بحلول الربع الأخير من العام الجاري

القاهرة: أعلنت شركة أحمد درويش ديزاينز المتخصصة في مجال التصميمات المعمارية والاستشارات الهندسية عن تخطيطها لتنفيذ وتصميم مشروعات بقيمة 250 مليون جنيه بحلول الربع الأخير من العام الجاري 2022، حيث تعمل الشركة في عدد من المشروعات السكنية والتجارية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المدن الجديدة مثل السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، كما تمتد أنشطتها لعدة دول خليجية.

ومن جانبه أعرب المهندس أحمد درويش المدير التنفيذي لأحمد درويش ديزاينز عن سعادته وفخره بما حققته الشركة من إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا على أن السوق العقاري المصري هو سوق واعد وطموح للغاية ولازال هناك الكثير مما يمكن تقديمه، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية للتوسع العمراني الكبير في كافة محافظات مصر، وهذا الكم الكبير من المدن الجديدة المتكاملة، وتوجيهات القيادة السياسية بأن تراعي تلك التوسعات العمرانية القيم المعمارية والجمالية الاصيلة وهو ما يؤكده الإصرار والعزيمة التي تعمل بها الدولة للتخلص من العشوائيات وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأستطرد المهندس درويش: "بنهاية هذا العام سيتخطى حجم أعمال شركتنا 750 مليون جنيه منذ بدأ العمل بالسوق المصري، حيث نجحنا في تحقيق حجم أعمال بقيمة 500 مليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية والتي تنوعت بين السكني والتجاري والفندقي عبر ثلاثة فروع بالقاهرة والإسكندرية والبحيرة."

كما صرح المهندس أحمد درويش أن الشركة تعاقدت لتصميم فندق خمس نجوم بمنطقة أهرامات الجيزة بتكلفة استثمارية تتجاوز حوالي 300 مليون جنيه خلال الفترة القادمة وذلك في إطار التطوير الكبير الذي تشهده المنطقة مع إفتتاح المتحف المصري الكبير، وما يتوقع لها من مستقبل مبهر كواحدة من أهم مناطق الجذب السياحي لما تضمه من كنوز أثرية وواحدة من عجائب الدنيا السبع قائلًا: "سيتم تنفيذ الفندق على طراز معماري فريد يعكس محاكاة الثقافات المتعددة التي عاشت وازدهرت بمصر على مر العصور، حيث تتنوع الغرف لتشمل القاهرة الخديوية، والدولة الفرعونية، والحضارة اليونانية، وغيرها من الأوجه الحضارية التي شهدتها مصر، ويعد هذا الفندق هو ثاني المشروعات الفندقية للشركة بعد فندق ميرامار الذي نفذته بالإسكندرية وتم الانتهاء منه عام 2019، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 14 مليون جنيه مصري."

كما أعرب المهندس أحمد درويش عن استعداد شركته "أحمد درويش ديزاينز" للدخول في شراكات جديدة مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية بالمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، للمساهمة في الطفرة المعمارية التي تشهدها المدن الجديدة المتكاملة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أحمد درويش ديزاينز تنفذ عدة مشروعات سكنية بدول الخليج العربي، بالبحرين والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية عبر شراكتها مع شركة الإنشاءات “فيرتكس" الاماراتية، والمسؤولة حصريًا عن تنفيذ تصميمات الشركة خارج مصر، كما أن الشركة تعمل حاليا على الانتهاء من تصميم عدد 13 فيلا داخل كمبوند صواري بالاسكندرية الى جانب عدد من الفيلات داخل مشروعات هايد بارك ، ومفيدا بالتجمع الخامس، وقطامية ديونز ، وماونتن فيو الى جانب عدة وحدات سكنية بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بغرب القاهرة.

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