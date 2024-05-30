الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" تواصل مسيرة تحقيق نتائج أعمال إيجابية.. نمو مبيعات وأرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2024

هاني امان : نجاح خطة الادارة لتعظيم عوائد المساهمين في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة

القاهرة 30 مايو 2024: أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني-أكبر منتج للتبغ في مصر- اعتماد مجلس الإدارة نتائج الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت الشركة صافي إيرادات/مبيعات بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث (الفترة من يناير إلى مارس) من السنة المالية 2023/2024 بنسبة نمو سنوي 25%، وربع سنوي 20%، وبلغ مجمل الربح 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو ربع سنوي 29%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 26%، وربع سنوي 28%، وزاد هامش صافي الربح إلى 39% مقارنة بنسبة 37% في الربع الثاني.

وبالنسبة لأداء الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024، حققت الشرقية إيسترن كومباني صافي إيرادات/مبيعات بلغت 13.7 مليار جنيه، وبلغ مجمل الربح 5 مليارات جنيه، كما حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 5.2 مليار جنيه، وزاد هامش صافي الربح إلى 38% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024.

قال السيد/ هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن تحقيق الشركة صافي إيرادات خلال الربع الثالث المنتهي في مارس 2024 بقيمة 5.8 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 25%، وربع سنوي 20% جاءت نتيجة الزيادة في أحجام مبيعات قطاع السجائر المحلية بنسبة نمو 8% على أساس ربع سنوي- والتي تمثل 94% من إجمالي الإيرادات- كما ارتفع مجمل الربح ليصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث بنسبة نمو ربع سنوي 29%، وزاد هامش مجمل الربح إلى 40% مقارنة بـ37% في الربع الثاني مما يشير إلى نجاح خطة الإدارة في تعظيم العائد للمساهمين مع زيادة حجم المعروض من منتجات السجائر.

يذكر أن الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قد تقدمت للبورصة المصرية بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.3 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 770 مليون جنيه، موزعة على 770 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد تمويلًا من حساب الاحتياطي النظامي وفقًا للقوائم المالية للشركة في ديسمبر عام ٢٠٢٣.

نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

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