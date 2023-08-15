81.7% زيادة في صافي الربح

مدينة الكويت - أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيقها صافي ربح بقيمة 25.3 مليون دينار كويتي (82.5 مليون دولار امريكي) خلال النصف الأول من العام 2023، بربحية 89.33 فلس للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 13.9 مليون دينار كويتي (45.4 مليون دولار أمريكي) بربحية 49.15 فلس للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع قيمته 11.4 مليون دينار كويتي (37.1 مليون دولار أمريكي) ونسبته 81.7%، مدعوماً بارتفاع الأرباح من استثمارات المجموعة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد نتائج النصف الأول لعام 2023 والفترات المقارنة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي الجديد رقم 17 (عقود التأمين)، حيث قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية المجمعة وإعادة إدراج فترات المقارنة وعرضها وفقاً لهذا المعيار المحاسبي.

وبلغت حقوق المساهمين 229.9 مليون دينار كويتي (748.3 مليون دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2023 بالمقارنة مع 228.6 مليون دينار كويتي (744 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2022، بزيادة مقدارها 1.3 مليون دينار كويتي ونسبتها 0.6%، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي 810 فلساً بالمقارنة مع 804 فلساً كما في 31 ديسمبر 2022.

هذا وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين 390.7 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 375.4 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة مقدارها 15.3 مليون دينار كويتي (49.9 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 4%.

وبلغ ربح الاستثمار 25.5 مليون دينار كويتي (83.1 مليون دولار امريكي) عن النصف الأول من العام 2023 بزيادة نسبتها 84.4% بالمقارنة مع 13.8 مليون دينار كويتي (45.1 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ مجموع الأصول 1.24 مليار دينار كويتي (4.05 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023 بالمقارنة مع 1.13 مليار دينار كويتي (3.68 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 113 مليون دينار كويتي (370.8 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 10%.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، السيد/ خالد سعود الحسن: "تعكس نتائج النصف الأول من العام الحالي قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنويع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، إذ يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها إن كانت في مصر، الجزائر، تركيا، الأردن، وكذلك منطقة الخليج العربي، وذلك عبر تطوير استراتيجيات التحوّل الرقمي على مستويات قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى".

وأضاف: "لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضاً لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت".

#بياناتشركات

- انتهى -

