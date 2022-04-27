الظهران - ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها أرامكو السعودية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، اختتمت الشركة إحدى مبادراتها الرمضانية لهذا العام والتي انطلقت بداية الشهر الفضيل تحت اسم "مبادرة سلال الخير" وهي مبادرة تستهدف أكثر الفئات المجتمعية احتياجًا، حيث تُرسل السلال للأيتام والأرامل والأسر المتعففة.

واستهدفت حملة سلال الخير لهذا العام حوالي 26,250 مستفيدًا في جميع أنحاء المملكة، حيث احتوت السلال على مواد غذائية، ومستلزمات منزلية أساسية تم توزيعها للمستحقين في مختلف مناطق المملكة.

ودأبت الشركة على إطلاق مبادرات سنوية ضمن جهودها لتحقيق قيمة المواطنة ومنها حملة تبرعات موظفي أرامكو السعودية خلال شهر رمضان والتي انطلقت منذ العام 2002م. وقد بلغت قيمة تبرعات الحملة العام الماضي 2021م، رقمًا قياسيًا، حيث وصل مجموع تبرعات الموظفين إلى نحو 6 ملايين ريال، بينما ضاعفت الشركة مجموع تبرعات موظفيها بهدف تعظيم الأثر والوصول لأكبر شريحة ممكنة من المحتاجين، ليصل إجمالي التبرعات إلى 12 مليون ريال.

ويدعم قسم المواطنة بالشركة هذا العام عددًا من الصناديق الخيرية في المجالات الطبية والتعليمية والاجتماعية، مع التركيز على فئتي الأيتام والأرامل، بالإضافة لكبار السن.

يُذكر أن نظام أرامكو السعودية للتبرّع الإلكتروني فاز بشهادة تميّزٍ عالمية عن فئة البُعد الأخلاقي لمجتمع المعلومات والتي تمنحها "القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020" لأبرز الإنجازات الرقمية وأكثرها إثراءً للمحتوى التقني ونشر الثقافة التقنية، من خلال تطوير الشركة تطبيقًا إلكترونيًا يتيح لموظفيها التبرّع بسهولة للحملات الخيرية المعتمدة.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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