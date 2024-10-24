أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي ش.م.ع ("البنك") (رمز التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية: CBI؛ الرقم التعريفي الدوليAEC000101019)، أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق نتائج مالية استثنائية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ما يؤكد نجاح البنك المستمر في تعزيز الربحية وتحقيق التميز التشغيلي من خلال مبادرات التحول الاستراتيجية.

وحقّق البنك نتائج متميزة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث وصل الدخل التشغيلي إلى 278.5 مليون درهم إماراتي، ما شكّل زيادة كبيرة بنسبة 90% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 و115% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024. وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق البنك التجاري الدولي نمواً قوياً للدخل التشغيلي بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 529 مليون درهم إماراتي. وأدى هذا الأداء القوي إلى ارتفاع كبير في الربحية خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 164.1 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 166% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 و232% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024. وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغ 254 مليون درهم إماراتي، ما شكّل نمواً لافتاً بنسبة 81% على أساس سنوي.

وحافظ البنك على ميزانيته العمومية القوية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 21 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2024. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى التوسع القوي في القروض والسلفيات، والتي نمت بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 13 مليار درهم إماراتي. أما نسبة القروض إلى الودائع فشهدت تحسناً ملحوظاً ووصلت إلى 85% في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 98% في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نمو السيولة وقوة قاعدة التمويل.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.8% في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 14.7% في العام السابق، وهو دليل على قوة رأس مال البنك ومستوى مرونته المالية العالية.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية القوية للبنك، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "نفخر بأدائنا القياسي خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي يشكل دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا الدؤوبة لتعزيز النمو المستدام ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. ويسعدنا أن نعلن عن نجاح استراتيجيتنا للتحول، إلى جانب تركيزنا القوي على الابتكار في خدمة العملاء، في تحقيق نتائج ملحوظة عبر كافة قطاعات عملنا. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي، ولا سيما تعزيز الميزانية العمومية، وتحسّن السيولة، ورفع جودة الأصول، نهجنا المنضبط والمدروس في إدارة المخاطر وقدرتنا على تقديم قيمة مميزة لعملائنا ومساهمينا".

وأضاف: "في المرحلة القادمة، سيبقى التزامنا راسخاً بمواصلة الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير محفظة حلولنا ومنتجاتنا، وتعزيز قوتنا التنافسية. ولن ندّخر جهداً من أجل تحقيق تطلعاتنا بأن نكون البنك المفضل لعملائنا عبر تزويدهم بحلول مالية مبتكرة والالتزام بتطبيق أرقى معايير خدمة العملاء".

ويشكل الأداء القياسي للبنك التجاري الدولي خلال الربع الثالث من عام 2024 محطةً مفصليةً في مسيرة البنك، مع توقعات باستمرار هذا النمو والزخم خلال الفترات القادمة. ويواصل البنك تركيزه على تحقيق نمو قوي ومستدام، مع الحفاظ على التزامه الراسخ بتقديم خدمات استثنائية وتطبيق أطر حوكمة قوية وتوفير حلول مالية مبتكرة لعملائه ومساهميه.

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، وتمكينهم ومساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم.

وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، تم تكريم البنك التجاري الدولي بالعديد من الجوائز التقديرية المرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام ضمن جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط والبنك الأكثر ابتكاراً للعام ضمن جوائز الذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية في الشرق الأوسط. كما تم تكريم البنك لابتكاراته الاستثنائية في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث فاز بعدة جوائز "ستيفي" وجائزة "ستيفي" الذهبية للابتكار في تطوير التكنولوجيا (الخدمات المالية).

البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

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