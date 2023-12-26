القاهرة: تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن قيام شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، احدى الشركات التابعة لبلتون، بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بإجمالي 250 مليون جنيه مع شركة قنديل للزجاج ("الشركة")، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في تصنيع العبوات والأواني الزجاجية لمختلف القطاعات الصناعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ويعد الغرض الرئيسي من تلك الاتفاقية هو بيع وإعادة تأجير أصول عقارية وخطوط إنتاج مملوكة لشركة قنديل للزجاج لمدة خمس سنوات، ومن المقرر توظيف قيمة الاتفاقية في تمويل رأس المال العامل والخطط الاستثمارية لشركة قنديل للزجاج لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها الشركة.

عقب أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم قائلا: "نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع شركة قنديل للزجاج، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الزجاج. إن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع مرحلة النمو الاستراتيجي الجديدة لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، والتي يتم خلالها التوسع بمحفظة التأجير التمويلي والتخصيم وتنويع قاعدة العملاء لتشمل مختلف القطاعات والصناعات بالسوق وخاصة الصناعات التصديرية".

كما أعرب غنام عن ثقته في قدرة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم على مواصلة تقديم أفضل منتجات وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم المبتكرة للعملاء.

قال المهندس/ خليل قنديل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قنديل للزجاج: "نحن سعداء بوجود بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم كشريك لنا في هذه الصفقة. كانت احترافيهم وخبرات الفريق واضحة طوال فترة الصفقة، ونحن ممتنون لتنفيذهم السريع والدعم المستمر الذي قدموه لنا. ستساهم هذه الاتفاقية في ترسيخ المكانة الرائدة للشركة في مجال الصناعات الزجاجية من خلال دعم تنفيذ خططها التوسعية".

والجدير بالذكر ان قطاع الصناعات الزجاجية يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في مصر، حيث يوفر العديد من فرص العمل، فضلاً عن دوره في دعم العديد من الأنشطة الصناعية الأخرى، وتوفير بدائل للاستيراد لتلبية معدلات الطلب المرتفعة على المنتجات الزجاجية في السوق المصري. وتعد شركة قنديل للزجاج من أعرق الشركات الرائدة في تصنيع الزجاج في مصر والشرق الأوسط، حيث تحظى بسجل حافل من الإنجازات يمتد إلى عام 1865.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

عن شركة قنديل للزجاج:

تعد شركة قنديل إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المنتجات الزجاجية وتصديرها إلى مختلف القطاعات والصناعات بمصر ومنطقة الشرق الأوسط. ونجحت الشركة منذ انطلاق أعمالها عام 1865 في ترسيخ مكانة رائدة في تقديم منتجات فائقة الجودة وابتكارية ومستدامة. وتتخصص الشركة في إنتاج تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات الزجاجية، تشمل حاويات الأغذية، والزجاجات، والأكواب، وحاويات الأدوية ومستحضرات التجميل وأدوات ومستلزمات المائدة. كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى مختلف الأسواق في أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.kandilglass.com