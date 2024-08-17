عجمان، الإمارات العربية المتحدة، تحتفل مجموعة ثومبي في أغسطس 2024 بمرور 26 عامًا على تأسيسها، حيث أسسها الدكتور محي الدين ثومبي في عام 1997، ونمت المجموعة لتصبح قوة رئيسية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم الطبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد جامعة الخليج الطبية مشروعها الرائد. ومن خلال الابتكار المستمر والمعايير العالية للجودة والتفاني في تحسين المجتمع، توسعت مجموعة ثومبي عبر صناعات متنوعة على مر السنين.

وفي تعليقه على هذه الرحلة، قال الدكتور محي الدين ثومبي ، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: "إن رحلتنا التي استمرت 26 عامًا في الإمارات العربية المتحدة تؤكد على العلاقات الثنائية القوية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، والدعم الهائل الذي تلقيناه من حكومة الإمارات العربية المتحدة وقادتها الرؤيوي. لقد أدى تشجيعهم إلى خلق نظام بيئي حيث يمكن لرواد الأعمال الهنود أن يزدهروا ويساهموا بشكل هادف في تقدم الأمة. في مجموعة ثومبي، نظل ملتزمين بتطوير الرعاية الصحية والتعليم الطبي مع توسيع نطاق ثقافة الابتكار".

اعتبارًا من اليوم، نمت مشاريع مجموعة ثومبي، بما في ذلك جامعة الخليج الطبية، لتصبح أكبر جامعة طبية خاصة يديرها رجل أعمال هندي، وتساهم في توظيف 60٪ من المتخصصين في الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتفوق الجامعة، التي تم الاعتراف بها كنظام صحي أكاديمي، في الرعاية الصحية والتعليم والبحث. يتميز نمو مجموعة ثومبي بمحفظة واسعة النطاق، تضم أكبر شبكة مستشفيات أكاديمية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعيادات، والصيدليات، ومشاريع الضيافة المختلفة. مع أكثر من 110 نقاط اتصال عبر الإمارات السبع والشراكات مع 70 مؤسسة عالمية، عالجت المجموعة 11 مليون مريض وتخرجت 4000 طالب من 102 جنسية.

وأضاف: "بينما نتطلع إلى رؤية 2028، فإننا متحمسون للفرص المتاحة لتوسيع بصمتنا العالمية بشكل أكبر وتقديم مبادرات جديدة ستستمر في وضع معايير في الصناعة".

وتهدف رؤية المجموعة 2028 إلى تحقيق نمو بمعدل خمسة أضعاف، مع خطط لإطلاق معاهد جديدة والتوسع عالميًا من خلال منح الامتيازات في أسواق مثل المملكة العربية السعودية ومصر. وستواصل جامعة الخليج الطبية الابتكار من خلال برامج الدرجات العلمية الجديدة والشراكات الدولية. وتخطط أقسام الرعاية الصحية لإنشاء مركز شامل لعلم الأورام، ومركز متقدم للتجميل، ومبادرات في الطب البديل، كل ذلك مع تعزيز مرافق الرعاية طويلة الأجل.

في عام 2024، حصل الدكتور محي الدين ثومبي على الدكتوراه الفخرية من جامعة مانجالور، وتحت قيادته، حققت جامعة الخليج الطبية اعترافًا عالميًا، حيث احتلت المرتبة في تصنيفات تايمز للتعليم العالي وحصلت على جائزة "التميز في البحث" من وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة. حصل قسم الرعاية الصحية في ثومبي، المعترف به عالميًا لتميزه، على "جي سي اي" الاعتماد المرموق، مما يجعله خامس كيان رعاية صحية على مستوى العالم يحصل على هذا اللقب. يجسد مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، أكبر منشأة معتمدة من قبل "كارف" وأكثرها تقدمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزام المجموعة بالتميز في الرعاية الصحية.

مع أهدافها الطموحة لتوسيع نفوذها وتوسيع بصمتها العالمية في مجال الرعاية الصحية والتعليم ورفاهية المجتمع، تتمتع مجموعة ثومبي بمكانة جيدة لتحقيق النجاح المستدام حيث تحتفل بمرور 26 عامًا على وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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