنامج "تريدكويست" هذا العام إجمالي 20 فريقًا طلابيًا، من ضمنهم 10 مدارس خاصة وهي مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، ومدرسة بيان البحرين، والمدرسة البريطانية في البحرين، ومدرسة الحكمة الدولية، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة النور العالمية، ومدرسة الرجاء، ومدرسة سانت كريستوفر، ومدرسة الشيخة حصة للبنات، ومدرسة الوسام. هذا بالإضافة إلى 10 مدارس حكومية وهي مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، ومدرسة جد حفص الثانوية للبنات، ومدرسة المعرفة الثانوية للبنات، ومدرسة المحرق الثانوية للبنات، ومركز ناصر العلمي والتقني، ومدرسة النعيم الثانوية للبنين، ومدرسة النور الثانوية للبنات، ومدرسة سار الثانوية للبنات، ومدرسة الشروق الثانوية للبنات، ومدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك 8 جامعات مرموقة في برنامج "تريد كويست" لهذا العام وهي: الجامعة الأمريكية في البحرين، وبوليتكنك البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، والجامعة البريطانية في البحرين، والجامعة الملكية للبنات، وجامعة البحرين، وجامعة ستراثكلايد، وجامعة البحرين للتكنولوجيا.

وقد انطلق برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست) لأول مرة عام 1997، ويعد برنامج محاكاة مالية تعليمية، وقد حظي بدعم كبير من قبل القطاعين المالي والتعليمي. ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالخبرة الواقعية تحاكي تجربة التداول في الأسواق المالية. ومن خلال الدعم المستمر من قبل العديد من البنوك والمؤسسات المالية، تم تطوير البرنامج ليحقق المزيد من النمو والنجاح.

ويساهم البرنامج في إكساب الطلاب المشاركين الخبرة العملية في مجال الاستثمار من خلال التعرف على الأنظمة والقوانين المطبقة في الاسواق المالية، ومساعدتهم على تحليل واختيار الأسهم وإدارة محفظة من الأدوات الاستثمارية المدرجة في كل من بورصتي نيويورك وبورصة البحرين. وتقوم الفرق بالتداول خلال ثلاث فترات محددة في البرنامج، يعقبها تقديم عروض توضيحية حول استراتيجياتهم الاستثمارية وأهدافهم وأدائهم المالي، وذلك أمام لجنة من الحكام في نهاية كل فترة تداول، بما يساعدهم على اكتساب مهارات أساسية في التحليل واتخاذ القرارات. وتحصل الفرق الثلاث الفائزة من كل فئة على مجموع جوائز نقدية تبلغ قيمتها 30,000 دينار بحريني.

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