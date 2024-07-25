أبرز النتائج خلال النصف الأول من عام :2024

بلغ إجمالي الأصول 19.8 مليار درهم إمارتي في النصف الأول من عام 2024، مما يعادل زيادة قدرها 12% مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2023 . هذا النمو مدفوع بزيادة القروض والسلف والتمويل الإسلامي، حيث ارتفع بنسبة قدرها 12% .

هذا النمو مدفوع بزيادة القروض والسلف والتمويل الإسلامي، حيث ارتفع بنسبة قدرها 12% بلغ صافي الأرباح (قبل الضرائب) 152 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 121 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2023 ; بزيادة قدرها 26% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

بزيادة قدرها 26% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. بلغ صافي الأرباح (بعد الضرائب) 139 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 121 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2023 ; بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وقد نتج عن ذلك ربحية السهم البالغة 0.07 درهم إماراتي للسهم الواحد مقارنة في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بعائد السهم البالغ 0.06 درهم إماراتي للسهم الواحد في نفس الفترة من العام الماضي.

بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وقد نتج عن ذلك ربحية السهم البالغة 0.07 درهم إماراتي للسهم الواحد مقارنة في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بعائد السهم البالغ 0.06 درهم إماراتي للسهم الواحد في نفس الفترة من العام الماضي. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي ليصل إلى 300 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 273 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2023، مدفوعاً بارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 26% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

لا يزال وضع رأس المال قويًا، حيث بلغت نسبة %13 CET1 ، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18 %.

، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال %. سجلت مؤشرات السيولة لدى البنك العربي المتحد نسباً قوية كما هو واضح من نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة البالغة 75%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة 19%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

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الإمارات العربية المتحدة- أعلن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2024.

سجّل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية (بعد الضرائب) قدرها 139 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح وقدرها 121 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15٪ . وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 300 مليون درهم.

يأتي النمو في صافي الأرباح نتيجة للتحسن الكبير في إجمالي أصول البنك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت الأصول بنسبة 12% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحكيم لإدارة المخاطر، وتعزيز الميزانية العمومية مع التركيز على الجودة.

إن هذه النتائج ما هي إلا دليل إضافي على أن البنك العربي المتحد في وضع جيد للانطلاق في رحلة نموه.

في تعليقه على أداء البنك، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "إنّ الأداء القوي للبنك في النصف الأول من العام 2024 يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجية النمو ويعزّز التزامنا بتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا. ونحن على ثقة من أن نهج الخطة المتبعة ستعزز أداء قوي وسليم للبنك في التعامل مع الفرص والتحديات التي قد تواجهنا”.

وأضاف قائلاً: "بينما نمضي قُدماً إلى النصف الثاني من العام، سوف نواصل التزامنا بتعزيز تجربة عملائنا المصرفية والمساهمة في نمو وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جهته علَّق شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد قائلاً: "ساهم نهجنا الذي يتمحور حول خدمة العميل ونموذج النمو المستدام في زيادة صافي الأرباح بنسبة 15% ونمو إجمالي الأصول بنسبة 12%. إن أداءنا الإيجابي دليل واضح إنّ نموذج أعمالنا والذي يتمحور حول خدمة العميل وسياستنا الحكيمة قد ساهمت في زيادة صافي الأرباح بنسبة 15% ونمو إجمالي الأصول بنسبة 12%. إن أداءنا الإيجابي دليل واضح على التنفيذ الفعال لأولوياتنا الاستراتيجية ونجاح العديد من المبادرات التي تم تنفيذها في البنك. وإذ نتطلع إلى المستقبل، سوف نواصل الاستثمار في استراتيجية النمو وفي تعزيز قدراتنا الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبّي تطلعات عملائنا مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال والضوابط الداخلية".

نبذة عن البنك العربي المتحد :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين الإماراتيين والبنك الفرنسي الدولي "سوسيتيه جنرال"، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

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