الشركة توسع نطاق علاقاتها التجارية وتستعرض حلولها اللوجستية المبتكرة في معرض "سيملس ميدل إيست 2022"

سجلت "سافوا"، الشركة الرائدة عالمياً في برمجيات سلاسل الإمداد وأتمتة المستودعات، إيرادات وصلت إلى 796 مليون درهم إماراتي عام 2021، إذ قُدرت قيمة الطلبات بـ 833 مليون درهم، وحققت نمواً بمعدل 26% مقارنةً بالعام السابق.

وفي إطار التزامها بدعم قطاعي سلاسل الإمداد واللوجستيات في المنطقة، تشارك "سافوا" في معرض "سيملس ميدل إيست" الذي سيُقام يومي 31 مايو و 1 يونيو، لتبرز من خلاله النمو الذي حققته وتستعرض حلولها المبتكرة والمخصصة للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.

وقد دخلت "سافوا" سوق منطقة الشرق الأوسط في فترةٍ كان يواجه فيها العديد من التحديات إثر الجائحة، وتمكنت من بناء أساسٍ قوي لها وتعزيز حضورها في المنطقة.

وقال آلان قدوم، مدير عام شركة "سافوا الشرق الأوسط": "تمثل الإنجازات الهامة التي حققناها نتاجاً لجهودنا الحثيثة خلال العام الماضي، حيث تمكنا من تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة إيراداتنا العالمية. وقد سعينا خلال السنة الماضية إلى تمكين شراكاتنا القائمة، وبناء شراكات جديدة في إطار رؤيتنا لتشجيع تبني الابتكارات التكنولوجية في القطاع، مما ساهم في نمو الشركة وترسيخ مكانتها عالمياً. ويعكس ما حققناه رغم التحديات الاستثنائية التي ألقت بظلالها على الأسواق حرصنا على تلبية احتياجات عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وعالمياً بكفاءة عالية. ويشكل هذا النجاح حافزاً لنا لمواصلة التزامنا بالارتقاء بكفاءة عملنا، وابتكار الحلول الكفيلة بدفع عجلة تطور قطاع سلاسل الإمداد واللوجستيات."

وأكد قدوم أن "سافوا" تتطلع للمشاركة في معرض "سيملس ميدل إيست" باعتباره فرصة هامة لتنمية العلاقات التجارية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية.

وتستعرض الشركة من خلال تواجدها في المعرض أحدث حلولها الروبوتية "HAIPICK" للمرة الأولى عبر عرضٍ مباشر طوال فترة الحدث، إلى جانب حلولها البرمجية المبتكرة "ODATiO WMS" الموجهة لقطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. علاوةً على ذلك، سيشارك آلان قدوم، مدير عام شركة "سافوا الشرق الأوسط"، من خلال تقديم عرضٍ تحت عنوان "الحقبة الجديدة من أتمتة العمليات: تبني الروبوتات"، سيسلط فيه الضوء على أبرز المحاور والاتجاهات السائدة ضمن القطاع، وذلك يوم 31 مايو.

وتسعى "سافوا" من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى تعريف الشركات بحلولها من البرمجيات والمعدات، وتمهيد الطرق أمام تبني تقنيات الأتمتة الحديثة في القطاع، وعلى رأسها الحل البرمجي "ODATiO WMS"، والذي ساهم في تمكين أعمال العديد من الشركات. ويعد هذا الحل البرمجي نظاماً يجمع بين إدارة المستودعات والنقل، ويقدم أنماط عمل موسعة للمستخدمين، سواء كان ذلك عن طريق خيار "البرمجيات كخدمة SaaS" أو من خلال التراخيص.

وأشار قدوم إلى أن احتياجات المستخدمين المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهمت في الإقبال الكبير على تبني التقنيات الحديثة، والذي أدى بدوره إلى تسريع عملية التعافي على نطاق واسع ما بعد الجائحة. وقال: "سنمضي قدماً في سعينا لإطلاق أفضل الحلول التي ترتقي للمعايير العالمية، سعياً لتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاع في المنطقة وتلبية احتياجات المستخدمين."

وانطلاقاً من ذلك، وبعد تطوير حلول الروبوتات المتنقلة ذاتية القيادة التي تقدمها، تسعى الشركة إلى تعزيز أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تخطط الشركة لتوسيع أبحاثها الرامية لإيجاد طرق لرفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة، وتطبيق أهداف الاستدامة في لوجستيات الميل الأخير، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية لتطوير الحلول المبتكرة التي تحقق التوازن في بصمتها الكربونية وتضمن سهولة حصول العملاء على منتجاتها.

ويُذكر أن "سافوا" شركةٌ رائدة في مجال تصميم ودمج نظم اللوجستيات الداخلية المؤتمتة والروبوتية، إلى جانب حلول برمجيات تنفيذ عمليات سلاسل الإمداد. وتُستَخدم خدمات وحلول الشركة، من برمجيات ومعدات، في أكثر من 40 دولة، وتجمع بين التجهيزات والبرمجيات المخصصة لتلبية احتياجات العملاء. وتختص "سافوا" في الحلول والبرمجيات اليدوية، والشبه ميكانيكية وعالية الأتمتة والروبوتية، والتي تُستخدم في قطاعي سلاسل الإمداد واللوجستيات.

#بياناتشركات

- انتهى -

للاستفسار يرجى الاتصال بـ:

كوميونيغيت الشرق الأوسط

هاتف: +971 4 4546093

فاكس: +971 4 3612432

ص. ب.: 500270، دبي - الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: info@communigateme.com

الموقع الإلكتروني: www.communigateme.com