أداء مشاريع الشركات يدعم النمو القوي لقطاع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

تسجيل إيرادات تصل إلى 257.8 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من 2022، بانخفاض طفيف نسبته 0.9% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وارتفاع إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي مظهرا مرونة عالية رغم الضغوط التضخمية في السوق

زيادة إجمالي الأرباح بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي خلال الربع وصولا إلى 57.6 مليون ريال سعودي، وارتفاعها بنسبة 14.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على أساس سنوي وصولا إلى 201.1 مليون ريال سعودي

ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 27.2٪ على أساس سنوي، وصولاً إلى 35.2 مليون ريال سعودي

ارتفاع الربح التشغيلي لفترة التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 44.8٪ وصولاً إلى 43.2 مليون ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر"، أو "الشركة")، الرائدة في مجال استيراد وتصنيع وتوزيع مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن نتائجها المالية الأولية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

وفيها، ذكرت الشركة أن إيراداتها للربع الثالث من عام 2022 وصلت إلى 257.8 مليون ريال سعودي، مما يدل على مرونة عالية للأداء رغم الضغوط التضخمية في السوق والتي أثرت سلبا على الإنفاق في القطاع الاستهلاكيّ غير الأساسي بشكلٍ عام.

فقد ساهم النموٌ في قطاع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، في الحفاظ على إجمالي الإيرادات عند مستوياته تقريبا على أساس سنوي، رغم الاتجاهات الموسمية وتباطؤ نشاط المستهلكين الذي أدى إلى تراجع مبيعات الأجهزة المنزلية.

وواصل قطاع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء نموه مسجلا نسبة 25.1٪ في الربع الثالث من العام و17.1٪ للتسعة أشهر الأولى من 2022 على أساس سنوي مما دعم الإيرادات. ولا يزال تركيز شاكر منصبا على تعزيز حصتها في سوق مشاريع الشركات (B2B) لضمان تحقيق المزيج الأمثل للإيرادات ودفع النمو.

ونتيجةً للتحسن المستمر في إدارة تكلفة السلع المباعة والضوابط الفعالة على التكاليف المباشرة، سجلت الشركة ارتفاعا في إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2022 بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي وصولا إلى 57.6 مليون ريال سعودي مما أدى إلى زيادة هوامش الربح الإجمالي بنسبة 1.8٪ على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 0.9٪. كما أدى تأثير ارتفاع بند الخسائر المرتبطة بانخفاض قيمة الأرصدة المدينة وارتفاع مصاريف الزكاة في الربع الثالث من عام 2022 إلى انخفاض صافي الربح مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

وارتفع إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي ليصل إلى 893.1 مليون ريال سعودي، حيث انعكست التحسينات الكبيرة للكفاءة الإدارية إيجابا على إجمالي الربح التشغيلي. كما كان للنمو المستمر في قطاع مشاريع الشركات (B2B) أثر ملموس على إيرادات حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتي سجلت ارتفاعا نسبته 17.1٪ على أساس سنوي مقارنة بفترة التسعة أشهر الأولى من 2021 مع ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 44.8٪ خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

تعقيبا على النتائج المالية، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشاكر:" حققت شاكر ربحية مستدامة خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بدعم من النمو القوي في مجالات أعمالنا الرئيسية، وقدرتنا على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة.

وبينما نستعد في الفترة القادمة لمواصلة التوسع عبر كامل محفظة أعمالنا، اتخذنا عدة تدابير خلال هذه الفترة لتعزيز سلاسل التوريد والإمداد الخاصة بنا، وتحسين كفاءة التكاليف والتبسيط التشغيلي. كما واصلنا تطوير رأس مالنا البشري وبناء قدراتنا لدعم المشاريع الضخمة ومتطلبات أعمال الشركات. وهو ما يتطلب منا مواصلة تقييم وتحسين حزمة المزايا والتعويضات الخاصة بنا من أجل جذب المواهب المتخصصة والاحتفاظ بها وتطويرها، في ظل الارتفاع المستمر في نسبة التنافسية في سوق العمل على الصعيد المحلي والعالمي.

