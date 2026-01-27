أعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 3.9 مليار درهم قبل احتساب الضريبة لعام 2025، محققاً بذلك زيادة بنسبة 26% عن العام السابق، مما يعكس النمو القوي والمتواصل في جميع وحدات الأعمال. إن الأداء القوي للدخل الممول وغير الممول على حد سواء يبرز زيادة الإقبال في السوق والتنويع الناجع في مصادر الإيرادات. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 11% ليصل إلى 6 مليار درهم مع نمو ملحوظ للأصول بنسبة 31.2% لتصل إلى 146 مليار درهم في عام 2025. وارتفعت التمويلات المقدمة لمتعاملي الإمارات الإسلامي بشكل ملفت بنسبة 26% لتصل إلى 89 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 33% لتصل إلى 102 مليار درهم مما يبرز قوة البيئة الاقتصادية الإقليمية بشكل أكبر. في عام 2025، أتخذ المصرف خطوات كبيرة نحو تعزيز طموحه لأن يصبح المصرف الإسلامي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تلبية المتطلبات المصرفية لجميع شرائح المتعاملين.

أبرز النتائج المالية للعام 2025:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 6 مليار درهم نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفعت التكاليف بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع استمرار المصرف في الاستثمار في التكنولوجيا ودعم الكفاءات

انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 68% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لتحسن جودة الائتمان

ارتفع الربح قبل الضريبة ليسجل رقماً قياسياً قدره 3.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 26%

ارتفع صافي الربح بنسبة 19% ليسجل 3.3 مليار درهم، مما يعكس زخم النمو القوي

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية مع التنوع الجيد في مزيج الودائع تمكن المصرف من النمو وتقديم منتجات متطورة لمتعامليه

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 31.2% ليبلغ 146 مليار درهم، مما يعكس استمرار نمو الميزانية العمومية في عام 2025

ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 26% لتصل إلى 89 مليار درهم، مدفوعة بزخم الأعمال القوي

ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 33% لتصل إلى 102 مليار درهم في عام 2025، مدعومة بمزيج قوي من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي تمثل 67% من إجمالي الودائع

ظلت جودة الائتمان قوية، مع تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 2.6% ونسبة تغطية قوية عند 152.1%

رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 14.7% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 15.8%، مركز رأس المال القوي والمستقر للمصرف

بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، مما يؤكد وفرة السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

"اختتم الإمارات الإسلامي عام 2025 محققأً أداء مالي قياسي بفضل النمو القوي في قطاعاتنا الأساسية وعروض منتجاتنا التي تخدم الأفراد والشركات الصغيرة والكبرى.

يعكس الأداء الاستثنائي للمصرف زخماً مستمراً طوال العام، بفضل ميزانية عمومية قوية وربح قياسي قبل الضريبة بلغ 3.9 مليار درهم.

على مدار أكثر من 20 عاماً من العمليات المصرفية، يواصل الإمارات الإسلامي بناء الثقة مع متعامليه من خلال تقديم تجارب مصرفية متميزة وعروض منتجات مخصصة تدعم الشركات عبر مختلف القطاعات وتمكن الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية.

ونعتزم أن نلعب دوراً رائداً في استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، التي أعلنها مؤخراً مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة، حيث سنواصل تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي من خلال نطاقنا الواسع وإبداعنا المتميز مع مواصلة تطوير وتوسيع مجموعة من الحلول المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتظل القوى العاملة لدينا ذات الكفاءة العالية المحرك الرئيسي في نجاحنا، حيث تسهم في نمو الإمارات الإسلامي وخلق ثقافة تميزه، كما تلعب مبادراتنا في التوطين دوراً حيوياً في بناء ثقافة وطنية وتعزيز مساهمتنا في الأهداف الاقتصادية للدولة.

مستلهمين من القيادة الحكيمة وثقة ودعم حكام دبي والإمارات العربية المتحدة، فإننا نواصل السعي لتجاوز طموحاتنا، فعزمنا مبني على الاستفادة من نجاحنا وتطوير المرونة ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز الازدهار الجماعي للعشرين عاماً القادمة."

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

"يُبرز الأداء المالي المتميز للإمارات الإسلامي في عام 2025 ريادة المصرف بين المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث نما إجمالي الأصول بنسبة 31.2% ليصل إلى 146 مليار درهم. وبفضل زيادة الدخل الممول وغير الممول، ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 11% ليصل إلى 6 مليار درهم في عام 2025.

لقد قدمنا ابتكارات وإبداعات محورية في هذا العام، بما في ذلك أول صكوك تمويل قائمة على الاستدامة على مستوى العالم وأول صفقة إعادة شراء سندات الخزينة في قطاع المصارف الإسلامية، وإن التزامنا الراسخ بالإبداع والابتكار المستمر خلَق قيمة استثنائية للمتعاملين والعمليات المصرفية لدينا.

ومع الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره المصرف المفضل لجيل الألفية، نقوم بتنمية فئات متعاملينا المستقبلية على نحو استباقي من خلال حساب ألفا للشباب الذي تم إطلاقه حديثاً، والمصمم حصرياً لمن هم دون سن 18 في إطار التزامنا المستمر بتمكين المجتمع والشمول المالي والابتكار والإبداع في الخدمات المصرفية الإسلامية.

