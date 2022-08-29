· مع هذه الافتتاحات، أصبح لدى لولو للصرافة حاليًا شبكة مكونه من 89 فرعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· الفروع الجديدة كائنة في مول سليكون سنترال في دبي ومناطق المجاز والمازا بالشارقة.

دبي, الامارات العربية المتحدة: افتتحت اليوم شركة المدفوعات الإماراتية الرائدة العابرة للحدود لولو للصرافة ثلاثة فروع جديدة في الدولة ليصل عدد فروعها 250 فرعًا على مستوى العالم لشركتها الأم مجموعة لولو المالية.

تم افتتاح الفرع الرئيسي رقم 250 في مول سيليكون سنترال في دبي مع افتتاح الفرعيين الآخرين في مناطق المجاز والمازا بالشارقة.

تم افتتاح هذا الفرع الرئيسي بواسطة السيد/ أمان بوري، قنصل عام دولة الهند في حضور المدير العام و العضو المنتدب للشركة القابضة السيد/ أديب أحمد أعضاء الإدارة العليا.

قال الدكتور أمان بوري خلال حديثه في الافتتاح: "يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المناسبة العظيمة التي تحتفل بالرحلة الحافلة بالأحداث لشركة لولو المالية القابضة. لقد كان لشبكة فروع شركة لولو القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب ابتكاراتها الرقمية أثرًا إيجابيًا على قطاع التحويلات وصرف العملات من نواح عديدة. أتمنى التوفيق للفريق في رحلته الطموحة للمزيد من الابتكار في هذا الفضاء.

ومن جانبه تقدّم السيد/ أديب أحمد الفريق بالتهنئة قائلًا: "افتتاحات اليوم بمثابة احتفال برحلتنا المذهلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة بدأنا منها عملنا في عام 2009 ونشرنا أجنحتنا على مستوى العالم. تعكس الفروع الجديدة ثقتنا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة علاوة على عزمنا على الابتكار في النظام النظام الإيكولوجي للمدفوعات الاقليمية. نحن دائمًا منسجمين مع احتياجات القطاع وستعمل الفروع على البناء بما يتفق مع هدفنا المستمر لسد الفجوة بين عملائنا ونقاط الاتصال المادية والرقمية المختلفة."

ومع هذه الافتتاحات الجديدة، يُصبح إجمالي عدد فروع لولو للصرافة 89 فرعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن لولو للصرافة

شركة لولو للصرافة الدولية جزء من مجموعة لولو المالية وهي شركة تقدم الخدمات المالية الدولية معتمدة وحاصلة على ISO 9001:2015 ومقرها كائن في إمارة أبوظبي. ومن خلال فروعها المادية والحلول الرقمية بلولو ماني، تقدم شركة لولو للصرافة خدمات سريعة وموثوق بها لتحويل الأموال والصرافة الأجنبية لقطاع عريض من المجتمع وهذه الخدمات مدعومة بشبكة قوية وشركاء مرموقين ومعايير عالية لخدمة العملاء. وتقوم الشركة بتشغيل 89 فرعًا في جميع أنحاء الإمارات السبعة وهي كذلك منفذ رائد لنظام حماية الرواتب بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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اجيت جونسون ajit.johnson@lulufin.com