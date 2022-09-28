أبوظبي، الإمارات: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في منطقة الشرق الأوسط و التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، عن إتمام عملية الاستحواذ على 54٪ من شركة اميركوم، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، و ذلك من خلال شركتها الفرعية "اي اتش سي ديجيتال".

وتعتبر اميركوم لأكثر ما يقرب من أربعة عقود الشريك المختار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعديد من أكثر المشاريع تحديًا في الشرق الأوسط، حيث تخدم قاعدة عملاء واسعة مثل مقدمي الخدمات والحكومات والمؤسسات التعليمية وبيوت التمويل ومؤسسات الرعاية الصحية. وتأتي الصفقة التي تبلغ قيمتها 250 مليون درهم إماراتي كجزء من استراتيجية الشركة العالمية القابضة لتنمية محفظة أصولها الرقمية والتوسع في مجالات نمو جديدة.

وعلق سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة قائلا: "سنواصل السعي إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في مختلف الصناعات، بما في ذلك مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناءً على سجلنا الراسخ في الحصول على استثمارات عالية القيمة ومربحة تعود بالنفع على مساهمينا على المدى القصير والطويل. فإن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة اميركوم سيساعد شركة "اي اتش سي ديجيتال" على مواصلة زيادة ربحيتها وتعزيز وجودها في هذا المجال".

و تأسست شركة اميركوم في عام 1984، ولديها شراكات إستراتيجية مع العديد من اللاعبين البارزين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك Cisco و Oracle كشريك ذهبي معتمد، و Dell كشريك Titanium، و Palo Alto ، و Fortinet ، و F5 ، و Software AG ، و Microsoft ، و SAS ، و Huawei ، و Schneider و HP مع عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الناجحة تحت مظلتها، كما تعمل اميركوم اليوم في جميع أنحاء الشرق الأوسط و هي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) و التي توفر حلولاً رقمية شاملة. ويقع المقر الرئيسي لشركة اميركوم في أبو ظبي.

وتعليقًا على عملية الاستحواذ، قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمارات و أحد المساهمين في شركة اميركوم: "إن الاستحواذ يجلب بعدًا جديدًا إلى شركة اميركوم، بالإضافة إلى خلق نطاق أكبر لخطط نمو أعمالنا في سوق الشرق الأوسط. وإنه امر محفز لفريق عمل شركة اميركوم أن تتلقى استثمار بهذا الحجم من "اي اتش سي ديجيتال"، احدى الشركات الاستراتيجية للشركة العالمية القابضة، والذي بدوره سوف يعزز شراكتنا بشكل أكبر بعد هذا الاستحواذ".

وتأسست شركة اميركوم في عام 1984، وكانت مكونة من 5 موظفين فقط بينما تضم اليوم حوالي 1000 موظف وهي شركة رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط. وتعد اميركوم شريك مهم للعديد من الشركات ذات الأهمية الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأبرزها شركة سيسكو، حيث تساهم في جزء كبير من أعمال سيسكو في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com