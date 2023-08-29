أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، وهي مؤسسة خدمات مالية غير مصرفية رائدة وسريعة النمو مقرها مصر، عن إصدار سندات توريق للمرة الرابعة بقيمة 2.540 مليار جنيه مصري.

القاهرة: وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار مجموعة جلوبال كورب لسندات توريق للمرة الرابعة بقيمة 2.540 مليار جنيه مصري. وجاري طرح السندات على ثلاث شرائح: بمدة استحقاق 13 و37 و51 شهرًا بتصنيفات AA+، وAA وA على التوالي من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). ويُعد هذا جزءاً من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه مصري، ويعد أحد أكبر الإصدارات لشركة تأجير تمويلي في مصر حتى تاريخه.

وفي هذا السياق، علق حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية: "إن نمو مجموعة جلوبال كورب على مدار السنوات القليلة الماضية دليل على التزامنا الثابت بالتميّز داخل المؤسسة وتجاه عملائنا. ودليل على ذلك إصدارنا الرابع في أقل من عامين بحجم سندات يعد أحد أكبر الإصدارات في الصناعة، مضيفاً أنه سيتم استخدام العائدات في ترسيخ مكانتنا بين أكبر المؤسسات المالية غير المصرفية في السوق وتعزيز خطتنا التوسعية في مصر بعد الحصول على رخصة التمويل العقاري. وتتطلع المجموعة إلى افتتاح فرع جديد في الخارج لنصل إلى دول منطقة الخليج والدخول إلى أسواق جديدة."

وفي إطار التعاون الإستراتيجي للكيانات المتميزة، قام كل من شركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور المستشارين الماليين للإصدار. وقد قام كل منهما ايضا بدور المرتب والمروج ومدير للإصدار. واستكمالًا لهذا التحالف المتميز، تولى كل من شركة سى أى كابيتال والبنك العربى الافريقى دور المستشارين الماليين للإصدار، و تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وشركة كي بي إم جي KPMG دور مراقب الحسابات للإصدار.

ودليل على الثقة الهائلة واستعداد السوق، حصلت الصفقة على معدل زيادة استثنائي في الاكتتاب. وأظهرت كبرى المؤسسات المصرفية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك التجارى وفا، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك البركة، والبنك المصري لتنمية الصادرات رغبتها في طرح السندات من خلال المشاركة الفعّالة.

وأكد أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - رئيس مجموعة الاستثمار البنكي - لشركة الأهلي فاروس: "يسرني أن أتقدم بأصدق التهاني لجلوبال كورب على النجاح الباهر لإصدارها الأكبر من سندات التوريق على الإطلاق. ويعد هذا الإنجاز التاريخي تأكيدًا على مكانة المجموعة كرائد حقيقي في هذه الصناعة وانعكاساً واضحاً لرؤيتها الإستراتيجية وإرادتها. وبينما نحتفل معًا بهذا الإنجاز الرائع، نتطلع إلى آفاق جديدة للتعاون في المستقبل؛ حيث يمكن لخبراتنا المشتركة الاستمرار في صياغة مسارات جديدة للابتكار المالي وتعزيز نجاحه."

وقالت منن عوض الله، رئيس أسواق الديون الرأسمالية بالبنك التجاري الدولي: "نحن فخورون للغاية بمواصلة شراكتنا مع جلوبال كورب للخدمات المالية في أكبر إصدار سندات توريق لها على الإطلاق. وشراكتنا، التي تشمل أربعة إصدارات، هي دليل على التناغم في العمل سوياً بين مؤسستيْنا وتعكس ثقة جلوبال كورب في خبرة البنك التجاري الدولي والتزامه بتقديم حلول مالية استثنائية. ورحلة جلوبال كورب الحافلة بالإنجازات هي انعكاس لرؤيتهم وللجهود الجماعية المبذولة من فريق العمل بأكمله. يسعدنا مواصلة دعم جلوبال كورب لتحقيق خطة النمو الخاصة بها في خدمات التأجيرالتمويلى والتخصيم مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام."

وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية في عام 2015، وتقدم خدماتها للعملاء في مختلف المجالات، بما في ذلك كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها. وتوفر المجموعة لعملائها خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتوريق، مما يساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم والنمو بشكل مستدام. ويتكون مساهمو المجموعة من تحالف من المستثمرين يضم كلاًّ من أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وإس بي إي كابيتال، بالشراكة مع مؤسس جلوبال كورب للخدمات المالية والرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم سمير.

#بياناتشركات

- انتهى -