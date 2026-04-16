



دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2026: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن نجاحه في تنفيذ تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ("مشروع راديوم 2") لصالح شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية. وقد حصلت "دار جلوبال"، المملوكة بحصة أغلبية لشركة "دار الأركان" للتطوير العقاري، على هذا التمويل البالغ 250 مليون دولار أمريكي في إطار نموها وتوسعها المستمر في الأسواق العالمية الرئيسية.

وتولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنظم الرئيسي المشترك، ومدير الاكتتاب، والوكيل الحصري للوثائق لإتمام الصفقة. وسيدعم هذا التمويل خطط "دار جلوبال" للتوسع العالمي، بما يُمكّن شركة التطوير العقاري الرائدة من تسريع مشاريعها الحالية والسعي وراء مشاريع أخرى جديدة في أسواق رئيسية.

أكد هذا التمويل على قدرات بنك الإمارات دبي الوطني في مجال هيكلة وتوزيع التمويل المشترك، بما يعزز دوره كشريك موثوق لمطوري العقارات الإقليميين والدوليين وسط استمرار الزخم في أسواق العقارات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تسهم هذه الصفقة في تعزيز ثقة المؤسسات العالمية بقدرة بنك الإمارات دبي الوطني على ابتكار وتنفيذ عمليات تمويل مشتركة واسعة النطاق. وتعكس المشاركة القوية من مجموعة واسعة من المقرضين الانتشار الواسع لشبكتنا والطلب المستمر على التسهيلات الائتمانية المرتبطة بالعقارات. ويسرنا أننا قمنا بتصميم تسهيلات تتوافق مع طموحات أعمال ’دار جلوبال‘، ما يعزز التزامنا بتقديم حلول تمويل مصممة خصيصاً لدعم النمو المستدام لقطاع العقارات الفاخرة في الأسواق العالمية الرئيسية."

وتؤكد هذه الصفقة على الدور المحوري الذي لعبه بنك الإمارات دبي الوطني في هيكلة وتوفير التسهيلات التمويلية، حيث قاد عملية إعداد الوثائق حتى إتمام الصفقة بنجاح وفي الوقت المحدد. وقد تم تنفيذ التمويل بالتنسيق مع بنوك إقليمية أخرى، وهيكلته ليمنح "دار جلوبال" المرونة اللازمة لدعم احتياجاتها التمويلية وخطط النمو المستقبلية.

ومن جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يجمع هذا التمويل، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، مجموعة قوية من المؤسسات المالية التي تدعم النمو المتواصل لشركة ’دار جلوبال‘. سيسهم هذا التمويل في تعزيز سيولتنا وتوفير المرونة اللازمة لتطوير مشاريعنا الحالية مع الحفاظ على نهج منضبط وانتقائي تجاه الفرص الجديدة. وبصفتنا شركة مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وذات محفظة عالمية، يظل الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة أمراً محورياً في استراتيجيتنا مع توسعنا في الأسواق الدولية الرئيسية."

يعد بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة مصرفية رائدة في مجال التمويل المشترك وتحظى بخبرة كبيرة في قطاع العقارات، ومن هذا المنطلق يواصل البنك التزامه بدعم نمو عملائه وطموحاتهم الدولية من خلال توفير حلول تمويلية مصممة خصيصاً لهم.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9.8 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 317 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

