أبرز الإنجازات والنتائج المالية

وحدة الأسواق العامة سجّلت صافي أرباح بقيمة 307 ملايين درهم، مدفوعةً بالمكاسب المحققة من صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وحدة الاستثمارات الخاصة حققت صافي أرباح بقيمة 25 مليون درهم، بما في ذلك العوائد المحققة من بيع حصّتها في شركة "آنجلو أريبيان للرعاية الصحية"

حققت صافي أرباح بقيمة 25 مليون درهم، بما في ذلك العوائد المحققة من بيع حصّتها في شركة "آنجلو أريبيان للرعاية الصحية" الواحة لاند سجّلت صافي أرباح بقيمة 28 مليون درهم

أبوظبي، الإمارات: أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: WAHA، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 259 مليون درهم منذ بداية العام وحتى تاريخها، على الرغم من حالة عدم الاستقرار والظروف الاقتصادية غير المواتية في الأسواق العالمية.

وحققت الواحة كابيتال صافي أرباح بقيمة 259 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022، مقارنةً بـ 454 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الربع الثالث 2022، سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 160 مليون درهم بزيادةً نسبتها 125% مقارنةً بالربع الثالث 2021 (71 مليون درهم)، مكللةً جهودها بأداء قوي رغم الظروف الصعبة على مستوى مشهد الاقتصاد الكلي والتي تفاقمت بجُملة من العوامل الرئيسية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار المشهد الجيوسياسي.

وقد نجحت وحدة الأسواق العامة، التي تدير صناديق استثمارية في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، في تحقيق صافي عوائد استثمارية بقيمة 360 مليون درهم وصافي أرباح بقيمة 307 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022. بينما سجّلت وحدة الاستثمارات الخاصة، التي تتبع نهجاً استثمارياً متعدد الأصول عبر قطاعات ومناطق مختلفة، عوائد استثمارية صافية بقيمة 68 مليون درهم وصافي ربح بقيمة 25 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. في حين حققت "الواحة لاند" صافي عوائد استثمارية بقيمة 37 مليون درهم وصافي ربح بقيمة 28 مليون درهم. واستقرت قيمة محفظة الأصول المُدارة التابعة لشركة الواحة كابيتال عند 6.5 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر 2022.

واختيرت الواحة كابيتال، خلال شهر سبتمبر 2022، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، ذلك للعام الثاني على التوالي.

أبرز إنجازات وحدة الأسواق العامة

على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الحرب الأوكرانية المصحوبة بارتفاع في أسعار الفائدة وغيرها من التحديات الصعبة التي تواصل التأثير سلباً على الأسواق العالمية، نجحت وحدة الأسواق العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022 في تسجيل صافي ربح بقيمة 307 ملايين درهم، مقارنةً بـ 594 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الربع الثالث 2022، سجّلت الوحدة صافي ربح بقيمة 194 مليون درهم، مقارنةً بـ 150 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وحقق "صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عائداً إجمالياً بنسبة 12.1% خلال التسعة أشهر الأولى 2022، مقارنةً بـ 0.0% "ستاندرد آند بورز" المركّب للأسواق العربية المرجعي، ليصل عائده التراكمي منذ إطلاقه في عام 2014 إلى 278.8%، مقارنة بالعائد الذي حققه المؤشر المرجعي "ستاندرد آند بورز" والذي بلغ 63.8%. كما تم تصنيف "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في المرتبة الـ 15 في استبيان عام 2022 لأفضل 50 صندوق تحوط في العالم الذي نشر في إطار "تقرير الاستثمار العالمي"، وهو يُعد صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المُدرج في هذا التصنيف.

وحقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" عائداً سلبياً بنسبة -2.0٪ في الأشهر التسعة الأولى من 2022، ومع ذلك فهو أفضل بكثير مقارنة بأداء مؤشر "جي بي مورغان" المرجعي لسندات الشركات بالأسواق الناشئة في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ عائده -27.6٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 168.1٪ منذ إطلاقه في عام 2012، مقارنة مع 32.4٪ للمؤشر المرجعي الذي يتبعه.

أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، فقد حقق عائداً سلبياً بنسبة -1.76٪ في التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنةً مع العائد الذي حققه المؤشر المرجعي "داو جونز للصكوك" البالغ -11.75٪.

أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة

بدأت إستراتيجية النمو الجديدة، التي تتبعها وحدة الاستثمارات الخاصة، أن تؤتي ثمارها عبر إحراز نتائج إيجابية وملموسة، خصوصاً بعدما سجّلت صافي ربح بقيمة 25 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022، مقارنةً بصافي خسارة بقيمة 36 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الربع الثالث 2022، حققت الوحدة صافي ربح بقيمة 5 ملايين درهم مقارنةً بصافي خسائر بقيمة 47 مليون درهم خلال الربع الثالث 2021.

وواصلت وحدة الاستثمارات الخاصة في توظيف رؤوس مالها عبر محفظة الفرص العالمية، ليصل إجمالي الأصول المُدارة إلى 1 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.

وسجّلت محفظة الأصول الأساسية صافي ربح بقيمة 28 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022. كما أطلقت الشركة منصتها الجديدة "الواحة الصحية" خلال وقت سابق من العام الجاري عبر اثنين من أصولها الرئيسية وهما "هيلث باي" و"أوركيد فيرتيليتي إي في إف". وخلال الربع الثالث 2022، تخارجت الواحة كابيتال من حصّتها في شركة "آنجلو أريبيان للرعاية الصحية".

وواصلت وحدة الاستثمارات الخاصة تحقيق دخل من الأصول الناضجة، محققةً مكاسب خلال هذا الربع السنوي بعد بيع حصصها في بنك "أداكس" الاستثماري، ومقره البحرين، وإس دي إكس إنيرجي، المُدرجة في بورصة لندن.

أبرز إنجازات الواحة لاند

أعلنت "الواحة لاند"، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لـ "الواحة كابيتال"، خلال الربع الثالث 2022 أنها أبرمت صفقة بيع 17 مبنىً من المستودعات الصناعية المؤجرة في مشروع "المركز" للعقارات الصناعية إلى شركة "بينينسولا لإدارة العقارات المحدودة"، مقابل 555 مليون درهم.

وقد حققت شركة "الواحة لاند"، التي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، ربحاً صافياً قدره 28 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، مقارنة مع ربح صافٍ بقيمة 29 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الواحة لاند ربحاً صافياً قدره 9 ملايين درهم للربع الثالث من العام 2022، مقارنةً مع 12 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين استقر معدل إشغال المساحات القابلة للتأجير في المشروع عند نسبة 95%.

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