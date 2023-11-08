شركة سي آي كابيتال وشركة أور للاستشارات المالية والبنك العربي الإفريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي ومدير الإصدار

القاهرة: أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 255 مليون جنيه مصري لصالح شركة أور للتوريق ش.م.م، حيث كانت شركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيلة ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة، لتتمكن بذلك شركة سي آي كابيتال من تنفيذ 16 صفقة متنوعة بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية 34.726 مليار جنيه خلال الـ 12 شهراً الماضية.

ويأتي إصدار شركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيلة ش.م.م على شريحتين، الأولى بقيمة 168 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 87 مليون جنيه بفترة استحقاق 11 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحتين الأولى والثانية على تصنيف P1 وهو أعلى تصنيف ائتماني.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال وشركة أور للاستشارات المالية والبنك العربي الإفريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، بينما قام مكتبKPMG حازم حسن بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

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نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 3500 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.