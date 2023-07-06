• من المتوقع أن تصل قيمة سوق الميكروبيوم البشري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 من 600 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 23٪.

• سيمكن التمويل من إجراء العديد من دراسات المرحلة 1/2 من EXL01 بالاقتران مع العلاج المناعي في علم الأورام.

أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، المنصة المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، الشركة العالمية الرائدة متعددة الأنشطة ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاحها في قيادة تمديد جولة التمويل من الفئة "أ" التي بلغ مجموعها 26 مليون دولار أمريكي في "إكسليوم بيوساينسز"، شركة أدوية بيولوجية مقرها فرنسا متخصصة في تطوير العلاجات المناعية القائمة على الميكروبيوم.

وتقوم شركة "إكسليوم بيوساينسز" بالعمل على مهمة ابتكار العلاج الصيدلاني لأمراض الأمعاء الالتهابية والسرطان والأمراض المعدية.

يتكون الميكروبيوم من جميع الكائنات الحية - بما في ذلك الميكروبات والبكتيريا والكائنات الأولية والفطريات، التي تعيش في جسم الإنسان وعليه، ومعظمها في الجهاز الهضمي وعلى الجلد. من المتوقع أن يصل سوق الميكروبيوم البشري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 من 600 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23٪.

سيتم استخدام رأس المال الذي تم جمعه في المرحلة الأولى للتقدم في التطوير السريري في اختبار تشخيصي مرشح لشركة Exeliom Biosciences EXL01 في علم الأورام المناعي. EXL01 هو علاج مناعي قائم على الميكروبيوم مرة واحدة يوميا، يحتمل أن يكون الأول في فئته، يحتوي على سلالة واحدة جيدة التوصيف وغير معدلة من البكتيريا المتعايشة الرئيسية المهيمنة Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii).

في مجال العلاجات القائمة على الميكروبيوم سريع التوسع، تحول الاهتمام إلى تحديد سلالات معينة من البكتيريا التي قد تزيد من الاستجابة للعلاجات الحالية. تم تحديد F. prausnitzii على أنه تنبؤي بشكل خاص بالاستجابة لمثبطات نقاط التفتيش المناعية في العديد من أنواع السرطان.

أظهرت البيانات الإضافية قبل السريرية التي تم إنشاؤها بواسطة Exeliom Biosciences أن EXL01 يعزز تنشيط الجهاز المناعي في سياق العلاج بمثبطات نقاط التفتيش المناعية وبالتالي يزيد من الاستجابة لهذا النوع من العلاج في الجسم الحي.

سيتم تقييم EXL01 بالاشتراك مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية في 3 أنواع مختلفة من السرطان (سرطان المعدة، وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وسرطان الخلايا الكبدية) في دراسات المرحلة 1/2 التي يقودها الباحثون.

سيتم استخدام الأموال أيضا لتقييم EXL01 في المرحلة 1/2 من الدراسة التي يقودها الباحثون لعلاج عدوى المطثية العسيرة المتكررة بدلا من معيار الرعاية (زرع البراز) كمنتج قائم على الميكروبيوم من الجيل التالي.

وقال توشار سينغفي نائب الرئيس التنفيذي رئيس الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع: "متفائلون في الهلال للمشاريع الناشئة بالإمكانات التحويلية التي تمتلكها المجالات المبتكرة، مثل الميكروبيوم. إنه يمثل آفاق جديدة للاكتشاف العلمي والإمكانات العلاجية التي لديها القدرة على إعادة تعريف الرعاية الصحية. ويؤكد استثمارنا في هذا القطاع على قناعتنا بأن فهم الميكروبيوم والاستفادة منه يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في صحة الإنسان ورفاهيته".

وأضاف: "نحن نسعى لدعم الرواد في هذا المجال، وتعد "إكسليوم بيوساينسز" شريكاً قيماً يقدم نهجاً متميزاً في مجال علم الأورام المناعي والأمراض المعدية. حيث لا تقتصر مهمتهم فقط على إيجاد حلول تسويقية، وإنما إحداث تأثير هادف ودائم. وتدل شراكتنا على التزامنا بالاستثمار في مستقبل يلتقي فيه الابتكار العلمي والصحة لتحسين الحياة على نطاق عالمي".

وقال بنجامين حديدة، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسليوم بيوساينسز": "نحن سعداء للغاية لتلقي التمويل والدعم القوي من شركائنا الماليين الحاليين والمستثمرين الجدد، الهلال للمشاريع الناشئة، التي أدركت قدرتنا على فتح آفاق جديدة في العلاج المناعي القائم على الميكروبيوم. تم تقييمه بالفعل لمرض كرون، أظهر المرشح الرئيسي، EXL01 ، استنادا إلى سلالة فريدة من F. prausnitzii ، تأثيرات مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية، وذلك بفضل خصائصه المعدلة للمناعة، مما يمهد الطريق لتأثيرات علاجية واعدة في علم الأورام المناعي. نعتقد أيضا أن EXL01 يمكن أن يكون منتج الجيل التالي لعلاج عدوى المطثية العسيرة المتكررة لتحل محل زراعة البراز من المانحين. لدينا الآن الموارد اللازمة لبناء استراتيجية طموحة لخط أنابيب الأدوية ونتطلع إلى بدء أول تجاربنا السريرية الإضافية في أوائل عام 2024 ".

ومن بين المستثمرين الآخرين في جولة التمويل شركات رأس المال الاستثماري العالمية (VC) Auriga Partners و UI investissement و Biocodex، وهي شركة أدوية مستقلة متعددة الجنسيات.

تركز الهلال للمشاريع الناشئة، منصة رأس المال الاستثماري للشركات التابعة لشركة الهلال للمشاريع، على الشركات التي تدعم التكنولوجيا وذات النمو المرتفع وصناديق رأس المال الاستثماري على مستوى العالم. وقد نشرت الهلال للمشاريع الناشئة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم، عبر أكثر من 50 استثماراً.

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عن الهلال للمشاريع:

الهلال للمشاريع شركة عالمية رائدة في تنمية أعمال عالمية متنوعة ومستدامة تتميز بقدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الربح. يقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة ولها عمليات في 15 دولة، وتعمل ضمن أربع منصات هي:

• الهلال للمشاريع التطويرية، وهي المنصة التي تتولى الشركات العاملة تحت مظلة الهلال للمشاريع، وتركز على البنية التحتية الذكية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والتطور الاقتصادي.

• الهلال للمشاريع الاستثمارية، وهي منصة الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات وصناديق الأسهم الخاصة في مراحلها المتقدمة.

• الهلال للمشاريع الناشئة، وهي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي المخصص للشركات وصناديق رأس المال الاستثماري العالمية سريعة النمو في مراحلها الأولى، والتي تعتمد في تشغيل عملها على التكنولوجيا.

• الهلال للمشاريع الابتكارية، وهي حاضنة الأعمال الناشئة الخاصة بالهلال للمشاريع التي تتولى تأسيس أعمال تتسم بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تتبنى الهلال للمشاريع إطار عمل استثماري وتشغيلي طويل الأمد يقوم على الحوكمة المؤسسية والنمو الشامل والممارسات المهنية المسؤولة

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