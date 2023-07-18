أم القيوين-الإمارات العربية المتحدة، أعلن اليوم بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق صافي أرباح 255 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من العام الجاري 2023، بزيادة بنسبة 54٪ مقارنة بـ 165 مليون درهم إماراتي بنفس الفترة من العام 2022، وبلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 20.58٪ ويشير ذلك إلى تحقيق 880 في النمو على أساس سنوي، ما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة للتكاليف في البنك.

كما شهدت هذه الفترة تحسن في نسبة إنخفاض القيمة، بما في ذلك الضمانـات المصرفيـة والتي تحسنت بنسبة 254% اعتبارًا من 30 يونيو 2023 مقارنة بنسبة 183% في نهاية ديسمبر الماضي، وقد بلغ إجمالي أصول المجموعة 14.06 مليار درهم إماراتي في 30 يونيو 2023 بزيادة بنسبة 3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، كما حافظ البنك على الودائع إلى صافي الإقراض بنسبة 129%.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال الخاصة بالبنك 46% في 30 يونيو 2023، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لمعايير بازل 3. ما يشير إلى قوة رأس المال للبنك وزيادة فرص النمو، كما حافظ البنك بقوة على رأس المال الأساسي من المستوى الأول بنسبة 44.86%، وبلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 32.64% في 30 يونيو 2023، وبلغت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة 59.35% في 30 يونيو 2023. وقد تحسنت نسبة عدم الأداء في البنك من 7.80% في نهاية ديسمبر 2022 إلى 9.46%، ما يعكس تركيز البنك على الحفاظ على أصول عالية الجودة وإتباع أفضل الممارسات في الإقراض.

وأعرب عدنان العوضي الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، عن فخره بتحقيق البنك هذه النتائج القوية خلال هذه الفترة، مؤكداً على مواصلة تعزيز استراتيجية البنك لزيادة النمو والربحية من خلال العديد من المبادرات الفعالة.

وقال عدنان العوضي: "إن النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك في الربع الثاني من عام 2023 تؤكد الدعم المتواصل من قبل أصحاب المصلحة والثقة العالية من عملائنا والجهود المتفانية لفريق عمل البنك". وأكد الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني على التزام البنك بالاستثمار في التقنيات المتطورة لتعزيز القدرات الرقمية في البنك، جنبًا إلى جنب مع تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة التى تلبى كافة تطلعات العملاء.

وأضاف عدنان العوضي: "لدىنا خطط مستقبلية واعدة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام والتقدم طويل الأجل لبنك أم القيوين الوطني، و بينما نمضي قدما لتحقيق النمو سنحرص على مواكبة تطورات السوق والتركيز على أولوياتنا الإستراتيجية الرئيسية بما في ذلك النمو والتوسع المستمر".

هذا، وقد أكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية " موديز" و " كابيتال إنتليجنس" على استقرار التصنيف المالي للبنك، ومنحت وكالة "موديز" بنك أم القيوين الوطني تصنيف Baa2 للودائع طويلة الأجل مع BCA (التقييم الائتماني الأساسي) ba2. كما يؤكد التصنيف الاستثماري لبنك أم القيوين الوطني على نجاح استراتيجية البنك والتركيز المتواصل على تقديم أفضل خدمات للعملاء مع الالتزام بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

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