كما نواصل تعزيز شراكاتنا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى عبر مختلف القطاعات، مقدمين لهم دعماً مصرفياً معززاً من خلال الابتكار الرقمي والابتكار في المنتجات.

ومع توسيع التزامنا بتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، تعاون الإمارات الإسلامي مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في عام 2025 لدعم حملة "إسكان المستقبل" من خلال تقديم حلول إسكان مبتكرة ومستدامة تناسب احتياجاتهم.

ونحن ملتزمون برسم ملامح مستقبل الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم تجربة مصرفية من الطراز الأول، وتوسيع قدراتنا المصرفية الشاملة وتعزيز مبادئنا المصرفية المسؤولة. ومن خلال الابتكار الهادف، نثري حياة متعاملينا ونسهم بشكل فعّال في ازدهار شركائنا المعنيين والوطن."

وصرَّح محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

"كان عام 2025 عاماً تحولياً للإمارات الإسلامي، تميز بتعزيز مستمر لأدائنا المالي مدفوعاً بالنمو المستدام والابتكار.

ويبقى التميز في الخدمة عاملاً أساسياً بالنسبة لنا مع فهم واضح لنقاط قوتنا وفرصنا للتطوير، لقد أطلقنا عدة مبادرات لتحسين مدة إنجاز العمل، وتبسيط العمليات مع رفع مستوى تجربة المتعامل بشكل عام.

كما نواصل الاستثمار في الأنظمة المتكاملة والقدرات الرقمية لضمان تقديم خدمات سلسة، حيث تم تصميم حساب الشباب ألفا الخاص بنا كمشروع رقمي متكامل مصمم خصيصاً للجيل القادم، بينما تدمج منصة 4X الداخلية لدينا عدة أنظمة لمنع التكرار وتعزيز التعاون الداخلي.

الداخلية لدينا عدة أنظمة لمنع التكرار وتعزيز التعاون الداخلي. وبصفتنا أحد المصارف الاسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظل ملتزمين بخدمة المتعاملين في جميع أنحاء الدولة. وفي عام 2025، ركزنا على توسيع قدراتنا المصرفية الرقمية وتوسيع نطاقِ فرق المبيعات لدينا. ومن خلال التكنولوجيا، نعزز الاتصال ونضمن سهولة الوصول للمتعاملين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو، سنواصل تعميق تكاملنا مع بنك الإمارات دبي الوطني وتوسيع قدراتنا الرقمية والتشغيلية وتسريع المبادرات التي تقدم خدمة مطورة وكفاءة محسنة وقيمة أكبر للمتعاملين."

الجوائز:

حصل الإماراتي الإسلامي على الجوائز التالية:

جوائز "جلوبال فاينانس" - أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025

أفضل مصرف إسلامي للشركات في العالم

أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الإمارات العربية المتحدة

جوائز البطاقات والمدفوعات لعام 2025

أفضل حملة تسويقية – بطاقة إماراتي الائتمانية

جوائز "يوروموني" للتمويل الإسلامي 2025

أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم

أفضل مصرف إسلامي رقمي في الشرق الأوسط

أفضل مصرف إسلامي رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة

أفضل صفقة تمويل إسلامي متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط

أكثر صفقة تمويل إسلامي الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط

صفقة التمويل الإسلامي للعام في دولة الإمارات العربية المتحدة

أفضل تمويل إسلامي متوافق مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

صفقة تمويل إسلامي الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة

جوائز سعادة الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025

الجائزة الذهبية عن فئة "أفضل تغيير مؤسسي يقوده الموظفون"

الجائزة الفضية عن "أفضل برنامج لتمكين المرأة في المناصب القيادية"

جوائز "ذا بانكر" للخدمات المصرفية الإسلامية لعام 2025

أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط

المرابحة الأكثر ابتكاراً

جوائز ميد للتميز المصرفي التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 – الشركات والاستثمار

أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام

جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للثروات والخدمات المصرفية الخاصة 2025

أفضل مدير الثروات الإسلامية للعام

جوائز التمويل في الشرق الأوسط وإفريقيا 2025

أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة

"إيسلاميك فاينانس" نيوز لأفضل المصارف لعام 2024

أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد

صفقات النفط لمصر للعام– منسق – تمويل مشترك من شركة النفط المصرية العامة بقيمة 604 ملايين دولار أمريكي

صفقة سنغافورة للعام – المنظم الرئيسي - تسهيلات مرابحة السلع بقيمة 625 مليون دولار أمريكي لشركة أولام أغري

جوائز التمويل الإسلامي العالمية للمالية 2024

أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة2024

أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024

أفضل مصرف إسلامي في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية 2024

أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك 2024

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، من أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 36 فرعاً 222 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يطلق تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط" وجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل جوائز "جوائز ذا بانكر" للخدمات المصرفية الإسلامية لعام 2025. بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك على لقب "أفضل مصرف إسلامي للشركات في العالم" و"أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الإمارات العربية المتحدة" في حفل توزيع جوائز جلوبال فاينانس - أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025. كما حصل الإمارات الإسلامي على "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" في حفل توزيع جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي لعام 2025.

وفي إطار التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والتبرعات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

