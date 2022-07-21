تقرير حول النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022

حقق بنك أم القيوين الوطني صافي ربح 165.30 مليون درهم إماراتي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022.وقد شهد صافي ربح البنك ارتفاعا بنسبة 25.72% مقارنة بذات الفترة عن العام الماضي والتي بلغ من خلالها صافي الأرباح مبلغ وقدره 131.48 مليون درهم لفترة الستة أشهر من العام المنصرم بسبب التحسين في البيئة الخارجية.

بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 29.38% خلال فترة الستة أشهر، مما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك والأنظمة الفعالة في إدارة التكاليف.

يركز البنك في الفترة الحالية عل التحلي بالحكمة وعمل مخصصات لضمان اتخاذ المحاذير الكافية خلال هذه الفترة الصعبة.

يحتفظ البنك بضمانات ومخصصات محددة بنسبة تصل الى 195.66% للغالبية العظمى من القروض الغيرعاملة، وهو ما يعكس الأدارة الحكيمة والرقابة الفعالة لمحفظة القروض والسلفيات.

أضواء على النتائج الرئيسية الاخرى للبنك كما في 30 يونيو 2022

● بلغ اجمالي الأصول 13.35 مليار درهم.

● كما استقر معدل الودائع الى القروض والسلفيات بنسبة 123.86%

● تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصبح 44.51٪ كما في 30 يونيو 2022 لتستمر لتكون أعلى بكثير عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقا لارشادات بازل III مما يوفر فرصاً للإستفادة وزيادة التوسع . كما أن هنالك ثباتاً قوياً في نسبة الشق الأول من رأس المال (Tier 1) حيث بلغت النسبة 43.37%.

● أرتفع رأس المال الى 2 مليار درهم خلال الربع الثاني مع اصدار أسهم منحة. بلغ اجمالي حقوق المساهمين 5.11 مليار درهم.

● حافظ البنك بثبات على مستوى عال من السيولة واستقرار في نسبة القروض والسلفيات الى الموارد الثابتة بلغت 164.33% كما في 30 يونيو 2022، مقابل الحد الأدنى المقرر من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمقدر بـ 100٪ .

● بلغت نسبة صافي التمويل الثابتة كما في 30 يونيو 2022 -بحسب معايير بازلIII - نسبة118.20% مقارنة مع الحد الأدنى المحدد وهو 100٪ مما يمكّن البنك من زيادة نطاق محفظة القروض.

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