وخلال الربع الثالث، كثفنا مساعينا لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة من خلال دعم مبادرة "استبدال"، لإحلال مكيفات الهواء القديمة بالطرازات الجديدة عالية الكفاءة بالشراكة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة. ويتماشى هذا المشروع مع التزامنا في شاكر ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التابع لرؤية 2030.

كما واصلنا استكشاف الفرص المتاحة أمام إنشاء القدرات التصنيعية للأجهزة في المملكة بالشراكة مع الخبرات الدولية.

وبدعم من ميزانيتنا العمومية القوية، ومزيج محفظتنا الحالية وأداؤنا القوي نحن في موقع جيد لتحقيق النمو المستدام وسط المشهد الاقتصادي المحلي القوي خاصة مع استمرارنا في دعم المشاريع الحكومية الضخمة الحالية والمقبلة التي توفر فرصا لزيادة حصتنا السوقية في أسواق التكييف والأجهزة المنزلية."

أبرز التطورات خلال الربع الثالث من عام 2022:

استكملت الشركة بنجاح إجراءات التحضير لبيع حصصها في شركة خدمات إدارة الطاقة الإماراتية (EMS)، والتي تمتلك شاكر فيها حصة 74٪، وذلك تماشيا مع تركيز الشركة المستمر على تحسين أداء محفظتها.

تواصل شاكر إحراز تقدم كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم مع "بومباني" لإنشاء مصنع مشترك في المملكة العربية السعودية.

دعمت شاكر مبادرة "استبدال" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتي من خلالها سيتمكن المواطنون السعوديون المؤهلون من استبدال ما يصل إلى 6 مكيفات هواء قديمة بنماذج جديدة موفرة للطاقة والاستفادة من خصم 1،000 ريال سعودي عن كل وحدة.

التوقعات المستقبلية والاستراتيجية

تحافظ شركة شاكر على أسسٍ ماليةٍ متينةٍ وممارساتٍ فعّالةٍ لإدارة المخاطر ورأس المال، ضمن إطار استراتيجية نمو واضحة، وتحت إشراف فريقٍ إداري ذو خبرات عالية، ومجلس إدارةٍ ذو رؤية تمكّن الشركة من الاستفادة من فرص النموّ المستقبلية.

ستعمل مجموعة شاكر على البقاء في مقدمة الشركات التي تروّج للاستدامة في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية 2030. وإن الشركة تدعم جهود المملكة المستمرة للوصول إلى أهدافها المتمثلة في تمكين القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، من خلال جذب استثمارات تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.

وستستمر شاكر في بناء شراكاتٍ استراتيجيةٍ مع العلامات التجارية العالمية الرائدة ودعمها لتأسيس وجودها في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت مؤخراً كجزءٍ من برنامج التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية لرؤية 2030. وسيضل تركيز الشركة منصباً على الاستفادة من النمو المستمر لقسم المشاريع، وستعلب دوراً رئيسياً في توفير حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لكونها مزود خدمة مفضلٍ للمشاريع العملاقة، مثل نيوم، وأمالا، والبحر الأحمر للتطوير، وروشن.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، وكانت من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة تكييف الهواء والأجهزة المنزلية للمستهلكين السعوديين في المملكة. وشركة شاكر هي مستوردٌ وموزعٌ للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة في السعودية، بما في ذلك مايتاغ، وأريستون، وإنديست، وميديا، وبومباني، وهي الموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية. وتوفر ESCO، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة شاكر، حلول الطاقة. شاكر هي شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسم شاكر ضمن أفضل الشركات السعودية، حيث قدمت مجموعة من الحلول المتكاملة لمكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في السوق السعودي والمنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa/

لمعلومات المستثمرين والإعلام، يرجى التواصل مع:

نهى حبيب، انستتنكتيف بارتنرز

noha.habib@instinctif.com

+971 58 815 5394