رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم نتائجه المالية للسنة المالية الكاملة وللربع الرابع من عام ٢٠٢٥.

50 عاماً من النمو المستدام – أرباح تاريخية تُتوَّج بأداء مالي استثنائي

كان أداء السنة المالية 2025 مدعومًا بهامش صافي فائدة بلغ 4.3%، ونسبة ودائع جارية وادخارية (CASA) رائدة على مستوى القطاع بلغت 65%، إلى جانب نمو سنوي قدره 29% في الدخل من غير الفوائد، مدفوعًا بأنشطة إدارة الثروات، وإيرادات صرف العملات الأجنبية، ودخل الاستثمارات.

مدفوعًا بابتكار المنتج ونمو الميزانية العمومية

وقد نمت الميزانية العمومية للبنك بمقدار 16.7 مليار درهم على أساس سنوي، مع ارتفاع إجمالي القروض والسلف بنسبة 11.7% ليصل إلى 56 مليار درهم، وزيادة الودائع بنسبة 18%، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة، من بينها منتجات إدارة ثروات جديدة، وقدرات مدفوعات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الوساطة في الأصول المشفّرة، وخدمات حسابات الضمان للشركات.

بجودة ائتمان قوية وكفاية رأس المال

تحسّنت نسبة القروض المتعثّرة إلى 1.9% مقارنةً بـ 2.2% للفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقرّت نسبة كفاية رأس المال عند 18.1%، بما يفوق المتطلبات الرقابية بهامش مريح.

جنبًا إلى جنب مع أعلى استثماراتنا على الإطلاق

ارتفعت الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والموارد البشرية والبنية التحتية والمقار بنسبة 20% على أساس سنوي.

وعوائد المساهمين غير المسددة

في السنة المالية 2025، تحسّنت عوائد المساهمين بشكل إضافي، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية العادية 20.2% مقارنةً بـ 18.4% في السنة السابقة، كما ارتفع العائد على الأصول إلى 2.8% مقابل 2.6% في السنة السابقة.

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني

نحن في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) نؤمن بأن الخدمات المصرفية يجب أن تكون بسيطة، بلمسة إنسانية، ومفيدة. وهذا هو النهج الذي نتبناه كل يوم.

ومنذ تأسيسنا عام 1976، ونحن نرافق الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات في رحلتهم نحو النجاح، من خلال تزويدهم بالأدوات والدعم والثقة التي يحتاجونها لتحويل طموحاتهم إلى واقع. بدأنا كبنك مجتمعي صغير، وتطورنا لنصبح إحدى أكثر المؤسسات المالية حيوية وابتكاراً في الدولة. وما لم يتغير أبداً هو إيماننا الراسخ بأن الخدمات المصرفية وُجدت لخدمة الإنسان لا العكس.

واليوم، نحن نقود فصلاً جديداً من مسيرتنا يجمع بين الابتكار الرقمي الذكي والتواصل الإنساني الحقيقي نطلق عليه: رقميّ بلمسة إنسانية. نخدم عملاءنا عبر جميع القطاعات من خلال مجموعاتنا الثلاث: الخدمات المصرفية للأفراد (PBG)، والخدمات المصرفية للأعمال (BBG)، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (WBG). وبصفتنا البنك المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، نواصل دعم آلاف الشركات لتحقيق النمو والازدهار عبر حلول مصرفية رقمية سلسة ومتكاملة.

كما تضمّ مجموعتنا أيضاً تطبيق سكيبلي، المنصة الرائدة في المنطقة لمدفوعات المدارس، وبروتيغو، منصّة التأمين الرقمية من الجيل الجديد، إلى جانب راك إنشورنس، إحدى أكثر شركات التأمين موثوقية في الدولة؛ لتتكامل جميعها في منظومة شاملة تجعل حياة عملائنا أكثر سهولة وأماناً.

وبدءاً من تمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى إطلاق أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات، مروراً بمساعدنا الرقمي الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، نواصل رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي، مع الحفاظ على جوهره الأصيل: الإنسان.

راك بنك — رقمي بلمسةٍ إنسانية.

