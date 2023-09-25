بتكلفة تزيد عن 530 مليون دولار أمريكي

المنامة، مملكة البحرين، أبرمت شركة "بحرين مارينا للتطوير"، الشركة المطورة للمشروع المتميز في قلب العاصمة البحرينية المنامة، "بحرين مارينا"؛ والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها؛ اتفاقية لتعيين "شركة ناس للمقاولات ذ.م.م"، كمقاول رئيسي لتنفيذ المشروع، ومؤسسة "محمد صلاح الدين للإستشارات الهندسية"؛ كمهندسين للإشراف على الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى منه، والتي تتطلب استثمار أكثر من 244 مليون دولار أمريكي، من إجمالي قيمة الإنشاء الكلية للمشروع البالغة 530,500,000.00 دولار أمريكي.

ووقعت الاتفاقية في مقر شركة "بحرين مارينا للتطوير"، بحضور إداريو شركة "بحرين مارينا للتطوير": رئيس مجلس الإدارة خالد محمد يوسف نجيبي، والعضو المنتدب يوسف عبد اللطيف الذوادي، كما تواجد من جانب شركة "ناس للمقاولات ذ.م.م "، رئيس مجلس إدارة ناس المؤسسة سمير ناس، والرئيس التنفيذي للمجموعة شوقي الهاشمي، فيما مثل مؤسسة "محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية" خلال حفل التوقيع، رئيس مجلس الإدارة محمد صلاح الدين، والرئيس التنفيذي ثامر صلاح الدين، بالإضافة إلى عددٍ من كبار المسؤولين من جميع الأطراف.

وتعقيبًا على هذه الخطوة، أكدت شركة "بحرين مارينا" في بيانٍ خاص، حرصها العالي لتعزيز المشروع بِخبرات شركة "ناس للمقاولات ذ.م.م" الرائدة في قطاع الإنشاءات، خلال عمليات تشييده، وموائمتها مع استراتيجيات شركة "حاج الخليج المحدودة" التي تم التعاقد معها مؤخرًا، لِخبرتها الواسعة في إدارة المشاريع وحساب الكميات، ومؤسسة "محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية" التي ستشرف على عمليات سير أيقونة العاصمة البحرينية القادمة، "بحرين مارينا"، إذ من المرتقب أن يصبح المشروع وجهة سياحية بارزة في مملكة البحرين، نظرًا لِمساحته البالغة إلى 256 ألف متر مربع، والممتدة على الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة المنامة، أحد أكثر المواقع الإستراتيجية في مملكة البحرين تميزًا، الأمر الذي يهيئ المشروع لِتبوأ دورًا فاعلًا في عجلة الاقتصاد المحلي، ويرفد به إلى خارطة السياحة البحرينية المستقبلية، والقوائم العالمية المخصصة لِتسليط الضوء على الدول السياحية ذات النهج الريادي.

وضمن بيان شركة "بحرين مارينا"، أكدَ رئيس مجلس إدارة الشركة خالد نجيبي، أهميّة الاتفاقيات المبرمة في تشكيل نواة أساسية لِإعمار الفضاء العمراني بِأحد مناطق العاصمة البحرينية الساحلية، إلى وجهة سياحية وتجارية وسكنية فريدة من نوعها، تتيح للمنتفعين نيل فرصة السكن قرب شواطئ مملكة البحرين الخلابة، والاستمتاع بِالرياضات المائية المتنوعة على ساحل المشروع، إذ يضم "بحرين مارينا" مبنى يمنح المستفيدين إطلالة بحرية كاملة من قلب شققهم الفاخرة، ويتيح لهم الوصول السلس إلى مبنى للنادي البحري، وجملة النقاط الوجهات الترفيهية المفتوحة للعامة، منها مطاعم، ومجمع تجاري، مُختتمًا تصريحه بِفخرٍ واعتزاز بالغين، لِما لِهذه الاتفاقية من أهمية بالغة في قطاع السياحة المحلي، وثقلٍ مؤسسي تعاونت أطرافه؛ لِتنفيذ مشروع سياحي بارز وواعد في مملكة البحرين، ستمتد منافعه إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنمية القطاع التجاري السياحي والإنشاء والتعمير البحرينية، بما يحقق الأهداف العريضة للإستراتيجية السياحية الخاصة بِرؤى مملكة البحرين للأعوام 2022-2026م.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة "شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة" سمير ناس، عن تطلعه للعمل مع شركة "بحرين مارينا للتطوير"، وتطويع خبرات الشركة في عمليات تشييد معلم سياحي مستقبلي في مملكة البحرين، متوقعًا أن يضيف المشروع طفرة شاملة غير مسبوقة في خطط وأهداف المملكة التنموية، وإرساءه لِدعائم النمو والتطور والازدهار، من خلال العمل المتواصل على توفير عناصر الجذب السياحي والتجاري الهامة، وفتح الآفاق أمام جوانب اقتصاد المملكة؛ للتنافس على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية.

فيما صرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة "محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية" محمد صلاح الدين، قائلًا: "ستقدم مؤسستنا كل ما لديها من خبرات طويلة، وفق أفضل المواصفات والمعايير الهندسية، من أجل أن يكون هذا المشروع الكبير والرائد، وجهة حضارية وسياحية متميزة في مملكة البحرين".

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- انتهى -

نبذة عن مشروع "بحرين مارينا":

يهدف مشروع "بحرين مارينا" الى تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية، حيث يقوم المشروع الفريد من نوعه، بتقديم خيارات للإقامة الدائمة وقصيرة المدى في "مارينا رزيدينس" والفندق والمنتجع الشاطئي، كما تعكس أجواء "بحرين مارينا" تراث وروح مملكة البحرين كموقع استراتيجي وسط الخليج العربي، وهي الفكرة الجوهرية التي أُخذت بعين الاعتبار عند مراحل تصميم مبنى النادي البحري، والكورنيش، والمحلات التجارية، والمطاعم، والممشى البحري، إذ يحتوي المخطط الرئيسي لمشروع "بحرين مارينا" والذي أعدته شركة "Benoy" العالمية على التالي:

- مساحة المشروع: 256,425 متر مربع

- محلات تجارية: 192

- مواقف سيارات بالطابق السفلي: 1,769

- مواقف لليخوت والقوارب: 235

- وحدات سكنية للتملك الحر: 274

- مساحة الفندق: 68,637 متر مربع

- غرف فندقية: 304

- مساحة المنتجع: 37,814 متر مربع

- يبعد عن مطار البحرين الدولي: 7 كيلو متر

- يبعد عن جسر الملك فهد: 20 كيلو متر